SHENZHEN (AP).- Previo a la cumbre trilateral histórica entre Xi Jinping (China), Donald Trump (Estados Unidos) y Vladimir Putin (Rusia) en el polo tecnológico de Shenzhen, ubicado en el gigante asiático, el mandatario republicano tuvo un gesto con su par chino.

En un video de una transmisión oficial replicada luego por la Casa Blanca y la agencia AP, Trump le tiende la mano al presidente chino Xi mientras ambos subían por una escalera mecánica durante este jueves. El breve encuentro quedó grabado en video mientras los líderes se encontraban uno al lado del otro. El estadounidense le dijo algo a su homólogo que no se escuchó.

El gesto de Trump con Xi Jinping en las escaleras mecánicas antes de la cumbre histórica en China

“Por si te lo perdiste: el presidente ayuda a Xi en la escalera mecánica en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)”, publicó la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca, destinada a “combatir las noticias falsas”.

Las imágenes dieron vuelta al mundo, sobre todo porque, es Trump el más longevo de los dos. El republicano tiene 80 años, mientras que su par asiático tiene 73.

Minutos antes, la televisión estatal china CCTV había difundido el momento en el que Trump parecía estar quedándose dormido durante un discurso de Xi. Según las imágenes, el presidente chino hablaba sobre la importancia fundamental de un comercio libre y abierto dentro de la economía regional. Cuando la cámara recorrió la mesa de los líderes y enfocó a Trump, se le pudo ver con la cabeza inclinada hacia la izquierda y los ojos cerrados durante unos diez segundos.

Trump aparentemente somnoliento durante el discurso de Xi Jinping

Cumbre

Los tres presidentes que ven a sus naciones como las superpotencias del mundo se sentaron juntos alrededor de una mesa por primera vez para hablar sobre reducir los riesgos nucleares y resolver conflictos —un paso que aplaudieron como histórico, aunque no acordaron ningún avance importante.

Trump, Xi y Putin ofrecieron sonrisas y amistosos apretones de manos, y terminaron sus conversaciones en una villa en la ciudad sureña china de Shenzhen, donde acordaron puntos que incluyen reformas en la ONU y una promesa de llevar más combustible al mercado. Queda por ver si el encuentro representa un punto de inflexión en la historia mundial —o se convierte en una sesión fotográfica que se olvide pronto.

Cumbre trilateral histórica DOUG MILLS - POOL

Los mandatarios hicieron sólo breves comentarios al comienzo y no aceptaron preguntas después de su reunión, y difundieron una breve declaración que no mencionó las guerras en Ucrania o Irán, dos asuntos que Trump dijo que planteó a ambos presidentes en reuniones por separado cara a cara más temprano en el día.

En su declaración conjunta, los tres países arremetieron contra la Corte Penal Internacional, señalando que las autoridades estatales deberían gozar de inmunidad frente a su procesamiento y advirtiéndole que no debe abusar de su jurisdicción.