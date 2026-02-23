Tensión en México tras la muerte del narco “El Mencho”: incidentes, operativos y las últimas noticias hoy

El Ejército mexicano asesinó el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmaron fuentes oficiales. El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más relevante del país, dirigía una empresa delictiva de mil y un tentáculos, poderosa como ninguna otra, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.

La muerte de “El Mencho” desató una ola de violencia narco en diferentes ciudades de México que dejó un saldo de 14 personas muertas, entre ellos siete miembros de la Guardia Nacional, y al menos 64 detenidos, según reportó la agencia Associated Press citando fuentes del gobierno mexicano.