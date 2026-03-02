Este es el momento más impredecible de Medio Oriente en medio siglo: cuáles son los mayores riesgos y oportunidades

WASHINGTON.- Para pensar con claridad sobre las guerras en Medio Oriente, es necesario tener en mente varias ideas a la vez. Es una región compleja y caleidoscópica donde la religión, el petróleo, la política tribal y la política de las grandes potencias se entrelazan en cada historia importante. Si buscas una narrativa en blanco y negro, quizá te convenga jugar a las damas. Así que aquí están mis cuatro reflexiones sobre Irán, al menos por hoy.

En primer lugar, espero que este esfuerzo por derrocar al régimen clerical de Teherán tenga éxito. Es un régimen que asesina a su pueblo, desestabiliza a sus vecinos y ha destruido una gran civilización. Ningún acontecimiento contribuiría más a encaminar a todo Medio Oriente hacia una trayectoria más digna e inclusiva que la sustitución del régimen islámico de Teherán por un liderazgo centrado exclusivamente en permitir que el pueblo iraní alcance su máximo potencial y tenga voz y voto en su propio futuro.

En segundo lugar, esto no será fácil, porque este régimen está profundamente arraigado y difícilmente será derrocado desde el aire. Israel no ha podido eliminar a Hamas en Gaza tras más de dos años de una despiadada guerra aérea y terrestre, y Hamas está justo al lado. Dicho esto, incluso si este ataque estadounidense-israelí contra Irán no provoca el levantamiento del pueblo iraní que el presidente Trump ha instado, podría tener otros efectos beneficiosos imprevistos, como la creación de una República Islámica 2.0 mucho menos amenazante para su pueblo y sus vecinos. Pero con la misma facilidad podría generar peligros imprevistos, como la desintegración de Irán como entidad geográfica única.

La defensa civil libanesa inspecciona la destrucción en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la aldea de Houch el-Rafqa GIUSEPPE CACACE� - AFP�

En tercer lugar, debemos recordar que el momento del fin de esta guerra estará determinado tanto por los mercados petroleros y financieros como por la situación militar en Irán. Irán está al borde del colapso económico, con una moneda que vale poco más que papel tapiz. Europa se ha vuelto mucho más dependiente del gas natural licuado del Golfo Pérsico para el funcionamiento de sus economías, desde que eliminó gradualmente las compras de gas natural a Rusia. Un aumento sostenido de la inflación causado por el aumento de los precios de la energía enfurecería a las bases de Trump, muchas de las cuales ya no quieren verse arrastradas a otra guerra en Medio Oriente. Mucha gente querrá que esta guerra sea breve, y eso influirá en cómo y cuándo negociarán Trump y Teherán.

En cuarto lugar, no debemos permitir que esta guerra para instaurar la democracia y el Estado de derecho en Irán nos distraiga de las amenazas a la democracia y al Estado de derecho que representan Trump en Estados Unidos y el primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel. Trump quiere promover esos ideales en Teherán, incluso mientras sus agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operaron durante dos meses con escaso respeto a las restricciones legales en mi estado natal, Minnesota, y mientras él mismo plantea ideas para restringir el derecho al voto en nuestras próximas elecciones. Si la guerra en Irán permite a Netanyahu ganar las elecciones israelíes previstas para este año, impulsará considerablemente sus esfuerzos por anexar Cisjordania, debilitar la Corte Suprema israelí y convertir a Israel en un Estado de apartheid, lo que supondría un duro golpe para los intereses estadounidenses en la región más allá de Irán.

Los dolientes se refugian mientras las sirenas antiaéreas advierten sobre misiles lanzados por Irán hacia Israel durante el funeral de Sarah Elimelech y su hija Ronit, quienes murieron en un ataque con misiles iraníes, en Beit Shemesh Ohad Zwigenberg� - AP�

La vida como columnista de opinión sería fácil si cada guerra sobre la que tuvieras que posicionarte fuera la Guerra de Secesión estadounidense y cada líder fuera Abraham Lincoln. Pero no es así, así que profundicemos un poco más en estas cuatro reflexiones sobre Irán.

Potencia imperialista

Aunque nadie lo notaría si escuchara a la izquierda universitaria en los últimos años, la República Islámica de Irán ha sido la mayor potencia imperialista de la región desde 1979, apoyada en alianzas con milicias para controlar cuatro Estados árabes (Siria, Líbano, Irak y Yemen) y el socavamiento de los reformistas liberales en los cuatro países al promover divisiones sectarias.

El simple debilitamiento del régimen de Teherán, gracias a los duros golpes israelíes y estadounidenses de los últimos dos años, ha provocado la caída del régimen de Al-Assad en Siria, respaldado por Irán, y ha permitido al Líbano escapar del férreo control de la milicia Hezbollah, respaldada por Irán. Esto, a su vez, ha dado paso al gobierno más decente del Líbano en décadas, liderado por el primer ministro Nawaf Salam y el presidente Joseph Aoun. Por eso, la muerte del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, se celebra en silencio o en voz alta en toda la región.

Familiares lloran durante el funeral de un combatiente del Kataib Hezbollah, quien murió en un ataque aéreo estadounidense, en Bagdad, Irak, el lunes 2 de marzo de 2026 Hadi Mizban - AP

Además, el pueblo iraní se encuentra entre los más prooccidentales de la región. Si se permite que ese impulso aflore y se propague, y sustituya el veneno islamista radical y divisivo propagado por el régimen iraní, tendremos la posibilidad de un Medio Oriente mucho más inclusivo.

Como me lo expresó el estratega libanés-emiratí Nadim Koteich: no en vano, uno de los cánticos más populares de los manifestantes antirrégimen en Irán ha sido: “Sin Gaza, sin Líbano. Mi vida por Irán”. Muchos iraníes han sentido asco al ver cómo se malgastan sus recursos en milicias que luchan contra Israel. Tampoco es casualidad, señaló Koteich, que Irán haya lanzado cohetes contra aeropuertos, hoteles y puertos de los países del Golfo Pérsico en proceso de modernización.

“Están atacando la infraestructura de apertura e integración y los Acuerdos de Abraham; es el antiguo Medio Oriente atacando al nuevo Oriente Medio”, añadió Koteich. La muerte de Khamenei, con suerte, “representa la muerte de su idea de que Medio Oriente debe definirse por la resistencia y no por la inclusión y la integración”.

Es de esperar que también ponga fin al doble juego practicado por Khamenei y sus predecesores, como Mahmoud Ahmadinejad (que fue presidente de Irán entre 2005 y 2013 y también murió en un ataque aéreo israelí-estadounidense), de que Irán tiene derecho a gritar abiertamente “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel” y luego afirmar que también tiene derecho a ser tratado como Dinamarca o a enriquecer uranio para fines “pacíficos”.

Trump y Netanyahu finalmente denunciaron ese juego.

En cuanto a que el pueblo iraní se una ahora y derroque al régimen, es difícil ver que eso suceda pronto sin un líder claro y una agenda común.

l secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, llegan a una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Los analistas iraníes con los que hablo afirman que el resultado más probable es una especie de República Islámica 2.0, donde los principales reformistas del régimen —como Hassan Rohani, séptimo presidente de Irán entre 2013 y 2021, y un crítico cada vez más abierto de la línea dura de Khamenei, o el exministro de Asuntos Exteriores y negociador nuclear Javad Zarif— presionen a los líderes supervivientes para que negocien un acuerdo con Trump. Ese acuerdo podría consistir en renunciar al programa nuclear iraní y aceptar límites a sus guerras indirectas y misiles balísticos —en otras palabras, lo que Trump desee— a cambio del fin de las sanciones económicas y la supervivencia del régimen.

Un régimen de la República Islámica 2.0 como este podría entonces supervisar la transición hacia una verdadera democracia iraní. Pero Trump también podría enfrentar acusaciones de haberle lanzado un salvavidas a un régimen moribundo que recientemente asesinó al menos a 6800 manifestantes, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, y probablemente a muchos más. En otras palabras, iniciar esta guerra fue relativamente fácil. Terminarla no lo será.

Sin embargo, un acuerdo así podría ser tentador para Trump, ya que evitaría una guerra prolongada, una recesión provocada por el alza de los precios del petróleo o la desintegración de Irán. Por eso no me sorprendió oírle decir a The Atlantic: “Quieren hablar, y yo he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos”.

Como ya se ha señalado en esta columna, en Medio Oriente lo opuesto a la autocracia no es necesariamente la democracia. A menudo es el “desorden”. Porque cuando las dictaduras de Medio Oriente son decapitadas, ocurre una de dos cosas: o implosionan, como ocurrió en Libia, o explotan, como ocurrió en Siria.

Una trabajadora filipina en el extranjero duerme mientras espera noticias de su vuelo cancelado a Oriente Medio en el aeropuerto internacional de Manila, el lunes 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Aaron Favila) Aaron Favila - AP

Los persas representan solo alrededor del 60% de la población iraní. El 40% restante es un mosaico de minorías, principalmente azeríes, kurdos, lures, árabes y baluchis. Cada una de ellas tiene vínculos con territorios fuera de Irán, especialmente los azeríes con Azerbaiyán y los kurdos con el Kurdistán. Un caos prolongado en Teherán podría provocar la escisión de cualquiera de ellos y, en efecto, la explosión de Irán.

Irán ha presenciado el colapso de gobiernos o la caída de gobernantes a lo largo de su historia. En cada ocasión, “Irán se mantuvo intacto”, dijo Koteich. “Por primera vez, no estoy seguro de que se mantenga intacto”.

Si se quiere ver petróleo a 150 dólares el barril, esa desintegración iraní lo llevaría allí. Las exportaciones petroleras iraníes de 1,6 millones de barriles diarios, que se destinan principalmente a China, quedarían completamente fuera del mercado petrolero mundial. Alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo se mueve a través del estrecho de Ormuz, que Irán puede cerrar. Las tarifas de los seguros para los transportistas petroleros ya se están disparando, y se informa que unos 150 petroleros en el Golfo están congelados.

Mientras tanto, en Pekín, el presidente Xi Jinping debe de estar preguntándose cómo se compararían sus sistemas de armas con los suministrados por Estados Unidos a Taiwán, tras haber visto cómo aviones de combate y misiles inteligentes de fabricación estadounidense evaden o destruyen fácilmente los sistemas antiaéreos iraníes suministrados por Rusia y asesinan a gran parte de la élite de seguridad nacional iraní en sus hogares y oficinas. Quizás esta no sea la semana para invadir Taiwán, ni siquiera la próxima.

Sin embargo, podría ser una buena semana para que Pekín observe a todo el pueblo iraní bailando espontáneamente en las calles para celebrar la muerte de Khamenei y se pregunte si la República Popular China debería haber apoyado a su régimen con compras de petróleo durante todos estos años. Quizás debería haber estado del lado del pueblo iraní.

Impacto electoral

Es demasiado pronto para predecir cómo afectará esta guerra a dos elecciones críticas de 2026: una en Israel y otra en Estados Unidos.

Para Trump es sencillo. No quiere ver la palabra “pantano” en ningún titular que incluya su nombre antes de las elecciones intermedias de noviembre. En cuanto a Netanyahu, me lo imagino convocando elecciones anticipadas para aprovechar la caída del régimen iraní y mantenerse en el poder. Pero una victoria sobre Irán también podría complicar su política. Netanyahu ha logrado derrotas militares a corto plazo contra Hamás, la Jihad Islámica, Hezbollah e Irán, pero no ha traducido ninguna de ellas en ganancias diplomáticas o políticas a largo plazo. Para lograrlo, tendría que aceptar negociar de nuevo con los palestinos sobre la base de un marco de dos Estados para dos pueblos.

Miembros del grupo paramilitar iraquí proiraní Brigadas de Hezbolá (Kataeb Hezbolá) marchan con las pancartas del grupo en un funeral por los combatientes caídos en un ataque aéreo estadounidense-israelí contra su cuartel general en Al Qaim AHMAD AL-RUBAYE� - AFP�

La oportunidad para Israel podría ser enorme: si la República Islámica de Irán es derrocada o debilitada, no me cabe duda de que Arabia Saudita, Líbano, Siria, Omán, Qatar, Kuwait y tal vez incluso Irak se sentirían mucho más cómodos normalizando sus relaciones con Israel, con la condición de que Netanyahu no se anexione Gaza ni Cisjordania, sino que acepte un plan de separación y una solución de dos Estados. ¿Aprovecharía Netanyahu esa oportunidad? ¿Lo castigarían los votantes israelíes si no lo hace?

Pero me estoy adelantando. Espero que para el miércoles haya al menos tres puntos más compitiendo en mi cabeza para darle sentido a todo , porque este es el momento más plástico e impredecible en Medio Oriente desde la Revolución iraní de 1979. Todo, y su contrario, es posible.