Videos y fotos: reportan incendios y ataques en México tras la muerte del narco “El Mencho”

México vive momentos de caos tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el fugitivo más buscado a nivel global. El asesinato del narcotraficante por parte del ejército del país desató una reacción inmediata y coordinada del grupo en los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima y Guanajuato con bloqueos de rutas, tiroteos y la quema sistemática de vehículos.

Medios mexicanos reportaron incendios de autos, colectivos y camiones en la carretera federal Tamazula, en la Acatlán de Juárez, en Ciudad Guzmán, en Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Cancún. Asimismo, los bloqueos se extienden a Michoacán, en los municipios de Buenavista, Sahuayo y Jiquilpan.

Caos en México

En los videos difundidos en redes sociales se observan a numerosos vehículos envueltos en llamas y humo. Los bloqueos e incendios de autos produjeron el cierre total o parcial de varas carreteras.

Ante los incidentes, el gobierno de Jalisco, donde El Mencho tenía su bastión, activó el código rojo, suspendió el transporte público y la clases.

Pánico en el aeropuerto de Guadalajara

Mientras en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se multiplicaban los narcobloqueos y la quema de vehículos, dentro de las terminales cundía el pánico. En redes sociales comenzaron a circulan videos en los que se escuchan gritos y se observa a personas correr dentro de las instalaciones aeroportuarias incluidos efectivos de la Guardia Nacional.

Los videos muestran a decenas de pasajeros corriendo con su equipaje hacia el exterior de la terminal y a otros buscando refugio dentro de las instalaciones. Imágenes que alimentaron versiones de un posible asalto narcocriminal.

Aeropuerto de Gudalajara

Sin embargo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera el aeropuerto, desmintió incidentes internos y atribuyó el desorden a una “psicosis” colectiva, asegurando que las operaciones se mantienen activas bajo un estricto blindaje militar coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Así el Costco de Puerto Vallarta, Jalisco.



No salgan de sus casas u hoteles.

Asimismo, autoridades del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, confirmaron que los vuelos desde la terminal aérea no se verían afectados, hasta el momento, debido a los bloqueos y quema de vehículos que se registran en las inmediaciones de Carretera a Chapala.

En el comunicado, GAP también señaló que la información y el material que circula en redes sociales “no corresponden a situaciones de riesgo dentro de las terminales aéreas”.

Pánico en el Aeropuerto de Guadalajara

Ciertas aerolíneas suspendieron sus actividades ante los incidentes. Air Canada y United Airlines suspendieron temporalmente sus operaciones hacia y desde Puerto Vallarta, citando una situación de seguridad en curso.

🚨 Comunicado oficial: pic.twitter.com/BQSMaJVHPH — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) February 22, 2026

Asesinato de “El Mencho”

Su salida del terreno de juego criminal coloca a México en terreno desconocido, con el Mundial de fútbol a las puertas y la evidente capacidad del crimen para provocar caos en ciudades y vías de comunicación. Empieza ahora la cuenta atrás de la previsible batalla por su sucesión.

Un bus se incendia en Jalisco tras el asesinato de El Mencho ULISES RUIZ� - AFP�

Parte de la fortaleza del grupo criminal estos años yacía en la supervivencia de sus principales operadores, con la excepción de Abimael González, alias Cuini, extraditado hace unos meses a Estados Unidos.

Vehículo incendiado durante un estado de código rojo, en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. [e]STR� - XinHua�

Oseguera era el último de una generación de narcotraficantes que, como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada o Ignacio Coronel, habían iniciado sus andares delictivos en el siglo pasado, cuando el PRI dominaba todavía México, desde el pueblo más chico a las cámaras de representantes, y el crimen se plegaba al poder oficial.