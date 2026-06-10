Elecciones 2026: el nuevo candidato respaldado por Trump que busca la gobernación de Georgia

La carrera por la gobernación de Georgia entró en una etapa decisiva. A una semana de la segunda vuelta republicana prevista para el 16 de junio, el vicegobernador Burt Jones recibió un contundente respaldo de Donald Trump.

Elecciones en Georgia: el respaldo total de Trump a Burt Jones

Según una publicación realizada por Trump en la red social Truth Social el 8 de junio, el mandatario pidió a los votantes republicanos que apoyen a Burt Jones durante la etapa de votación anticipada, que se desarrolla entre el 8 y el 12 de junio.

El presidente Donald Trump ratificó su respaldo "completo y total" a la candidatura de Burt Jones Trump en Truth Social

Trump describió al vicegobernador como una figura respetada y popular dentro del estado y recordó que fue uno de los primeros integrantes de la Asamblea Estatal de Georgia en respaldar su candidatura presidencial. Además, destacó que Jones apoyó sus campañas de 2016, 2020 y 2024.

En su mensaje, el presidente también resaltó distintos aspectos de la trayectoria del candidato republicano. Lo definió como un empresario exitoso, exjugador de futbol americano universitario campeón de la Conferencia SEC con los Georgia Bulldogs y un dirigente que, desde la vicegobernación, demostró capacidad para obtener resultados.

Trump sostuvo que Jones impulsará políticas orientadas al crecimiento económico, la reducción de impuestos y regulaciones, el fortalecimiento de la producción nacional, la expansión del sector energético estadounidense, el refuerzo de la seguridad fronteriza y la defensa de la Segunda Enmienda.

El mensaje concluyó con una frase contundente: “Burt Jones tiene mi respaldo completo y total para convertirse en el próximo gobernador del maravilloso estado de Georgia”.

Gobernación de Georgia: cómo llegó Jones a la segunda vuelta republicana

De acuerdo con información publicada por Forbes, la elección primaria republicana celebrada el 19 de mayo no dio como resultado un ganador definitivo, por lo que los dos candidatos más votados avanzaron a una segunda vuelta.

Jones obtuvo el 38,8% de los votos, mientras que Rick Jackson alcanzó cerca del 33%. El entonces secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quedó relegado al tercer lugar con el 14,4% y fuera de la contienda.

Trump destacó que Jones fue uno de los primeros miembros de la Asamblea Estatal en respaldarlo Foto Facebook Burt Jones

El resultado de Jones representó otra victoria política para Trump dentro de las primarias republicanas de 2026. El presidente había apostado por el actual vicegobernador desde mucho antes de la elección y volvió a demostrar influencia entre los votantes conservadores del estado, según el análisis del medio.

Tras conocerse los resultados, Jones dejó en claro que estaba preparado para una confrontación directa con Jackson. Durante su discurso ante simpatizantes afirmó: “Si no logramos resolverlo esta noche, me encantaría enfrentar a este tipo mano a mano”.

También denunció que se habían gastado alrededor de 100 millones de dólares en su contra, principalmente en campañas publicitarias negativas.

Elecciones en Georgia: quién es Rick Jackson, el rival de Jones

Aunque Jones llega a la segunda vuelta con el respaldo oficial de Trump, su rival mantiene una posición competitiva. Jackson, empresario vinculado al sector de la salud, se presenta como un dirigente ajeno a la política tradicional y construyó buena parte de su campaña alrededor de su experiencia empresarial.

Según Ballotpedia, Jackson promueve una reducción del impuesto sobre la renta y enfatiza su perfil como ejecutivo privado. Durante la campaña también intentó acercarse al electorado afín al presidente, al afirmar que Trump fue una inspiración para su ingreso en la política.

Tras la primaria, Jackson cuestionó duramente a Jones y aseguró ante sus seguidores: “Burt era pura conversación y ningún resultado”. También afirmó que el vicegobernador no logrará imponerse en la segunda vuelta.

Incluso sin contar con el respaldo presidencial, Jackson sostuvo que podría convertirse en el “gobernador favorito” de Trump y prometió administrar el estado “como Trump, pero con un acento sureño”.

Elecciones en Georgia: fechas clave de la votación

La información electoral recopilada por Ballotpedia establece que la votación anticipada para la segunda vuelta republicana comenzó el 8 de junio y finalizará el 12 de junio.

La jornada electoral definitiva se realizará el 16 de junio. Ese día los centros de votación permanecerán abiertos entre las 7 y las 19 hs (hora del Este).