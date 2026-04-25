Un ataque bomba deja siete muertos y expone la escalada de violencia en la antesala electoral en Colombia

BOGOTÁ.– Un ataque bomba este sábado dejó 7 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera de Colombia, en medio de una seguidilla de atentados cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales, informó el gobernador de la región de Cauca.

La explosión fue en una carretera de esta violenta región del Cauca e impactó en varios vehículos.

Desde ayer se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

“Fue activado un artefacto explosivo” en un cilindro que cayó sobre un ómnibus y “dejó 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad”, dijo en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

También publicó un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos destruidos tras el ataque.

“Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

En registros difundidos en redes sociales, se ve el ómnibus con daños visibles, especialmente en el techo y las ventanas. Además de la destrucción de una parte de la vía Panamericana que comunica a Cali con Popayán.

Por otra parte, en un video se puede ver la angustia de un testigo, quien relató: “Hermano, acaba de haber una una una bomba hasta allí en un carro. Encima del ómnibus”.

Según testimonios de conductores, horas antes de la explosión se registró la presencia de hombres armados en la vía Panamericana, que bloquearon el paso de vehículos al atravesar un volquete.

“Tomaron el control de un volquete y de un ómnibus, los atravesaron en la vía y luego realizaron grafitis alusivos a las Farc sobre las carrocerías”, expresaron algunos presentes en videos publicados en redes sociales.

El gobernador Guzmán lo definió como "un acto de violencia indiscriminada”.

El mandatario instó al gobierno nacional a responder con acciones contundentes frente a la escalada de violencia que afecta al Cauca, así como a otros municipios como El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

“Como gobierno departamental, estamos atendiendo la emergencia con toda nuestra capacidad institucional. Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite, la vía Panamericana en incertidumbre, y nuestra Fuerza Pública permanece al frente de la situación, enfrentando esta arremetida criminal”, escribió.

El presidente colombiano Gustavo Petro, izquierda, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúnen en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 24 de abril de 2026. Ariana Cubillos - AP

El ataque coincide con la visita del presidente Gustavo Petro a Venezuela, donde por primera vez se reunió personalmente con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Tras su reunión en el Palacio de Miraflores ambos mandatarios anunciaron este viernes un giro histórico en la cooperación bilateral: una acción conjunta militar, policial y social para desmantelar las redes criminales que controlan la porosa frontera común de más de 2200 kilómetros, incluyendo el ELN, disidencias de las FARC, traficantes de cocaína, oro y personas.

Petro, quien realizó su primera visita oficial a Caracas desde la caída de Nicolás Maduro en enero pasado, confirmó a las puertas del Palacio de Miraflores que ambos gobiernos implementarán “acción militar”, “acción policial” y “también acción social” para “liberar al pueblo de la frontera”.

“Atacar frontalmente a las mafias y grupos criminales que actúan en la frontera será una manera de liberar al pueblo”, declaró el mandatario colombiano.

Agencias AFP y ANSA