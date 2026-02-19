Detuvieron al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, en pleno escándalo por el caso Epstein

LONDRES (AP).- La policía británica afirmó que detuvo al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor por presunta mala conducta en ejercicio de cargo público, en medio del escándalo por la filtración de archivos en el caso Jeffrey Epstein.

La policía del Valle del Támesis, que cubre las zonas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, indicó que estaba “evaluando” reportes según los cuales el expríncipe envió informes comerciales en 2010 al financista, quien falleció en la cárcel en 2019 mientras cumplía condena por delitos sexuales.

Según información de The Guardian, el hombre de 66 años se encontraba en su finca de Wood Farm, en el estado de Sandringham.

“Tras una evaluación exhaustiva, abrimos una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”, señaló el comunicado y añadió: “Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”.

Andrés Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés. Kirsty Wigglesworth - AP

Noticia en desarrollo