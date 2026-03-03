Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 3 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Copa Asiática: la selección de fútbol femenina de Irán no cantó el himno
Tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, que acabaron con la vida de varios líderes iraníes, incluyendo al líder supremo Alí Khamenei, las jugadoras de fútbol de la selección femenina de Irán, decidieron no cantar el himno del país en el primer partido del seleccionado en la Copa Asiática frente a Corea del Sur.
The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.— Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026
So, to all liberal Western women:
Watch and learn.
THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY
Netanyahu aseguró que la guerra con Irán no será una sin fin, pero que tomará tiempo
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes en una entrevista que la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán no será una “guerra sin fin” pero puede que “tome algún tiempo”.
Netanyahu aseguró al canal Fox News que la campaña militar iniciada el fin de semana sería “una acción rápida y decisiva” y añadió que “puede que tome algún tiempo, pero no tomará años”.
ISRAELI PM NETANYAHU: "There is great danger and it's time to act. The good guys need to act early enough. And there are those leaders, so-called leaders, who don't see it. And they just sit back and they, you know, they say 'Oh well, it's a terrible thing.'"— Fox News (@FoxNews) March 3, 2026
"No, it's not a… pic.twitter.com/sbbB8nL0fX
El objetivo será “crear las condiciones necesarias para que el pueblo iraní pueda tomar en sus manos su destino y formar su propio gobierno democráticamente elegido, que haga de Irán un país diferente”, prosiguió.
Con información de AFP.
La Fuerza Aérea Israelí interceptó drones del Líbano
“La Fuerza Aérea interceptó dos vehículos aéreos no tripulados que cruzaron desde el Líbano. Tras las alertas sobre la intrusión de vehículos aéreos no tripulados que se activaron a las 04:43 en la zona de Galilea Occidental, la Fuerza Aérea interceptó con éxito dos vehículos aéreos no tripulados que cruzaron al país desde la dirección del Líbano. Además, tras la alerta que se activó a las 04.37 en Goshrim, se trató de una identificación falsa”.
חיל-האוויר יירט שני כלי טיס בלתי מאוישים שחצו מלבנון— Israeli Air Force (@IAFsite) March 3, 2026
בהמשך להתרעות על חדירת כלי טיס בלתי מאויש שהופעלו בשעה 04:43 במרחב הגליל המערבי, חיל-האוויר יירט בהצלחה שני כלי טיס בלתי מאוישים שחצו לשטח הארץ מכיוון לבנון.
בנוסף, בהמשך להתרעה שהופעלה בשעה 04:37 בגושרים, מדובר בזיהוי שווא.
La embajada de EE.UU. en Riad emitió una alerta de seguridad
Subject: Security Alert - Shelter in Place - U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar. 3, 2026)— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026
Location: Saudi Arabia
Event: Security Alert
The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting…
La embajada de EE.UU. en Riad emitió una alerta de seguridad recomendando a los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita que se resguarden en sus lugares de origen inmediatamente. Además, se limitaron los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región.
La advertencia del lunes se aplica a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
Reportan un incendio en la embajada de EE.UU. en Riad
La Embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fue alcanzada por un presunto dron, según confirmó un funcionario estadounidense a N12. En principio, reportaron un incendio que se produjo tras una explosión.
Testigos en una zona diplomática escucharon dos fuertes explosiones a primera hora del martes y uno de ellos le contó que vio una nube de humo.
Cuatro personas informaron de dos fuertes explosiones en el oeste de la capital saudí, donde se encuentran numerosas embajadas, mientras Irán continúa sus ataques en el Golfo en represalia por los ataques que lanzaron Estados Unidos e Israel el fin de semana.
Una cadena vinculada a Hezbollah dice que un ataque israelí alcanzó su oficina en Beirut
Un ataque israelí en el sur de la capital de Líbano alcanzó la oficina de Al-Manar TV, afiliada al movimiento proiraní Hezbollah, informó esa cadena televisiva este martes.
Israel “ataca el edificio del canal Al-Manar en la zona de Haret Hreik”, escribió Al-Manar en la plataforma de mensajería Telegram, en referencia al área sur de Beirut.
Segundo día enfrentamientos cerca de la embajada de EEUU en Bagdad
Decenas de manifestantes se enfrentaron el lunes, por segundo día consecutivo, a las fuerzas de seguridad cerca de la embajada estadounidense en Bagdad, según consignó AFP. Iraquíes que protestaban contra los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad que protegían el acceso a la Zona Verde, un área fuertemente protegida y donde se encuentra la embajada.
Marco Rubio afirmó que EEUU atacó a Irán de manera preventiva: "Había una amenaza inminente"
El secretario de Estado norteamericano explicó que decidió desplegar la ofensiva luego de enterarse de que su aliado, Israel, lanzaría un ataque contra el país persa.
“Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas”, declaró Rubio ante la prensa.
Y agregó: “Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada” señaló el secretario de Estado asegurando que Estados Unidos enfrentaba “una amenaza inminente”.
Washington insta a los estadounidenses a "salir ahora" de gran parte de Oriente Medio
El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente más de 12 países de Oriente Medio, entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en medio de los ataques del país e Israel contra Irán. Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, dijo que los ciudadanos estadounidenses deben abandonar esos países utilizando los medios de transporte comerciales disponibles “debido a los riesgos para la seguridad”.
La advertencia del lunes se aplica a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
La embajada de Estados Unidos en Amán, Jordania, anunció que su personal había abandonado el lugar “debido a una amenaza”. Estados Unidos e Israel llevaron adelante el sábado una serie de ataques contra varios objetivos en Irán, en los que murieron muchos altos cargos de la república islámica, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Teherán respondió con sus propios ataques contra múltiples objetivos estadounidenses e israelíes en toda la región.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que se había previsto que el conflicto durara entre cuatro y cinco semanas, pero que podría prolongarse más tiempo.
Más notas de Irán
- 1
La CIA ayudó a detectar una reunión clave de la cúpula de Irán, pero Israel dio el golpe mortal
- 2
Vuelos cancelados y desvíos por los combates en Irán dejan a miles de pasajeros varados en aeropuertos de Europa y el Golfo
- 3
Por qué EE.UU. e Israel atacaron a Irán en este momento (y cómo podría acabar este conflicto)
- 4
Sedes militares, centros de mando y la Guardia Revolucionaria: los objetivos del segundo día de ataques de Israel y EE.UU. a Irán