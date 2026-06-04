El expríncipe Andrés reaparece con un enorme moretón en la cara y enciende las alarmas

LONDRES.– Luego de la impactante fotografía de febrero pasado, cuando Andrés fue retratado con gesto desencajado dentro de un vehículo tras pasar algunas horas detenido en una comisaría de Aylsham, Inglaterra, una nueva imagen volvió a colocarlo en el centro de la atención pública. Esta vez, el expríncipe fue captado este jueves al volante de un auto, con un extenso moretón en el lado derecho del rostro.

Andrés Mountbatten-Windsor fue visto conduciendo por la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, con una gran mancha morada que le cubría buena parte de la cara. No estaba claro cómo se produjo la lesión, aunque en las imágenes se lo veía serio y visiblemente preocupado, según reportó el sitio TMZ.

“¡Parece que los golpes no paran para el exmiembro de la realeza!″, escribió el tabloide norteamericano.

Andrew was seen driving around the Sandringham Estate in the United Kingdom on Thursday with what appeared to be a large purple mark covering much of the right side of his face. pic.twitter.com/8jnARzkTJD — TMZ (@TMZ) June 4, 2026

La escena se produce en otro momento delicado para el hermano menor del rey Carlos III, cuya vida pública quedó prácticamente desmantelada tras años de escándalos vinculados a Jeffrey Epstein y a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Después de haber sido obligado por el monarca a abandonar Royal Lodge, su antigua mansión en Windsor, Andrés vive ahora en Marsh Farm, una residencia de cinco habitaciones ubicada dentro de la finca privada de Sandringham.

El episodio también reavivó el recuerdo de febrero pasado, cuando fue arrestado durante algunas horas bajo sospecha de haber enviado informes comerciales británicos confidenciales a Epstein en 2010. Según medios británicos, además, enfrenta nuevas investigaciones por presuntas conductas sexuales inapropiadas.

La finca de Andrés en Marsh Farm, Sandringham

En un breve comunicado difundido entonces, mientras se conocía la noticia del arresto, Carlos III —que el año pasado había despojado a su hermano de sus títulos reales— afirmó que seguía los acontecimientos “con la más profunda preocupación” y sostuvo que “la ley debe seguir su curso”.

Según informó The Guardian, Andrés fue detenido en Wood Farm, dentro de la propiedad de Sandringham, el mismo día de su cumpleaños número 66. Fue el primer miembro de alto rango de la realeza británica arrestado en una investigación penal de este tipo, un hecho que sacudió a la monarquía y profundizó la crisis que rodea al reinado de Carlos III.

Andrés Mountbatten Windsor, a su salida de la comisaría de Aylsham, Inglaterra Phil Noble/Reuters - REUTERS

Agencia AFP