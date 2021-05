El emporio Trump: la Fiscalía formó un jurado que determinará si habrá juicio por fraude

NUEVA YORK.- La Fiscalía de Nueva York ordenó en las últimas horas la creación de un gran jurado para determinar si el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y sus allegados irán a juicio por posibles fraudes vinculados a sus negocios. Se trata del último paso en un proceso que podría llevar al magnate a convertirse el primer exmandatario estadounidense en enfrentar cargos criminales.

La fiscal Letitia James, una funcionaria electa demócrata, investiga en el fuero penal posibles fraudes fiscales o bancarios en el seno de la Organización Trump. La funcionaria judicial sospecha que Trump y su sociedad, que no cotiza en bolsa y, por ende, no está obligada a publicar sus libros contables, inflaron o redujeron artificialmente el valor de algunas de sus propiedades para obtener préstamos bancarios o reducir sus impuestos.

El republicano calificó la investigación como “puramente política” y consideró que se trata de “una continuación de la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos”. ”Ningún otro presidente en la historia ha tenido que aguantar lo que yo he tenido que aguantar”, escribió en “From the Desk of Donald J. Trump”, plataforma que creó tras ser vetado de las principales redes sociales.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien inició una investigación civil contra Trump en 2019 Associated Press

De acuerdo con The Washington Post, que cita fuentes cercanas a la causa, los miembros del jurado fueron seleccionados recientemente y se reunirán tres días a la semana durante seis meses para revisar los archivos del caso. El diario sugiere que la medida, también informada por el canal ABC, se produce porque el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, que también analiza el expediente, pudo haber encontrado evidencia de un delito, cometido por Trump o por alguien cercano a él.

En el derecho penal estadounidense, los casos importantes a menudo son remitidos por la fiscalía a un gran jurado, compuesto por personas de la sociedad civil, como los jurados en un juicio ordinario. El gran jurado examina el expediente en secreto y también puede solicitar documentos adicionales o escuchar a uno o más testigos, precisó la agencia de noticias AFP. Seguidamente, al concluir el análisis del caso, se determina, por mayoría, pero no necesariamente por unanimidad, si existen motivos para la acusación, preámbulo de un juicio.

El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr. STAN HONDA - AFP

Trump enfrenta dos investigaciones en torno a su conglomerado de empresas y en ambas, el punto de inicio parece ser la misma persona: Michael Cohen, abogado de larga data de Trump quien se volvió en su contra luego de declararse culpable de pagar sobornos en nombre del expresidente y mentir ante el Congreso.

Otro testigo clave es Allen Weisselberg, de 73 años, director financiero de la Organización Trump, fiel al expresidente y quien trabajaba ya para su padre.

La investigación criminal de Vance comenzó en 2018 luego de que Cohen se declarara culpable de cargos que derivaron en la compra de silencio a fines de 2016, de varias mujeres que dijeron tener romances con el expresidente en años anteriores, acusaciones que Trump negó rotundamente. Su investigación se amplió posteriormente cuando comenzó a examinar millones de páginas de declaraciones de impuestos de Trump.

De manera paralela, la fiscal James inició una investigación civil en 2019 a la Organización Trump, impulsada por el testimonio de Cohen al Congreso, donde dijo que Trump había mentido a las autoridades al falsear documentos de préstamo y de impuestos que valuaban sus activos.

Agencia AP

LA NACION