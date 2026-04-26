Trump desafía a Irán a negociar mientras su canciller viaja a Moscú para reunirse con Putin

ISLAMABAD.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que Irán puede “llamar por teléfono” si desea negociar el fin de la guerra que ambos países mantienen hace casi dos meses, y subrayó que Teherán no puede poseer armas nucleares, en un contexto de estancamiento diplomático y tensiones persistentes. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, regresó a Pakistán para mantener conversaciones pese a la ausencia de representantes estadounidenses.

“Si quieren hablar, pueden venir a nosotros o pueden llamarnos. Ya saben, existe el teléfono. Tenemos líneas seguras y confiables”, dijo Trump en el programa “The Sunday Briefing” de Fox News. “Ellos saben qué debe incluir el acuerdo. Es muy simple: no pueden tener un arma nuclear, de lo contrario no hay razón para reunirse”, agregó.

🚨 JUST NOW: President Trump tells Iran NO MORE GAMES, they can CALL if they want a deal



“We have all the cards. If they want to talk, they can call us!”



“We're not sending people to travel 18 hours. We're gonna do it by telephone!” 🔥 pic.twitter.com/Kr78yDlHR4 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 26, 2026

Irán ha exigido durante mucho tiempo que Washington reconozca su derecho a enriquecer uranio, algo que Teherán afirma que busca únicamente con fines pacíficos, pero que las potencias occidentales consideran orientado al desarrollo de armas nucleares.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, intensificó sus gestiones diplomáticas y regresó a Pakistán para mantener conversaciones, pese a la ausencia de representantes estadounidenses. Luego de esa escala, el canciller partió hacia Moscú, donde tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en busca de respaldo político en medio del conflicto.

Las posibilidades de reactivar negociaciones directas se redujeron el sábado, cuando Trump canceló una visita a Islamabad de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, argumentando costos elevados y una propuesta iraní insuficiente. “Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente”, sostuvo el mandatario.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se encuentra actualmente bajo un frágil alto el fuego que detuvo los combates a gran escala, aunque sin avances hacia un acuerdo definitivo. La guerra ya dejó miles de muertos, impulsó el aumento de los precios del petróleo, alimentó la inflación y deterioró las perspectivas de crecimiento global.

En este escenario, Irán reclama el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos como condición previa para cualquier negociación.

Araqchi hizo énfasis en la prioridad de los acuerdos regionales

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reiteró esa posición en una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, al afirmar que Teherán no aceptará “negociaciones impuestas” bajo amenazas o sanciones.

La disputa también se extiende al estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Teherán ha restringido en gran medida el tránsito en esa zona, mientras que Washington respondió con un bloqueo a los puertos iraníes, lo que elevó la presión económica y geopolítica.

En sus recientes gestiones, Araqchi mantuvo conversaciones en Omán con el sultán Haitham bin Tariq al-Said, donde abordó la seguridad en el estrecho y propuso un esquema regional sin interferencias externas. Según la agencia semioficial iraní Tasnim, en Pakistán también discutió posibles compensaciones, garantías contra nuevas agresiones y un nuevo marco legal para la vía marítima, aunque sin incluir el programa nuclear en esa agenda.

Las diferencias entre Washington y Teherán van más allá del plano nuclear. Trump busca limitar el apoyo iraní a aliados regionales como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, además de restringir su capacidad de desarrollar misiles balísticos. Irán, en cambio, exige el levantamiento de sanciones y el fin de los ataques israelíes contra sus aliados.

En el plano interno, Trump enfrenta presiones para poner fin a un conflicto impopular, en medio de una caída en sus niveles de aprobación. Aun así, el mandatario endureció su postura y aseguró que Estados Unidos tiene ventaja en la negociación. “Tenemos todas las cartas”, insistió.

Trump anunció la cancelación del viaje de los representantes de Estados Unidos a Islamabad

Los intentos previos de diálogo tampoco lograron avances. A comienzos de abril, en Islamabad, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó una delegación que mantuvo conversaciones con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, pero las negociaciones concluyeron sin acuerdo.

Tras la cancelación de la última ronda, dos aviones militares estadounidenses abandonaron Pakistán con personal y equipamiento de seguridad, lo que reforzó la percepción de un freno en las gestiones directas.

En tanto, el canciller pakistaní, Ishaq Dar, anunció el levantamiento de restricciones en la zona de alta seguridad de Islamabad, donde se habían realizado contactos entre ambas delegaciones. Sus declaraciones sugieren que no hay perspectivas inmediatas de nuevas negociaciones cara a cara.

Sin embargo, Pakistán continúa actuando como mediador, transmitiendo mensajes entre Washington y Teherán. Funcionarios locales aseguran que los contactos indirectos siguen en curso, aunque sin señales claras de un avance concreto.

En medio de este escenario, Trump también afirmó que existe “confusión interna” en el liderazgo iraní, mientras que desde Teherán niegan divisiones y aseguran que el país mantiene una posición unificada.

Agencias AP y Reuters