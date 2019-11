El descargo de Rita Segato tras la polémica por sus críticas a Evo Morales

Rita Segato se defendió de los cuestionamientos en redes sociales por su crítica a Evo Morales Crédito: TNA - TC

Rita Segato es una antropóloga y activista feminista argentina muy respetada en el ámbito académico que en las últimas horas estuvo en el centro del debate por sus opiniones sobre el golpe de Estado en Bolivia y sus críticas a Evo Morales: "Evo no ha sido víctima de un golpe, cayó por su propio peso", había dicho la intelectual que actualmente reside en Brasil.

Las declaraciones de Segato fueron formuladas en audio de cuatro minutos y llegaron al país de manera fragmentada. Entre otras cosas, la intelectual decía que en Bolivia hubo "un golpe oportunista que sucede a posteriori de ese vacío de poder que se genera tras la pérdida de apoyo de la figura de Evo por los muchos errores y excesos del gobernante".

Sus dichos causaron un impacto imprevisto en el amplio arco progresista del que Segato forma parte y es referente, y generaron un debate que comenzó en las redes sociales y fue escalando hasta llegar a todos los medios nacionales.

En diálogo telefónico con el programa radio "Pasaron Cosas", Segato hizo un descargo y explicó el sentido de sus opiniones que trascendieron en "una transcripción recortada".

"Esto que circuló en la Argentina fue una transcripción recortada de algo que yo verbalmente dije a pedido de una feminista boliviana que se llama María Galindo. Ella me pidió mi visión y le grabé un audio de menos de 4 minutos que luego circuló en la Argentina. La acusación sobre mi no solo es injusta sino que se han aprovechado de un mal recorte", dijo la autora del libro "La guerra contra las mujeres" (2017) que rápidamente se convirtió en un clásico de la literatura feminista contemporánea.

En ese momento, el periodista Alejandro Bercovich le recordó el párrafo completo de la polémica: "En mi comprensión de los sucesos, Evo cayó por su propio peso. Él incurrió en acciones a lo largo del tiempo, y sobre todo más hacia el presente, que le causaron un quiebre de la credibilidad y luego un quiebre de la gobernabilidad. Para mí él no ha sido la víctima de un golpe sino la víctima del descrédito general en el que se encontró a razón de varias de sus acciones", había dicho Segato en el audio que generó el debate.

Luego de la lectura, Segato dijo que la víctima no era Evo Morales sino la gente. "La víctima es la wiphala, son los pueblos, ellos son víctimas. Sí, es un golpe de Estado, pero mi intención es poner el énfasis en los errores, para que no perdamos las victorias que tanto costaron conseguir. Evo tuvo inmensas victorias en su tiempo y luego las arriesgó, eso es algo que no se debe repetir, porque así como en el campo de los Derechos Humanos tenemos el principio de la no repetición, en la política también existe un principio de la no repetición de errores conocidos que fragilizan (sic) las conquistas que ya tenemos y eso es lo que sucedió en Bolivia", sostuvo, y enfatizó: "Y yo no voy a ser rehén de las amenazas de una gente enloquecida que solo consigue pensar en blanco y negro, que solo concibe pensar en Boca-River y en una forma esquemática".

Segato se queja del "linchamiento moral"

Cuando el periodista le preguntó si con estas declaraciones ella no estaba perdiendo de vista otros intereses geoestratégicos que acompañaron la caída del gobierno de Morales, la intelectual contestó: "Pero eso lo digo también".

"Aun corriendo riesgo, dije que las fuerzas nefastas estaban al acecho para capitalizar los errores de Evo", y volvió a criticar al ex presidente aymara por actuar como Bolsonaro frente a los incendios en el Amazonas y no declarar "la catástrofe nacional". Además, volvió sobre las sospechas de fraude. Con el recuento de votos, que se frenó y eso despertó suspicacias, dijo que Evo Morales "no tomó noción de lo que acecha".

"Este linchamiento moral de mi persona está equivocadísimo, porque he dado mil pruebas de poner mi voz y mi cuerpo para denunciar el imperialismo y todo lo que nos oprime", afirmó Segato y finalizó: "en la Argentina tenemos un gran vicio: el tema del enemigo que nos inspira; solo sabemos pensar en términos de la política del enemigo, nosotros debemos pensar en una forma compleja, rigurosa y filinagrada. Eso tenemos que corregirlo en nuestro país que ha reaccionado en forma absurda a la opinión que he dado".