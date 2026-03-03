Israel lanzó un ataque contra la sede central del liderazgo del régimen iraní, en el centro de Teherán

TEHERÁN.– En el cuarto día de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, el ejército israelí confirmó este martes que bombardeó la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en un ataque directo al núcleo político y estratégico del régimen.

“La Fuerza Aérea israelí atacó y desmanteló instalaciones dentro del complejo de la dirección del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, indicó el ejército en un comunicado. Según la misma fuente, “numerosas municiones fueron lanzadas contra las oficinas presidenciales y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”.

🎯ALCANZADO: El complejo de liderazgo del Régimen Iraní, la sede central ha sido desmantelada



Esta sede de mando era uno de los activos más fuertemente protegidos de Irán. El complejo que albergaba los líderes de más alto rango del régimen fue alcanzado por la FAI anoche,… pic.twitter.com/EqWMECWAn6 — FDI (@FDIonline) March 3, 2026

Las explosiones sacudieron varios barrios de la capital iraní, que periodistas de la AFP describieron como una ciudad fantasmal. También se registraron detonaciones en Karaj, al oeste de Teherán, y en Isfahán, en el centro del país.

Horas antes, Israel había anunciado que había golpeado y “desmantelado” la sede de la radiotelevisión pública iraní. Sin embargo, el canal estatal aseguró que continuaba transmitiendo su programación.

El Consejo interino, bajo presión

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian HANDOUT� - Iranian Presidency�

El ataque se produce en un momento institucional delicado para la República Islámica, tras el asesinato del líder supremo Ali Khamenei. Desde entonces, el poder fue asumido por un Consejo de Gobierno Interino, que se reunió este martes por tercera vez en Teherán.

El triunvirato está integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Ejei, y el ayatollah Alireza Arafi, jurista del Consejo de Guardianes. Según medios locales, el encuentro abordó las operaciones defensivas frente a los ataques de Estados Unidos e Israel y adoptó decisiones para garantizar la gobernabilidad del país.

El Consejo interino ejercerá las funciones del líder supremo hasta que la Asamblea de Expertos —compuesta por 88 clérigos chiitas— elija a su sucesor.

Escalada regional

Mientras Israel intensificaba sus bombardeos sobre Teherán y Beirut, Irán respondió con ataques contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en el Golfo.

El ejército iraní afirmó haber lanzado drones y misiles contra objetivos israelíes y contra la base aérea estadounidense de Al-Udeid, en Qatar. La Guardia Revolucionaria aseguró además haber atacado “a gran escala” una base aérea en Bahrein, afirmando que 20 drones y tres misiles alcanzaron sus objetivos.

Se eleva humo desde un área en dirección a la base aérea de Al Udeid MAHMUD HAMS� - AFP�

La embajada estadounidense en Riad anunció su cierre temporal tras un ataque con drones que provocó “fuego limitado”, según las autoridades sauditas. También cerró la sede diplomática en Kuwait. El Departamento de Estado ordenó la evacuación del personal “no esencial” en Qatar, Irak, Jordania, Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Desde Beirut, el ejército israelí confirmó que lleva a cabo “ataques simultáneos en Teherán y Beirut” contra objetivos iraníes y del movimiento chiita Hezbollah. La cadena Al-Manar, afiliada al grupo libanés, informó que sus oficinas en los suburbios del sur de la capital fueron bombardeadas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que las fuerzas avanzarán para tomar nuevas posiciones estratégicas en el sur del Líbano con el objetivo de prevenir ataques contra ciudades fronterizas israelíes. El ejército libanés, por su parte, comenzó a retirarse de posiciones cercanas a la frontera para preservar la seguridad de sus tropas.

Se eleva humo tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut Hassan Ammar� - AP�

La ONU estima que al menos 30.000 personas ya fueron desplazadas en el Líbano.

Víctimas y tensión global

La Media Luna Roja iraní informó que 787 personas murieron en todo el país desde el inicio de la ofensiva el sábado. Según el organismo, 153 ciudades y más de 500 instalaciones fueron alcanzadas en más de 1000 ataques.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo estar “profundamente conmocionado” por el impacto del conflicto sobre la población civil y la infraestructura.

Humo elevándose desde una embarcación tras una explosión en el puerto de Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz -� - 2026 Planet Labs PBC�

Irán también elevó la presión estratégica al amenazar con incendiar cualquier barco que intente atravesar el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global. China —principal importador de crudo que pasa por esa ruta— pidió el cese inmediato de las operaciones militares y la preservación de la seguridad marítima para evitar un mayor impacto en la economía mundial.

En los mercados, el petróleo siguió en alza: el Brent alcanzó los 81 dólares, reflejando la creciente incertidumbre sobre la estabilidad regional.

Agencias AP, AFP y Reuters