El estremecedor video de 35 segundos que registró el secuestro de una periodista en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.– Primero se escuchan los golpes. Después, el metal comienza a ceder. Finalmente, una puerta cae y dos hombres encapuchados irrumpen en una vivienda. En apenas 35 segundos, una grabación registró el momento previo al secuestro de una periodista mexicana y expuso una escena que volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores de prensa en ese país.

El episodio ocurrió este martes en el estado de Veracruz, en el este de México. La víctima es Roxana Guzmán, directora de un medio digital local. Las imágenes del hecho circularon rápidamente por redes sociales y se volvieron virales.

La página en Facebook del medio que dirige Guzmán

El video muestra la llegada de dos hombres encapuchados a la vivienda de la periodista. Uno de ellos utiliza un martillo para golpear repetidamente una puerta de aluminio con una pequeña ventana cuadriculada. Con cada impacto, la estructura se deforma y partes de la cerradura salen despedidas.

Mientras el agresor intenta abrirse paso, desde el interior de la casa se escucha la voz de una persona que advierte: “Hay un menor de edad”. La grabación no permite identificar a quien pronuncia la frase, pero sí deja en evidencia la tensión que se vive dentro de la vivienda.

El dramático momento en el que dos hombres armados secuestraron a una periodista en México

Tras varios golpes, un segundo hombre, que porta un fusil, se acerca a la puerta. En un momento se asoma por la abertura que dejaron los daños sobre la ventanilla y apunta hacia el interior. Luego retrocede y termina de derribar la estructura a patadas.

Una vez que logra ingresar, el hombre armado da una orden tajante. “Tírate al piso”, se escucha decir. La instrucción parece dirigirse tanto a la persona que se encuentra dentro del domicilio como a quien registra la escena. Poco después, la grabación termina de manera abrupta.

No está claro quién filmó el video. Tampoco aparecen en la grabación los momentos posteriores al ingreso de los agresores. Sin embargo, el material se convirtió en una de las principales evidencias conocidas públicamente sobre el caso.

La Fiscalía de Veracruz informó que abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. En un comunicado señaló que busca localizar a la víctima, determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

⚠️ARTICLE 19 México y Centroamérica documenta la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste, ocurrida la mañana de este 2 de junio en Nanchital, Veracruz, tras la presunta irrupción de un grupo de hombres… — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) June 2, 2026

La organización Article 19, una ONG dedicada a la defensa de la libertad de expresión, reclamó a las autoridades la máxima atención sobre el caso y exigió “máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida”. El pedido reflejó la preocupación que generó el secuestro dentro de los ámbitos vinculados al periodismo y a los derechos humanos.

El caso también volvió a poner en evidencia la situación de la prensa en México. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La organización contabiliza más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

Guzmán dirige Pulso Informativo del Sureste, un medio que opera principalmente a través de Facebook. El portal se dedica sobre todo a la cobertura de noticias y denuncias locales en Nanchital, una localidad de alrededor de 30.000 habitantes en el estado de Veracruz.

#México🇲🇽: La FIP y la @FEPALC condenan el secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez y exigen a las autoridades el despliegue de todos los recursos necesarios para dar con su paradero y garantizar su integridad física.https://t.co/JB2i7mpbgA — FIP - América Latina y El Caribe (@FIP_AL) June 3, 2026

“Devuelvan a mi hija. Ella no les ha hecho nada. Si ser periodista desfavorece a todo mundo, pues entonces no va a haber periodistas”, dijo Fernando Guzmán, padre de Roxana .La familia confirmó que hasta ahora los agresores no han pedido ningún tipo de rescate.

Mientras la investigación avanza, el video continúa circulando en internet. Sus 35 segundos muestran apenas el comienzo de la irrupción. Sin embargo, alcanzaron para transformar un caso local en una noticia de alcance nacional y para volver a exponer la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en México.

Agencia ANSA