Atentado contra Trump: un experto internacional explicó por qué falló la seguridad y lo comparó con un famoso thriller

El sábado por la noche, la administración de Donald Trump debió evacuar el hotel Hilton durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca cuando el ruido de un disparo desconcertó a quienes se encontraban allí y se activó el protocolo. El atacante fue identificado como Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años, residente de Torrance, California, y se encuentra arrestado.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto analizó las fallas por parte de la seguridad de la Casa Blanca y la postura de Trump tras el intento de ataque.

“El inicio de semana con un Trump en el mejor traje que le queda, que es acaparar la tensión, y que todas las miradas estén puestas en él, y justamente no en el conflicto, en la guerra en la que está asumido todavía Estados Unidos”, remarcó el analista y sostuvo que muchos se preguntan que fue lo que falló.

Andres Repetto en LN+

Frente al ataque de la cena de los corresponsales, Repetto comparó el intento de atentado con la serie Designated Survivor, donde se repite esta escena de ataque en una sala en la que se encontraban varios funcionarios y un terrorista hace estallar el Congreso.

“Quien es el designado eventualmente ante una catástrofe, van y lo buscan y dicen: ´Bueno, vos eras secretario de Agricultura, ahora sos el nuevo presidente; sos el designado después de que se liquidó a toda la plana política de los Estados Unidos”, explicó Repetto, y agregó: “Eso es lo que podría haber pasado en el Hotel Hilton porque estaba toda la plana, de los seis primeros cargos, para la sucesión presidencial; estaban todos presentes”.

Frente a esta explicación el analista remarcó la presencia de los funcionarios de más alto cargo allí: “El presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara del Congreso. Es decir, de los seis primeros en la línea sucesoria, había cinco en este evento”.

La falta de seguridad en el Hilton

“No le podés dejar la seguridad del presidente a la seguridad del hotel”, subrayó Repetto y sostuvo que la seguridad por parte de la Casa Blanca falló.

“Creo que lo que falló, por más que hoy se está hablando de que todo fue excepcional y genial, que este hombre con una escopeta haya podido entrar al hotel, con un rifle y con cuchillos, que haya podido entrar al hotel un día antes de este evento, pues estaba alojado ahí“.

Agentes del Servicio Secreto rodean al presidente Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

En este marco, el analista se refirió a las declaraciones del atacante expresa que la falta de seguridad: “Hay todo un relato, no lo dicen los medios, lo cuenta el propio atacante, en la situación que se encontró y aparte, avanzó 18 metros corriendo y estuvo a punto de bajar la escalera para abrir la puerta y encontrarse con las 2500 personas que estaban en el lugar”, explicó Repetto.

La reacción de Trump tras el atentado

Tras el intento de ataque, Repetto indagó en la postura de Trump tras lo que ocurrió. “Lo más destacado es que hubo un Trump desconocido hasta ahora. Un Trump que es un detalle quizás, pero que era gentil con la prensa, imágenes surrealistas donde estaba el presidente, todos los presentadores vestidos de gala, y donde habló de unidad nacional”.

“No pasó un día del atentado porque no fue un atentado que el presidente tiene que ponerse a la defensiva, y atención con lo que dice el manifiesto y con lo que puede provocar lo que el atacante escribe ya que lo puso a la defensiva a un presidente que tiene que volver a hablar del caso de Epstein tiene que aclarar que él no es un violador y un pedófilo, lo vuelve a poner en un lugar que detesta”, concluyó