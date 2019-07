El embajador de Gran Bretaña renunció tras el choque con Trump

El exembajador británico en EE.UU. Kim Darroch, ayer, en una conferencia en Washington Fuente: AFP - Crédito: Alex Wong

En cables diplomáticos, calificó al presidente de "inepto" e "incompetente"; el magnate respondió que era un "estúpido"

LONDRES.- El choque entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el embajador británico en ese país, Kim Darroch, desembocó ayer en la renuncia del jefe diplomático tras la difusión de cables en los que definía al mandatario de "inepto", "disfuncional" e "incompetente".

"Desde la filtración de documentos oficiales de esta embajada se hicieron muchas especulaciones en torno a mi posición y sobre la duración de mi período restante como embajador. Quiero poner fin a esa especulación. La situación actual me está impidiendo desempeñar mi papel como me gustaría hacerlo", escribió Darroch en su carta de dimisión, que se produce cinco meses antes del cumplimiento de su mandato.

Se trata de un hecho sin precedente en la ancestral y estrecha relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que se desató tras la publicación en el diario Mail on Sunday de información reservada en la que califica la actual situación de la Casa Blanca de "caótica".

El final se tornaba inevitable tras la reacción furibunda del magnate, a golpes de tuit, como suele hacer: prohibió todo contacto de su gobierno con el "estúpido presuntuoso" de Darroch e incluso no se ahorró críticas hacia la premier británica, Theresa May, y sus desastrosas negociaciones sobre el Brexit. Un contexto no menor en el que parece insertarse la rauda salida del diplomático británico de Estados Unidos.

El fin de la misión diplomática de Darroch se aceleró tras la negativa del exministro del Exterior británico Boris Johnson -favorito entre los conservadores para suceder a May en la pelea con su sucesor en el Foreign Office, Jeremy Hunt- de defender al embajador durante un debate televisivo. Johnson, reconocido brexiter (a favor del Brexit), cuenta con el apoyo de Trump, mientras Darroch es un declarado "europeísta".

El diplomático anunció sin dudar su paso al costado en una misiva enviada al secretario general del Ministerio del Exterior, Simon McDonald. "Creo que en las circunstancias corrientes el curso más responsable es nombrar un nuevo embajador", escribió Darroch.

Más tarde, en una audiencia en la comisión parlamentaria, McDonald explicó que lo que determinó la decisión de Darroch fue su plena conciencia de que estaba destinado a "seguir siendo un objetivo" de Trump. Y, por lo tanto, un obstáculo en las relaciones con el gran aliado estadounidense. Una alianza más que nunca estratégica de cara a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

En Washington, no faltaron las expresiones de solidaridad para con el diplomático caído en desgracia, como la del senador republicano Lindsey Graham, mientras desde la Casa Blanca el jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence se limitó a saludar la renuncia de Darroch como "la cosa más justa".

Sin embargo, el verdadero terremoto se produjo en Londres, donde en la búsqueda de un "topo" culpable de haber difundido informes contra Trump y de exponer a Darroch se involucró, aunque de manera informal, a la policía.

En tanto, May reivindicó ayer su "pleno apoyo" al diplomático y expresó su "enorme gratitud" hacia él. En el question time de los miércoles en la Cámara de los Comunes, la premier sostuvo: "Sir Kim sirvió al Reino Unido durante toda su vida y tenemos una gran deuda de reconocimiento hacia él" e insistió en que "los gobiernos también dependen del consejo franco" de los altos funcionarios. Por su parte, Hunt deploró el final "ultrajante" del entredicho diplomático, y Johnson, también en el ojo de la tormenta, se apresuró a declarar que Darroch era "un diplomático excelente".

La oposición, liderada por los laboristas, acusa de hecho a Johnson de haber favorecido el desplazamiento.

