Dos drones impactaron contra la Embajada de los Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita

ARABIA SAUDITA.- El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la Embajada en Riad, capital de Arabia Saudita, fue impactada por dos vehículos aéreos no tripulados que alcanzaron el techo y el perímetro de la cancillería. No se reportaron heridos, informaron dos personas familiarizadas con el asunto, dado que el edificio estaba vacío.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en declaraciones a Newsnation: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.

Las autoridades saudíes informaron de un “fuego limitado” en la embajada de Estados Unidos después de que fuera alcanzada por dos drones. “Según las estimaciones iniciales, la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos aviones no tripulados, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio”, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa.

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente más de 12 países de Oriente Medio, entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en medio de los ataques del país e Israel contra Irán.

Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, dijo que los ciudadanos estadounidenses deben abandonar esos países utilizando los medios de transporte comerciales disponibles “debido a los riesgos para la seguridad”.

Por su parte, la embajada de EE.UU. en Riad emitió una alerta de seguridad recomendando a los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita que se resguarden en sus lugares de origen inmediatamente. Además, se limitaron los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región.

La advertencia del lunes se aplica a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Estados Unidos e Israel llevaron adelante el sábado una serie de ataques contra varios objetivos en Irán, en los que murieron muchos altos cargos de la república islámica, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Teherán respondió con sus propios ataques contra múltiples objetivos estadounidenses e israelíes en toda la región.

Cazas israelíes surcaron los cielos sobre la capital iraní, Teherán. Irán lanzó ataques con drones a través del Golfo Pérsico. Militantes del grupo terrorista Hezbollah respaldados por Irán dispararon cohetes desde Líbano hacia Israel, lo que llevó a Israel a bombardear los bastiones de la milicia en las afueras de Beirut.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirman haber atacado 500 objetivos estadounidenses e israelíes, mientras los aviones de guerra norteamericanos seguían castigando a Irán. Y tres aeronaves estadounidenses fueron derribadas por las defensas aéreas de Kuwait en lo que el Ejército de Estados Unidos calificó como un “aparente incidente de fuego amigo”, con los tripulantes puestos a salvo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que se había previsto que el conflicto durara entre cuatro y cinco semanas, pero que podría prolongarse más tiempo.

La ampliación de los ataques en todo Medio Oriente involucra cada vez más actores y amenaza con derivar en una guerra regional a gran escala.

