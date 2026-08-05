El famoso bloguero estadounidense Perez Hilton compartió un video en TikTok con aparentes cortes y sangre en su cuerpo

El famoso bloguero estadounidense Mario Armando Lavandeira Jr. (más conocido como Perez Hilton) compartió un video en TikTok en donde se lo veía desnudo, aparentemente herido, con sangre y cortes en su cuerpo, en el interior de su casa de la ciudad de Miami. Las imágenes del episodio se viralizaron en redes sociales y preocuparon a sus miles de seguidores. La Policía local acudió a su domicilio y el hombre, de 48 años, fue retirado en una ambulancia, según informó CNN.

Se trató de una transmisión en vivo, a través de la mencionada plataforma china, la cual fue vista por al menos 5000 espectadores en directo. Allí, el creador de contenido se grabó frotándose por su cuerpo un cuchillo estilo sierra mientras los usuarios le pedían que se detenga. Varios de ellos comentaban: “¿Alguien puede llamar al 911?″ y “por favor, detente”.

La grabación -de alrededor de tres minutos- inicia con Hilton ya cubierto de sangre y con múltiples cortes. No obstante, a medida que el bloguero utiliza el cuchillo, verbaliza comentarios de placer e insultos al mismo tiempo.

“Sorprendí a todos en TikTok hoy”, dice Hilton, en un pasaje del video, y luego insulta a la red social. Además de realizarse cortes transversales, el creador de contenido realiza varios intentos de punzarse el estómago con el arma blanca. “Esto sí que duele pero qué bien se siente”, vocifera el hombre, mientras la sangre se le derrama por las piernas, los brazos y la espalda.

El video publicado por Perez Hilton en TikTok

Hilton es un famoso bloguero, columnista y personalidad mediática nacido en Miami el 23 de marzo de 1978 en el seno de una familia de origen cubano. Se dio a conocer a mediados de los años 2000 gracias a su sitio web de chismes y cultura pop, caracterizado por un estilo provocativo, satírico y cargado de sensacionalismo. Su seudónimo surgió como una parodia directa del nombre de la empresaria hotelera Paris Hilton.

Visiblemente enajenado, Hilton agrega: “¡Sí! Soy el mismísimo parásito perdedor". “Esto es lo que ustedes buscaban: y ustedes lo saben”, resalta, siempre mirando a la cámara y combinando sonrisas con muecas de dolor.

“Esto es interesante para saber qué pasa después de que uno muera”, comenta Hilton, sin dejar de autoflagelarse. En un momento dado, el bloguero se acerca hasta su aparato celular y habilita el ingreso a otros espectadores a aparecer en pantalla.

Perez Hilton

Colmados de zozobra y sin poder creer lo que ven, los espectadores le preguntan, al unísono: “¿Qué estás haciendo?“. ”Estoy cometiendo un suicidio", responde Hilton. “¿Qué te pasa?, ¿Dónde está tu mamá?“, son las últimas preguntas que se escuchan antes de que el bloguero interrumpa la transmisión.

Finalmente, en otro video de la misma secuencia, con el creador de contenido y sus heridas en un estado muy avanzado, se lo ve a Hilton aproximarse a una de las ventanas de su casa. Al mirar hacia afuera, comenta: “La policía ya está aquí. Vamos, dispárenme”.

Luego de la viralización de los videos, el medio NBC Miami, informó que la policía ya se encontraba en el lugar luego de haber recibido varias denuncias sobre un hombre autolesionándose en el interior de la casa. Aún no trascendió el desenlace de la irrupción de los efectivos.

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