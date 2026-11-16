El escándalo por los privilegios de Santiago Peña en prisión fuerza su traslado a otra cárcel militar en Paraguay

ASUNCIÓN.– La Justicia paraguaya ordenó este lunes el traslado del expresidente Santiago Peña a una prisión militar de mayor seguridad, después de que se conociera que gozaba de presuntos privilegios durante su detención preventiva en un cuartel del Ejército, en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, el escándalo financiero que provocó su destitución.

El juez Osmar Legal dispuso que Peña, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, sea trasladado en el día de su cumpleaños número 48, desde el Regimiento Escolta Presidencial a la Prisión Militar de Viñas Cue, donde deberá permanecer a disposición del juzgado y con libre comunicación.

AHORA 🚨 El expresidente de la República, Santiago Peña, ya llegó a Viñas Cué.



🔸 Un juez dispuso su traslado tras revelarse privilegios en el Regimiento Escolta Presidencial.#MóvilABC- @DiazDiegu.



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La resolución ordenó además que las autoridades penitenciarias adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad y su aislamiento respecto de los demás internos, en particular de otros investigados en la misma causa que también están alojados en ese establecimiento. El magistrado solicitó asimismo un informe detallado sobre los protocolos que se aplicarán durante su reclusión.

Las denuncias sobre las condiciones de detención de Peña surgieron tras la difusión de imágenes de la denominada “suite presidencial”, remodelada durante el gobierno anterior. Tal como muestran las imágenes publicadas por el medio paraguayo ABC, espacio no era una simple habitación, sino un conjunto de ambientes que incluía un dormitorio con baño privado, una sala de estar, una oficina, una sala de reuniones que también funcionaba como comedor y un estacionamiento con acceso directo a las instalaciones. A esas comodidades se sumaba un gimnasio privado, cuya instalación fue confirmada por el ministro de Defensa, Óscar González.

La suite donde estaba detenido Peña ABC Paraguay

La controversia llevó al presidente Alliana a destituir al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José David Daiub.

El traslado representa un nuevo capítulo de la crisis política y financiera que sacude Paraguay desde que el Banco Central anunció, el 3 de noviembre, el cierre de Ueno Bank por problemas de insolvencia. La intervención dejó a cientos de miles de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y desató una investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión de créditos y el uso de fondos públicos.

Comedor privado en la suite de Peña ABC Paraguay

El viernes pasado, la Fiscalía amplió la acusación y le atribuyó también el delito de asociación criminal, al sostener que encabezó una estructura junto a cinco exdirectivos del Banco Central para proteger los intereses de la entidad financiera.

El expresidente había sido accionista del Grupo Vázquez, conglomerado al que pertenecía Ueno Bank, hasta marzo de 2025. Según las denuncias, tanto el banco como su empresa matriz experimentaron un crecimiento acelerado desde que Peña asumió la Presidencia, en agosto de 2023, con una creciente captación de depósitos estatales y la adjudicación de contratos públicos.

El caso también alcanza a directivos del banco, del Grupo Vázquez y a exautoridades del Banco Central.

La crisis de los ahorristas

El escándalo provocó la destitución de Peña mediante un acelerado juicio político y la asunción de Alliana el 6 de noviembre. El vicepresidente deberá completar el mandato hasta 2028, en un contexto de creciente presión para restablecer la confianza en el sistema financiero y garantizar la devolución de los depósitos.

El Banco Central informó que alrededor de 1,8 millones de ahorristas recibieron pagos por unos 640 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. La entidad señaló que el 80% de los depositantes ya había recuperado la totalidad de sus ahorros, aunque una parte importante de los fondos continuaba pendiente de restitución.

Este lunes, unas 50 personas se manifestaron frente a la sede del Banco Central con carteles que denunciaban lo ocurrido bajo consignas como “No es quiebra, es robo”.

Personas corean consignas y sostienen pancartas mientras se manifiestan frente al Banco Central del Paraguay, exigiendo la devolución de sus ahorros tras el colapso del Banco Ueno DANIEL DUARTE - AFP

En medio de las protestas, Alliana aseguró que su gobierno trabaja para “recuperar la confianza” y prometió respuestas a los afectados. También garantizó que los haberes y aguinaldos de los jubilados que cobraban a través de Ueno Bank están asegurados y que los pagos se realizarían entre este lunes y martes.

Unos 32.000 jubilados del sistema previsional estatal utilizaban la entidad para recibir sus prestaciones. El mandatario afirmó además que se identificaron activos considerados solventes por aproximadamente 600 millones de dólares para respaldar la devolución de los fondos previsionales.

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, habla durante una conferencia de prensa tras el colapso de Ueno Bank en Asunción JOSE BOGADO - AFP

“Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas”, afirmó Alliana, quien también ofreció a la Fiscalía todos los recursos necesarios para esclarecer las responsabilidades en el colapso bancario y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Agencias AFP y Reuters