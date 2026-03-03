Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 3 de marzo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes en una entrevista que la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán no será una “guerra sin fin” pero puede que “tome algún tiempo”.

Netanyahu aseguró al canal Fox News que la campaña militar iniciada el fin de semana sería “una acción rápida y decisiva” y añadió que “puede que tome algún tiempo, pero no tomará años”.

ISRAELI PM NETANYAHU: "There is great danger and it's time to act. The good guys need to act early enough. And there are those leaders, so-called leaders, who don't see it. And they just sit back and they, you know, they say 'Oh well, it's a terrible thing.'"



