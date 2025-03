El estado de salud del Papa: Francisco mejora y los médicos informan que su pronóstico ya no es reservado

ROMA.- Alerta e informado de lo que pasa en el mundo -tanto es así que expresó su cercanía a las víctimas de las inundaciones en Bahía Blanca-, el papa Francisco, de 88 años, ingresó este lunes en una nueva etapa y en un camino de recuperación que creó un suspiro de alivio en el Vaticano. A una semana de una doble crisis respiratoria que había vuelto a encender todas las alarmas, los médicos que lo siguen en el hospital Gemelli desde hace 25 días, tras confirmar que se consolidan las mejoras de su situación, en una novedad enorme decidieron anular el pronóstico reservado. Algo que significó que el Papa está en una situación “menos grave” o, como aclararon fuentes del Vaticano, “ya no es inminente el peligro de vida debido a las infecciones que tenía al internarse (el 14 de febrero), pero el peligro permanece”. Tanto es así que, debido a un cuadro que sigue siendo aun “complejo”, serán necesarios “ulteriores” días de hospitalización.

“Las condiciones del Santo Padre siguen siendo estables. Las mejoras registradas en los días precedentes se han ulteriormente consolidado, como confirman tanto los exámenes de sangre como la objetividad clínica y la buena respuesta a la terapia farmacológica. Por estos motivos hoy los médicos han decidido que el pronóstico no es más reservado”, dijeron, en un boletín difundido poco antes de las 20 locales.

“Sin embargo, en consideración de la complejidad del cuadro clínico y del importante cuadro infeccioso presentado al internarse, será necesario continuar, por ulteriores días, la terapia médica farmacológica en ámbito hospitalario”, añadieron. Si bien el parte no mencionó cómo evoluciona la neumonía bilateral, el hecho de que después de las cuatro crisis respiratorias tenidas en estos 25 días los médicos finalmente dijeran que el Papa salía del pronóstico reservado fue considerado muy alentador.

“Se trata de un paso adelante muy importante y de una muy buena señal”, comentó a LA NACION Annalisa Bilotta, médica del hospital internacional Salvator Mundi, de esta capital. No obstante, aclaró que el hecho de anular el pronóstico reservado no significa que el Papa ya no está en peligro porque para alguien de avanzada edad, como él y con diversas patologías, “siempre puede ocurrir un imprevisto clínico”. “La situación es menos grave pero, de todos modos, sigue siendo complejo el cuadro clínico e infeccioso y por eso la internación durará varios días más para que siga la terapia médica en ámbito hospitalario”, explicó.

El lunes de la semana pasada el parte médico había sido dramáticamente distinto. Por tercera vez -después de una crisis respiratoria prolongada y aguda del sábado 22 de febrero y otra bronco respiratoria del viernes 28 del mismo-, había informado de “dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, provocados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consiguiente broncoespasmo”. Entonces se habían realizado dos broncoscopias “que requirieron aspiración de secreciones abundantes” y desde entonces debió reanudarse una ventilación mecánica no invasiva para asistir al Papa en la respiración.

Noticia en desarrollo

Elisabetta Piqué Por

Temas Papa Francisco