Quién era Renee Nicole Good, la mujer asesinada en una redada migratoria en Minneapolis

MINNEAPOLIS.- La madre de la mujer que murió baleada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos fue identificada como Renee Nicole Good, una norteamericana de 37 años.

Good cayó mientras los agentes realizaban un operativo en el marco de la feroz política migratoria del presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había confirmado más temprano que un agente del ICE había matado a una mujer en Minneapolis, la capital del estado de Minnesota, en un hecho que las autoridades justificaron como defensa propia.

El agente disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis. El video muestra a los agentes cerca del auto mientras ella daba marcha atrás y luego aceleraba. El agente pareció disparar varias veces.

TWIQY0lD9r2ATryA

Según el DHS, ella estaba entre varias personas que presuntamente bloquearon la calle con sus vehículos para impedir el paso de los agentes.

Los agentes salieron de la camioneta bloqueada y le ordenaron a la mujer que moviera su camioneta, momento en el que ella avanzó hacia uno de los oficiales, empujándolo con su vehículo. Mientras él giraba hacia la ventanilla del conductor, disparó tres tiros al coche, como muestran las imágenes desde diversos ángulos. Recibió al menos un disparo en la cabeza y fue declarada muerta en el hospital.

“Violenta alborotadora”

“Una de estas violentas alborotadoras armó su vehículo e intentó atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos, un acto de terrorismo doméstico”, escribió en X la subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin.

Good fue identificada públicamente por su madre horas después de ser asesinada a tiros.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido”, dijo su madre, Donna Granger. “Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”.

La escena del incidente en Minneapolis STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Qué estúpido”, dijo Granger sobre la muerte de su hija. “Probablemente estaba aterrorizada”.

La madre de Good estaba desconcertada ante la idea de que ella estuviera involucrada en una protesta de ICE, y afirmó que “no formaba parte de nada parecido”.

Los líderes locales no ocultaron su indignación por el asesinato a medida que las imágenes comenzaban a difundirse.

“A ICE, ¡lárguense de Minneapolis! No los queremos aquí”, declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, durante una acalorada rueda de prensa tras el tiroteo. “Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario”, se burló.

El gobernador Tim Walz calificó la explicación del DHS sobre el tiroteo de “propaganda”. “He visto el video. No crean en esta maquinaria de propaganda”, dijo Walz en X. “El estado garantizará una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia”.

El malestar institucional coincidió con la furia de los manifestantes, quienes se congregaron detrás del cordón policial para increpar a las autoridades. Los ciudadanos presentes gritaron “¡Vergüenza!” y utilizaron silbatos para expresar su rechazo ante la mirada del comandante Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La magnitud de este operativo responde a un plan masivo de la administración Trump, que desplegó hasta 2000 efectivos en las “Ciudades Gemelas” (Minneapolis y Saint Paul). De acuerdo con información de ABC News, la operación incluye a 600 agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y 1400 de ICE.

Agencias AFP, Reuters y AP