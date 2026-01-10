El furioso mensaje de JD Vance para defender al agente de migración que mató a una mujer en Minneapolis

En medio de la conmoción que provocó la muerte de Renee Nicole Good, a manos de un agente de inmigración estadounidense en Minneapolis, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, defendió el accionar del oficial al sostener que actuó “en defensa propia”. Fue el quien difundió un video grabado por el propio uniformado, molesto con las críticas y la cobertura mediática en relación al caso. “Atáquenme a mí”, reclamó el funcionario de la Casa Blanca.

“Si quieren decir que la muerte de esta mujer es una tragedia, que deberíamos orar por su alma como cristianos y estadounidenses, entonces estoy de acuerdo. Pero la deshonestidad de los medios sobre este oficial es un momento histórico de propaganda de prensa descarada”, apuntó Vance en un posteo en X.

If you want to say this woman's death is a tragedy, that we should pray for her soul as Christians and Americans, then I agree with you.



But the media dishonesty about this officer is an all-time moment in shameless press propaganda.



Does this law enforcement officer have a… — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

¿Tiene familia este agente de la ley? Sí. ¿Fue gravemente herido por un vehículo hace solo seis meses? Sí. ¿Tenía motivos para temer por su vida? Sí. ¿Tiene todo el derecho a la seguridad mientras hace su trabajo? Sí“, señaló luego el vicepresidente norteamericano, en un claro respaldo al accionar del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Y tras ello reclamó: “Quiero que nuestros agentes de la ley hagan su trabajo y regresen a casa sanos y salvos con sus familias. Si no les gusta la política de inmigración de la administración Trump, atáquenme a mí. Dejen a nuestras fuerzas del orden en paz”.

En sintonía con las declaraciones del propio presidente Donald Trump, y la ministra de Seguridad Nacional norteamericana, Kristi Noem; Vance, afirmó en varios posteos difundidos en la red social que el tiroteo estaba justificado y que Good, una madre de tres hijos de 37 años, era “víctima de la ideología de izquierda”.

El funcionario norteamericano acompañó todos sus mensajes con un video capturado por el agente de Inmigración y Control de Aduanas, identificado este viernes como Jonathan Ross.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

“Escuchen esto, por muy duro que sea. A muchos les han dicho que este agente del orden no fue atropellado, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, expresó Vance en X.

El video grabado por Ross

El video en cuestión comienza con Ross frente al vehículo conducido por Good, quien había detenido su camioneta color vino de forma perpendicular a la calle, obstruyendo el flujo del tráfico. Renee Ross no dice nada mientras camina por la parte delantera del auto hacia el lado del conductor y se ve reflejada su imagen en los vidrios del vehículo.

Mientras empieza a rodear el auto, se puede ver también a Good con la ventanilla baja y mirando directamente al oficial. “No estoy enojada contigo”, le dice ella. Sin embargo, Ross no responde.

En las imágenes se muestra luego a Ross caminando hacia la parte trasera del auto. Rebecca Good, la esposa de Renee, que había salido del vehículo antes del enfrentamiento, le dice a Ross mientras el agente filma la patente del auto: “No cambiamos nuestras patentes todas las mañanas, para que lo sepas. Esta será la misma patente cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

Se registraron varias protestas en Minneapolis tras el caso. SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La esposa de Good, Rebecca, también sostiene un teléfono celular frente a la cara de Ross mientras se dirige a él. “¿Quieres venir contra nosotras? ¿Quieres venir contra nosotras? Te digo que vayas a comer, grandulón”, le dice a Ross. Luego ella intenta volver al coche, pero la puerta está cerrada.

“Salga del maldito auto”. Ese mensaje escucha Good, la conductora, por parte de otro oficial en medio de la escena. Se ve entonces que la mujer da marcha atrás y mirando hacia adelante gira el volante a la derecha, lejos de donde está el agente. El vehículo avanza, y Ross grita “¡Guau!”. Es en ese momento cuando se oyen tres disparos.

El video no muestra si la camioneta impactó a Ross, ya que el ángulo de la cámara se inclina bruscamente hacia el cielo y abre interrogantes sobre el argumento de defensa propia dado por Vance. En el primer video que se había difundido se muestra que la camioneta pudo haber impactado a Ross al tambalearse hacia adelante, obligándolo a moverse hacia un lado.

Las declaraciones de Vance se dan frente a la indignación que provocó la muerte de la mujer registrada este miércoles, lo que derivó en manifestaciones y un repudio masivo en redes sociales donde se cuestionaron las redadas ordenadas por el gobierno de Donald Trump para detener y expulsar migrantes. Asimismo, se registraron fuertes protestas en varias ciudades norteamericanas.