El crudo llega a los 100 dólares tras los ataques hutíes en el Mar Rojo y desata la furia de Trump

WASHINGTON.– El precio del petróleo se disparó este jueves hasta rozar los 100 dólares por barril, impulsado por una nueva escalada militar en Medio Oriente que amenaza el suministro global de energía y reaviva los temores de una crisis en las rutas marítimas clave. La suba se produjo tras una serie de ataques reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros saudíes en el mar Rojo, en un contexto de enfrentamientos crecientes entre Estados Unidos e Irán y sus aliados.

El salto en los precios refleja la sensibilidad del mercado ante cualquier interrupción en el flujo de crudo desde la región, especialmente cuando están en juego corredores estratégicos como el estrecho de Ormuz y el paso de Bab el-Mandeb. Analistas advierten que la situación podría derivar en una mayor volatilidad si se intensifican los ataques a buques comerciales o si se amplía el conflicto a nuevos actores.

Los hutíes de Yemen reivindican ataques contra dos petroleros en el mar Rojo

Frente a ese escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de las advertencias y amenazó directamente a los hutíes y a Irán con represalias militares. El mandatario aseguró que responsabilizará a Teherán por cualquier acción de la milicia yemení.

“Si vuelven a hacerlo, Estados Unidos considerará responsable a Irán, ya que los hutíes actúan como su delegado o ‘proxy’, y se impondrán severos castigos militares tanto a Irán como a los hutíes“, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario recordó que hace un año Estados Unidos lanzó una ofensiva contra los hutíes por sus ataques al tráfico marítimo y sostuvo que, desde entonces y durante el conflicto con Irán, el grupo había actuado “de forma muy responsable”.

“Desgraciadamente ahora han reanudado las hostilidades”, afirmó Trump, quien se declaró “muy decepcionado” con los hutíes porque, según dijo, hasta ahora “habían actuado con gran profesionalismo e inteligencia”.

Donald Trump en Truth sobre los hutíes

La advertencia llega después de que los rebeldes, respaldados por Irán, confirmaran ayer ataques con misiles y drones contra dos petroleros saudíes, en lo que constituye el primer golpe de este tipo desde que anunciaron un bloqueo marítimo contra embarcaciones vinculadas a Arabia Saudita.

Según los hutíes, los buques alcanzados —identificados como Encelia y Layla— sufrieron incendios tras el impacto, aunque no se reportaron víctimas.

Por su parte, las autoridades saudíes confirmaron daños en al menos uno de los petroleros, mientras que organismos de monitoreo marítimo señalaron que el ataque se produjo a decenas de millas de la costa saudí en el mar Rojo.

Temor a una escalada regional

El incidente amenaza con abrir un nuevo frente en una guerra que ya tiene repercusiones globales, afectando los precios del combustible y el comercio internacional. El mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb constituyen un cuello de botella clave por donde transita alrededor del 12% del comercio mundial, lo que amplifica el impacto de cualquier interrupción.

Los estrechos de Bab al Mandeb y Ormuz

En ese contexto, la confrontación entre Washington y Teherán continúa intensificándose. El Ejército estadounidense llevó a cabo una nueva serie de bombardeos sobre territorio iraní, en lo que ya suma casi dos semanas de ataques sostenidos. Según el Comando Central, el objetivo es degradar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo y restablecer la seguridad en las rutas energéticas.

Irán, por su parte, mantiene una postura desafiante y ha respondido con ataques a infraestructura energética en la región, además de insistir en su derecho a controlar el tráfico en el estrecho de Ormuz. Funcionarios iraníes reiteraron que responderán bajo una lógica de “ojo por ojo”, lo que alimenta el riesgo de una escalada mayor.

CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció el deterioro de la situación y advirtió que los precios del petróleo podrían seguir subiendo si no hay un cambio de rumbo. “El precio seguirá subiendo cada noche hasta que entren en razón”, señaló, al tiempo que sostuvo que Irán no está listo para negociar un acuerdo duradero.

Fuentes del mercado indicó que los seguros marítimos para transitar por el mar Rojo y el golfo Pérsico ya comenzaron a encarecerse en las últimas horas, reflejando el aumento del riesgo percibido por las navieras y las compañías energéticas. Este factor podría trasladarse rápidamente a los precios finales del crudo y de los combustibles, ampliando el impacto sobre la inflación global. Además, operadores advirtieron que algunas empresas evalúan desviar rutas hacia el cabo de Buena Esperanza, lo que implicaría mayores costos logísticos y demoras en la cadena de suministro.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times