El gobierno de Estados Unidos instó a Europa a combatir la “invasión” de inmigrantes

Langrune-sur-Mer (AFP).- El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, instó este sábado a Europa a combatir lo que calificó de “invasión” de sus costas por migrantes y a invertir más en defensa, horas después de haber renunciado a participar en la ceremonia internacional conmemorativa del desembarco en Normandía.

“Tristemente, hoy en día diferentes playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas”, dijo el jefe del Pentágono este sábado en el cementerio militar estadounidense de Colleville-sur-mer, en el norte de Francia. A “playas de España, Italia, Grecia y Bulgaria, llegan barcos y hombres”, añadió.

Y cuestionó: “¿Cuándo harán algo las capitales europeas sobre esa invasión? ¿O ya es demasiado tarde?”. Estos comentarios están en línea con la política del presidente estadounidense Donald Trump, quien está convencido de que la migración masiva representa un peligro para la civilización europea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Hegseth Jacquelyn Martin - AP

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ya condenó el viernes la forma en la que el gobierno del primer ministro británico Keir Starmer gestionó el asesinato de un estudiante Henry Nowak, a manos de un hombre sij. Según Vance, se trata de un declive de la civilización causado por una “invasión” de migrantes.

“Ojalá aprendamos de este pasado”, dijo Hegseth, en referencia a la participación de las tropas estadounidenses en los desembarcos aliados, y añadió: “Los hombres enterrados aquí lucharon en una alianza guerrera donde cada socio aportó su máxima medida de industria, coraje y sacrificio”.

Frente a las 9387 cruces blancas de soldados estadounidenses caídos en combate durante la batalla de Normandía, remarcó: “No son lemas vacíos, no son cumbres lujosas, no son comunicados”. Hegseth no asistió a la ceremonia internacional prevista el sábado para centrarse únicamente en el acto estadounidense. Según él, Estados Unidos “liderará” en adelante a aliados: “Deben estar ahí con nosotros, hombro con hombro”.

La administración Trump también acusó a Europa de no implicarse lo suficiente en la seguridad del continente e incluso planteó la posibilidad de retirarse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). “La paz se garantiza solamente con la fuerza”, dijo el secretario de Defensa sin mencionar explícitamente la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pete Hegseth Jeremias Gonzalez - AP

“Desafío generacional”

En la ceremonia internacional, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, rindió homenaje a los “3000 hombres de apenas 20 años” que murieron el Día D, como se conoce al 6 de junio de 1944, fecha en que las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

Y, en una aparente alusión a los llamados estadounidenses a Europa para que se ocupe de su propia defensa, Lecornu dijo: “El continente tiene que enfrentar el desafío de nuestra generación, el de nuestra autonomía, nuestra capacidad de defendernos ante amenazas que se acercan, se intensifican y se multiplican”.

Durante la ceremonia internacional, el agregado de Defensa de la embajada de Alemania en Francia, Markus Reinhardt, calificó este 6 de junio de “día de gratitud” hacia los soldados aliados “de diferentes lenguas y orígenes” que permitieron que el continente europeo recuperara su libertad.

El general de brigada también elogió esta “cooperación” de la que pueden surgir “alianzas” para salvaguardar una paz que “sigue siendo frágil”.

El desembarco de Normandía fue la mayor operación anfibia de la historia. Una armada de 6939 barcos y 132.700 tropas británicas, canadienses, estadounidenses, belgas, noruegas y polacas tomaron de asalto las playas de esta región francesa. La operación contribuyó a la victoria sobre la Alemania nazi, que también estaba siendo presionada por las fuerzas de la Unión Soviética hacia el este.