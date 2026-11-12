El fuerte descargo de un popular conductor español contra Pedro Sánchez por evitar una entrevista

En una semana marcada por los escándalos mediáticos en la política española, el conductor de uno de los programas más populares de la televisión abierta nacional apuntó contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por no haber aceptado las invitaciones para participar del ciclo, antes de recibir al otro gran candidato para las próximas elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo.

Pablo Motos, conductor del famoso programa El Hormiguero –por el que han pasado figuras del espectáculo argentino como Ricardo Darín, Lali Espósito o Tini Stoessel, y que en campaña suele entrevistar a los principales candidatos españoles–, empezó la emisión del miércoles por la noche con un reproche al mandatario socialista por su negativa a concederle una entrevista, una decisión que atribuyó a una combinación de “torpeza política o cobardía”.

El duro alegato de Pablo Motos contra Sánchez por no acudir a su programa y dejar tantas preguntas sin respuesta



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“Le hemos insistido al candidato Pedro Sánchez durante más de un mes, (...) dándole todas las opciones para venir, pero ha decidido no hacerlo”, explicó Motos, antes de enumerar una serie de preguntas que, según dijo, tenía preparadas para el jefe del Ejecutivo.

El conductor hizo referencia a distintos episodios que han puesto bajo presión al gobierno y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desde la gestión de las catástrofes naturales hasta las controversias políticas que rodean al oficialismo.

“Me hubiese gustado preguntarle por qué siempre que hay un problema real, donde hay que ser eficaz, como la Dana, el volcán de La Palma, el accidente de Adamuz o el accidente de Urda o la invasión de Ceuta, los ciudadanos se sienten absolutamente abandonados a su suerte mientras el gobierno dice que lo está haciendo todo bien”, disparó Motos.

Núñez Feijóo durante la presentación del programa electoral de su partido para las elecciones generales, en un acto en Madrid THOMAS COEX - AFP

Después del monólogo inicial, Motos recibió a Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), la principal fuerza de la oposición conservadora y el principal rival del PSOE de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre. El dirigente gallego busca regresar a la derecha al gobierno después de varios años de administraciones socialistas.

Pese al tono confrontativo que había adoptado el presentador al comienzo del programa, la conversación con el líder opositor transcurrió sin grandes sobresaltos. Feijóo pudo exponer sus posiciones durante buena parte de la entrevista y recibió una recepción entusiasta del público, que llegó a corear su nombre.

Hubo, sin embargo, algunos momentos de mayor tensión. Motos le preguntó por las propuestas del PP en materia de pensiones, después de las declaraciones de una portavoz del partido que habían generado preocupación sobre la sostenibilidad del sistema. Feijóo tuvo dificultades para precisar qué significaba el esfuerzo que, según había planteado su espacio, podrían tener que realizar los jubilados.

Núñez Feijóo pronuncia un discurso durante un acto de campaña en Palma de Mallorca JAIME REINA - AFP

También quedó expuesto cuando el conductor abordó las restricciones al aborto que el PP evalúa impulsar si llega al poder. El dirigente sostiene que las adolescentes de entre 16 y 18 años deberían informar a sus padres si deciden interrumpir un embarazo, aunque insiste en que eso no supone exigirles autorización. Motos le planteó la contradicción entre considerar que una joven de esa edad no tiene suficiente madurez para decidir sobre un aborto, pero sí para asumir la maternidad.

La eutanasia y la posibilidad de modificar la legislación sobre identidad de género también formaron parte de la conversación. En este último punto, Feijóo defendió que el sexo biológico debe determinar cuestiones como la participación en competiciones deportivas y el acceso a vestuarios.

La otra polémica de la semana

El episodio de El Hormiguero se produjo después de que otro de los programas de mayor audiencia de la televisión española quedara envuelto en una controversia política. El lunes por la noche, Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, participó por primera vez en La Revuelta, el ciclo de entrevistas y humor que conduce David Broncano en La 1, la principal señal de la televisión pública española.

La visita, que convocó a más de cuatro millones de espectadores, se convirtió rápidamente en uno de los acontecimientos televisivos más comentados de la semana. Abascal llegó al estudio acompañado por simpatizantes de su partido, que lo recibieron con consignas de apoyo y transformaron el ambiente habitual del programa, caracterizado por el humor y las intervenciones espontáneas del público.

La entrevista de Abascal en el programa La Revuelta

La entrevista quedó marcada desde el comienzo por un intercambio incómodo sobre el franquismo. Cuando Broncano le preguntó cuál era la posición de Vox frente a la dictadura de Francisco Franco, Abascal evitó pronunciarse y sostuvo que no tenía por qué fijar una postura sobre cada uno de los gobernantes de la historia española. El presentador insistió en que resultaba imposible permanecer indiferente ante cuatro décadas de dictadura, pero recibió abucheos de parte de los asistentes.

Sobre la memoria histórica y el franquismo



"Da igual cuál sea mi opinión sobre el franquismo. No voy a imponer a nuestros votantes una visión de nuestra historia."#LaRevuelta pic.twitter.com/m0VhjXkL6k — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

La tensión continuó cuando abordaron cuestiones como la inmigración, el aborto y la violencia de género. Abascal defendió las posiciones más controvertidas de su partido y cuestionó algunos de los mecanismos de protección previstos en la legislación española contra la violencia machista. El conductor, por su parte, fue criticado desde sectores progresistas por no haber conseguido confrontar con mayor firmeza los argumentos del dirigente ultraderechista.

La producción incluso dejó fuera de la emisión las dos preguntas tradicionales de Broncano a sus invitados, sobre el dinero que tienen en el banco y su actividad sexual durante el último mes. Las respuestas de Abascal se difundieron posteriormente a través de las redes sociales de RTVE.

Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia.



Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas.



Frente a la involución, movilización. pic.twitter.com/aN3uvddsA1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 10, 2026

La despedida terminó de alimentar la controversia. Broncano evitó desearle suerte al dirigente de Vox, a lo que Abascal respondió con una advertencia que fue interpretada como una amenaza. El episodio provocó una reacción del propio Sánchez, que cuestionó el comportamiento del líder opositor. “Amenazar sonriendo no es hacer humor. Es degradar nuestra democracia”, escribió el presidente en X.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió en defensa de Abascal y arremetió contra Broncano, al que acusó de comportarse de manera parcial en un programa financiado con fondos públicos.