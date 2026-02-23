Qué pasó en México ayer: todo lo que hay que saber de la muerte del narco “El Mencho”

El domingo 22 de febrero el Ejército mexicano asesinó a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según indicaron fuentes oficiales. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal más relevante del país, dirigía una empresa delictiva, poderosa, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.

Escalada narco tras la muerte de "El mencho": reportan ataques coordinados en varios estados de Mexico

Ola de violencia y zonas afectadas

La muerte de “El Mencho” desató decenas de incendios de comercios y vehículos, al igual que bloqueos de vías, en al menos siete estados de México, entre ellos Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas, lo que obligó a fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad en diferentes puntos.

Escombros de un vehículo quemado son vistos en una calle durante un estado de código rojo, en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, México [e]STR� - XinHua�

Ante este marco, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó suspender el transporte público.

El servicio de transporte público en el estado se suspenderá hasta que la situación quede controlada. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Lemus escribió en X que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el “código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.

Continuamos en Código Rojo, reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares, los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas; en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Además, protagonizó una emisión oficial para informar a la población mexicana el estado de situación tras la muerte del capo narco. Sostuvo que se vivieron “horas críticas” en las que se debieron atender diferentes incidentes.

En ese sentido, aseguró que fue clave la coordinación y que su compromiso mantener el trabajo en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al menos 14 muertos

Autoridades en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato reportaron al menos 14 muertos -entre ellos siete miembros de la Guardia Nacional - y 64 detenidos, según reportó la agencia Associated Press citando fuentes del gobierno mexicano.

Un bus se incendia en Jalisco tras el asesinato de El Mencho ULISES RUIZ� - AFP�

Estados Unidos confirmó apoyo de inteligencia para el operativo realizado en México

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano en el operativo realizado en Jalisco, México, en el que murió el líder del CJNG. Según detalló, el jefe narco era considerado un “objetivo prioritario” para ambos países por ser uno de los principales traficantes de fentanilo hacia territorio estadounidense.

En la publicación, Leavitt indicó que durante el procedimiento también murieron otros tres integrantes del cártel, tres resultaron heridos y dos fueron detenidos. Recordó además que el presidente Donald Trump designó el año pasado al cartel como Organización Terrorista Extranjera.

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”, señaló la funcionaria. Asimismo, la administración estadounidense expresó su reconocimiento a las fuerzas militares mexicanas por la cooperación y la ejecución del operativo.

La advertencia de Cancillería argentina

Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.



A… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) February 22, 2026

Cancillería argentina emitió un comunicado a través de su cuenta en X, donde recomendó a los ciudadanos argentinos “evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción” y, de no ser imprescindible, “postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”.

Y cerró: “A quienes ya se encuentren en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales”.