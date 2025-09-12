El editorial de O Globo sobre la condena a Bolsonaro: “Cualquier amnistía sería una capitulación inaceptable”

A continuación, los principales pasajes del editorial del diario brasileño O Globo sobre la condena a Jair Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO.- Es imposible ignorar la naturaleza histórica del juicio que condenó a Jair Bolsonaro y a otros siete acusados ​​por planear e intentar implementar la ruptura del orden institucional democrático establecido por la Constitución de 1988.

Tras innumerables golpes de Estado e intentos fallidos de golpe desde la fundación de la República, por primera vez, un expresidente, exministros y altos mandos militares fueron condenados por socavar la democracia en Brasil. El período más largo de la democracia brasileña no solo resistió el intento de golpe, sino que Brasil finalmente logró castigar a los traidores a la voluntad popular.

A todos los acusados ​​se les garantizó el pleno derecho a una defensa. Hubo mucho espacio para que sus abogados presentaran sus argumentos y para desacuerdos entre los jueces. El juez relator, Alexandre de Moraes, y los jueces Flavio Dino, Carmen Lucia y Cristiano Zanin votaron para condenar a los ocho acusados ​​de los cinco delitos. El tercer juez en votar, Luiz Fux, presentó una profunda disidencia de sus colegas a lo largo de 13 horas el miércoles pasado. Después de argumentar que la Corte Suprema no era el foro apropiado para el juicio, argumentó en su voto que los acusados ​​no habían cometido los delitos de crimen organizado y daños a la propiedad.

Un inflable con Bolsonaro preso PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

La disidencia de Fux, aunque plagada de contradicciones (él mismo había condenado a los acusados ​​del 8 de enero por delitos similares y aceptó los cargos contra Bolsonaro y los demás acusados ​​antes de declarar al Supremo Tribunal Federal incompetente para juzgarlos), es la prueba más contundente de la imparcialidad del juicio. En un órgano colegiado, los desacuerdos son naturales y previsibles. Precisamente para evitar que prevalezca la opinión de un solo juez, casos de esta complejidad y relevancia deben someterse a varios. Fux consideró todos los argumentos de la defensa en su voto, garantizando a los acusados ​​el derecho a una audiencia. Sin embargo, dada la elocuencia de la prueba, analizada por los demás magistrados, estos argumentos no prevalecieron. En el choque de opiniones, la balanza de la justicia se inclinó entonces hacia la condena.

Las huellas de Bolsonaro en el intento de golpe de Estado están por todas partes: desde la campaña engañosa y premeditada para desacreditar los sistemas de voto electrónico hasta los borradores legales diseñados para dar una apariencia de legalidad al intento de golpe, presentados en más de una ocasión a líderes militares. Hay declaraciones grabadas de reuniones ministeriales, reuniones con embajadores y mítines; testimonios de exjefes de las Fuerzas Armadas; mensajes de texto, grabaciones de audio, notas y documentos impresos: un cúmulo de pruebas y detalles cuyo significado reside en el rompecabezas reconstruido por la investigación de la Policía Federal . Gracias a esta investigación, los brasileños tienen pleno conocimiento de lo sucedido y saben cómo y por qué, afortunadamente, prevaleció la democracia.

Con el juicio concluido, Brasil debe ahora dejar atrás el radicalismo autoritario. El Tribunal Supremo ha dado ejemplo de audacia, incluso ante la inaceptable y persistente presión externa de Donald Trump y otros miembros del gobierno estadounidense. Dada la condena de Bolsonaro, es probable que se impongan nuevas sanciones contra miembros de la Corte. Pero Brasil no puede ceder ante pequeños pactos. Una votación sobre cualquier amnistía en el Congreso sería una capitulación inaceptable. Más allá de la confusión creada por las disputas políticas, los legisladores necesitan ver la realidad con claridad.

Las encuestas de opinión muestran que el apoyo a la democracia es sólido en Brasil. Diputados y senadores deben comprometerse para que, una vez finalizado el juicio, el Parlamento pueda implementar una agenda destinada a acelerar el crecimiento económico y mejorar la vida de los brasileños.

Conceder amnistía a los condenados equivaldría a sembrar las semillas de nuevos golpes de Estado. Basta recordar que el general Olympio Mourão Filho, el primero en desplegar tanques en las calles para dar el golpe de Estado en 1964, no sufrió nada tras haber comandado el fraude que permitió a Getulio Vargas dar el golpe de Estado en 1937. O que el general y dictador Arthur da Costa e Silva había sido previamente un teniente que participó en un intento de golpe de Estado en 1922, fue arrestado, recibió amnistía y posteriormente participó en los golpes de Estado de 1930 y 1964. Ojalá Brasil tenga la sabiduría de aprender de su propia historia y, como hicieron los magistrados del Tribunal Supremo en el juicio, siga honrando las palabras de Ulysses Guimarães en el discurso que promulgó la Constitución de 1988: “La persistencia de la Constitución es la supervivencia de la democracia”.