Tensión en México tras la muerte del narco “El Mencho”: incidentes, operativos y las últimas noticias hoy
Nemesio Oseguera era el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación; su asesinato desató una ola de caos en aeropuertos y rutas; 14 personas muertas, entre ellos siete miembros de la Guardia Nacional, y al menos 64 detenidos
El Ejército de México asesinó al capo narco El Mencho
El Ejército mexicano asesinó el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmaron fuentes oficiales. El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más relevante del país, dirigía una empresa delictiva de mil y un tentáculos, poderosa como ninguna otra, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.
La muerte de “El Mencho” desató una ola de violencia narco en diferentes ciudades de México que dejó un saldo de 14 personas muertas, entre ellos siete miembros de la Guardia Nacional, y al menos 64 detenidos, según reportó la agencia Associated Press citando fuentes del gobierno mexicano.
El mensaje de Cancillería
Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) February 22, 2026
A…
Cancillería emitió un comunicado a través de su cuenta en X, donde recomendó a los ciudadanos argentinos “evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción” y, de no ser imprescindible, “postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”.
Los bloques activos
El gabinete de Seguridad de México asegura que solo 4 bloques permanecen activos.
Sobre los bloqueos carreteros registrados en Jalisco, actualmente permanecen activos 4.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 23, 2026
Los trabajos continúan de manera ininterrumpida hasta la liberación total de las vías, con operativos coordinados del Gabinete de Seguridad y autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuya…
Quién era El Mencho, el hombre que puso de rodillas a sus rivales y convirtió al Cártel de Jalisco en el mayor traficante de drogas del mundo
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más sangrientos de México, convertido en el mayor traficante de drogas del mundo. La carrera del huidizo narco de 59 años terminó de forma brutal este domingo durante una incursión del Ejército mexicano en las sierras en las que se ocultaba.
Se había vuelto uno de los objetivos más preciados de la Justicia de su país y de la DEA norteamericana, que había aumentado de 10 a 15 millones de dólares la recompensa para quien permitiera atraparlo, vivo o muerto.
