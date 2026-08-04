EE.UU. insiste que está cerca de un acuerdo con Irán mientras Teherán presiona por el control del estrecho

WASHINGTON.– El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles, incluso después de nuevos reportes de ataques a petroleros en la arteria crucial para el comercio internacional.

Bessent se hizo eco de comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes, quien insistió en que la vía marítima podría reabrirse en cuestión de horas después de haber dado marcha atrás en sus amenazas de un masivo ataque militar contra Irán.

“Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo Bessent el martes en entrevista con CNBC.

Devotos musulmanes chiitas realizan gestos bajo una bandera nacional iraní durante una procesión en Teherán - - AFP

Al ser consultado si un acuerdo permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos, Bessent respondió: “Creo que habría libertad de movimiento”.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní ha negado que se estén llevando a cabo negociaciones con Washington y, el martes, un proyectil desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho, un punto clave de tensión en el conflicto.

En tanto, Qatar –uno de los principales mediadores entre las partes– confirmó el martes que las negociaciones siguen en curso.

Bessent también se mostró optimista sobre el efecto que tendría un acuerdo en los precios de la energía y dijo que cientos de barcos están esperando para salir.

Misiles Zolfaghar de fabricación iraní son exhibidos en la plaza Azadi de Teherán ATTA KENARE - AFP

“Aunque las cosas siguen siendo un poco delicadas ahí en los últimos días, hemos visto bastantes barcos saliendo incluso ahora“, aseguró el secretario.

“Así que esperaría que los precios de la energía volvieran a estabilizarse, lo cual, como dije, será bueno para todo el mundo“, concluyó.

Un dron de fabricación iraní es exhibido en la plaza Azadi de Teherán ATTA KENARE - AFP

Tras las declaraciones de Qatar y de Bessent, los precios del crudo se desplomaron cerca de un 4%, ‌tocando sus mínimos en tres ⁠semanas.

Petrolero alcanzado en Ormuz

Un buque de carga reportó haber sido alcanzado por un proyectil durante la noche frente a la costa de Omán, en el estrecho de Ormuz, según una agencia británica de monitoreo marítimo. La agencia no proporcionó más información sobre el barco, como bajo qué bandera navegaba la embarcación o si transportaba mercancía.

El estrecho ha quedado prácticamente cerrado por los ataques de Irán contra la navegación desde el inicio de la guerra en febrero, mientras que Estados Unidos también ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes en esa vía marítima.

Chicos en el agua mientras se ven cargueros fondeados al fondo y un pescador cerca, en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas, Irán Amirhosein Khorgooi - ISNA

Trump sostuvo el lunes que se habían reanudado las conversaciones con Irán, un día después de decir que canceló ataques masivos que había amenazado con desatar contra el país. El mandatario norteamericano explicó que dio marcha atrás a instancias de aliados del Golfo como Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

“Ya sea que Irán quiera admitirlo o no, de hecho, estamos hablando”, insistió Trump.

En contraposición, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró el lunes que no se estaban llevando a cabo negociaciones con Washington y agregó que las conversaciones de Teherán eran únicamente con Omán y se centraban en establecer una ruta para una navegación segura a través del estrecho de Ormuz.

Un buque de carga es fotografiado frente a la costa de la terminal de contenedores de Khor Fakkan, en el golfo de Omán - - AFP

Trump expresó frustración con Irán, al sugerir que Teherán había solicitado las conversaciones, que son cruciales para poner fin al conflicto de varios meses y reactivar el paralizado tráfico de mercancías a través del estrecho.

“Piden una reunión, algunos dirían que ‘suplican’, empiezan las conversaciones, con más programadas en el futuro inmediato, y dicen, abierta y orgullosamente, que no están teniendo ninguna discusión, que no se está hablando de nada, y que solo están tratando con ‘Omán’”, se desahogó el presidente norteamericano en Truth Social, su plataforma de redes sociales.

Una ilustración fotográfica tomada muestra a una persona frente a una gran pantalla que exhibe el movimiento de embarcaciones en el estrecho de Ormuz - - AFP

Según dijo el martes a Reuters una fuente iraní de alto rango, Irán mantiene su pretensión de controlar el tráfico marítimo de entrada por ‌el estrecho de ‌Ormuz ⁠y supervisar el de salida, con capacidad para intervenir si fuera necesario, según un plan que ​negocia con ⁠Omán ⁠para reabrir esta estratégica vía marítima.

La fuente, ‌que participa en las conversaciones, dijo ​que esta es “la idea ​general que se está debatiendo actualmente” y precisó que el carril de salida seguiría una ruta entre Irán y Omán, con la autorización de salida concedida a través de Omán después ​de notificarlo a Irán.

“Es poco probable que Teherán cambie de postura”, añadió ⁠la fuente.

Qatar confirma las conversaciones

Qatar confirmó que las labores de mediación entre Estados Unidos e Irán siguen en marcha, con ambas partes intercambiando borradores para un posible acuerdo, mientras los negociadores regionales trabajan para evitar una mayor escalada.

“Podemos confirmar que los esfuerzos siguen en curso con todas las partes”, declaró Majed Al Ansari, asesor del primer ministro de Qatar y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, durante una rueda de prensa semanal.

Devotos musulmanes chiitas caminan frente a una pancarta que llama a la venganza contra Trump y el primer ministro israelí durante una procesión en Teherán - - AFP

“En este mismo momento, estamos buscando una resolución diplomática”, manifestó Al Ansari, señalando que las conversaciones habían alcanzado “etapas muy progresivas”.

El funcionario indicó que Qatar, Pakistán y Omán mantienen una estrecha coordinación para facilitar los contactos indirectos entre Washington y Teherán.

“Todos en la región estamos trabajando conjuntamente para evitar la escalada”, afirmó. “Los mediadores: Qatar, Pakistán y, ahora, Omán; estamos todos juntos trabajando sobre ese asunto”, agregó.

Una peregrina musulmana chiita iraní sostiene una imagen del fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en el santuario del imán Hussein, en la ciudad santa de Karbala, Irak AHMAD AL-RUBAYE - AFP

Preguntado por el estrecho de Ormuz, Al Ansari señaló que la prioridad inmediata de Qatar es “evitar la escalada, reabrir el estrecho y abrir nuevamente la puerta a la diplomacia entre las partes”.

“Lo que no queremos ver ahora mismo es una gran escalada en nuestra región”, señaló, enfatizando que los mediadores estaban trabajando para lograr una solución diplomática a corto plazo que permita reiniciar las negociaciones.

Al Ansari precisó que no hay programadas negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán, pero expresó su esperanza en que los esfuerzos de mediación conduzcan pronto a reanudar las negociaciones.

Devotos musulmanes chiitas sostienen un cartel en el que prometen vengarse del presidente de Estados Unidos durante una procesión en Teherán - - AFP

“En este momento, no tenemos nada previsto sobre conversaciones directas”, declaró. “Pero confiamos en que, si logramos reanudar las conversaciones pronto, podremos avanzar hacia un acuerdo importante“, manifestó el asesor.

Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, Al Ansari indicó que no se puede establecer ningún calendario.

Agencias AP, AFP y Reuters