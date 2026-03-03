LA NACION
Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 3 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Se observan misiles en el cielo de Doha el 3 de marzo de 2026. El ejército de Qatar interceptó dos misiles balísticos la madrugada del 3 de marzo, según informó el Ministerio de Defensa del país en un comunicado
Se observan misiles en el cielo de Doha el 3 de marzo de 2026. El ejército de Qatar interceptó dos misiles balísticos la madrugada del 3 de marzo, según informó el Ministerio de Defensa del país en un comunicado

Copa Asiática: la selección de fútbol femenina de Irán no cantó el himno

Tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, que acabaron con la vida de varios líderes iraníes, incluyendo al líder supremo Alí Khamenei, las jugadoras de fútbol de la selección femenina de Irán, decidieron no cantar el himno del país en el primer partido del seleccionado en la Copa Asiática frente a Corea del Sur.

Netanyahu aseguró que la guerra con Irán no será una sin fin, pero que tomará tiempo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes en una entrevista que la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán no será una “guerra sin fin” pero puede que “tome algún tiempo”.

Netanyahu aseguró al canal Fox News que la campaña militar iniciada el fin de semana sería “una acción rápida y decisiva” y añadió que “puede que tome algún tiempo, pero no tomará años”.

La Fuerza Aérea Israelí interceptó drones del Líbano

“La Fuerza Aérea interceptó dos vehículos aéreos no tripulados que cruzaron desde el Líbano. Tras las alertas sobre la intrusión de vehículos aéreos no tripulados que se activaron a las 04:43 en la zona de Galilea Occidental, la Fuerza Aérea interceptó con éxito dos vehículos aéreos no tripulados que cruzaron al país desde la dirección del Líbano. Además, tras la alerta que se activó a las 04.37 en Goshrim, se trató de una identificación falsa”.

La embajada de EE.UU. en Riad emitió una alerta de seguridad

La embajada de EE.UU. en Riad emitió una alerta de seguridad recomendando a los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita que se resguarden en sus lugares de origen inmediatamente. Además, se limitaron los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región.

La advertencia del lunes se aplica a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Reportan un incendio en la embajada de EE.UU. en Riad

La Embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fue alcanzada por un presunto dron, según confirmó un funcionario estadounidense a N12. En principio, reportaron un incendio que se produjo tras una explosión.

Testigos en una zona diplomática escucharon dos fuertes explosiones a primera hora del martes y uno de ellos le contó que vio una nube de humo.

Una cadena vinculada a Hezbollah dice que un ataque israelí alcanzó su oficina en Beirut

Un ataque israelí en el sur de la capital de Líbano alcanzó la oficina de Al-Manar TV, afiliada al movimiento proiraní Hezbollah, informó esa cadena televisiva este martes.

Israel “ataca el edificio del canal Al-Manar en la zona de Haret Hreik”, escribió Al-Manar en la plataforma de mensajería Telegram, en referencia al área sur de Beirut.

Segundo día enfrentamientos cerca de la embajada de EEUU en Bagdad

Decenas de manifestantes se enfrentaron el lunes, por segundo día consecutivo, a las fuerzas de seguridad cerca de la embajada estadounidense en Bagdad, según consignó AFP. Iraquíes que protestaban contra los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad que protegían el acceso a la Zona Verde, un área fuertemente protegida y donde se encuentra la embajada.

Marco Rubio afirmó que EEUU atacó a Irán de manera preventiva: "Había una amenaza inminente"

El secretario de Estado norteamericano explicó que decidió desplegar la ofensiva luego de enterarse de que su aliado, Israel, lanzaría un ataque contra el país persa.

“Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas”, declaró Rubio ante la prensa.

Washington insta a los estadounidenses a "salir ahora" de gran parte de Oriente Medio

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente más de 12 países de Oriente Medio, entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en medio de los ataques del país e Israel contra Irán. Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, dijo que los ciudadanos estadounidenses deben abandonar esos países utilizando los medios de transporte comerciales disponibles “debido a los riesgos para la seguridad”.

La advertencia del lunes se aplica a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

El Departamento de Estado de EE.UU. pide a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato 15 países de la región debido a "graves riesgos de seguridad".
