El Gobierno de Venezuela ascendió a 5208 el balance de víctimas por el doble terremoto

CARACAS.– La cifra de fallecidos por los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela volvió a aumentar y alcanzó los 5208 muertos, según el último balance oficial, en una tendencia ascendente que refleja la magnitud de la tragedia y el avance de las tareas de recuperación entre los escombros.

El reporte, difundido por autoridades parlamentarias, sumó 89 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, más de tres semanas después de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. El número de heridos se mantiene en 16.740, sin variaciones en los últimos días.

El incremento sostenido de fallecidos ocurre en paralelo a un cambio en la dinámica de las operaciones en el terreno. Tras rescatar con vida a 6462 personas, los equipos de emergencia han pasado a una fase centrada principalmente en la recuperación de cuerpos, lo que explica el aumento paulatino del balance fatal.

Voluntarios y rescatistas buscan cuerpos entre los escombros de edificios dañados por los terremotos del 24 de junio, en Tanaguaren JUAN BARRETO - AFP

La catástrofe también deja un fuerte impacto humanitario. Un total de 23.820 personas permanecen alojadas en campamentos transitorios, el nivel más alto registrado desde el desastre, distribuidas en 107 refugios en todo el país. El estado de La Guaira, el más afectado, concentra cerca de la mitad de los damnificados, con más de 12.400 personas sin hogar.

En esa región costera, a unos 30 kilómetros de Caracas, el colapso de edificios y la destrucción de infraestructura han marcado el epicentro de la crisis. Según datos oficiales, al menos 190 edificios se derrumbaron por completo y otros cientos presentan daños severos. La ONU estimó en unos 37.000 millones de dólares las pérdidas físicas directas.

La reconstrucción

Mientras las cifras siguen en aumento, el gobierno de Delcy Rodríguez anunció el acceso a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar la respuesta a la emergencia y la reconstrucción. La presidenta interina señaló que los fondos se destinarán a vivienda, infraestructura y servicios públicos esenciales para las familias afectadas.

Desde el FMI, su directora, Kristalina Georgieva, confirmó que se trata de un retiro del tramo de reserva, es decir, recursos del propio país sin condicionalidades ni generación de nueva deuda, destinados a atender necesidades humanitarias urgentes.

Las autoridades anunciaron que habían obtenido cientos de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reconstrucción JUAN BARRETO - AFP

En el terreno, la respuesta continúa con un amplio despliegue: 2278 rescatistas internacionales, más de 30.900 efectivos venezolanos y unos 31.700 voluntarios participan en las labores. Además, se reporta el inicio de la fase de reconstrucción, con más de 9000 viviendas en proceso de reparación.

A la par, la actividad sísmica persiste y mantiene la tensión en las zonas afectadas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró más de 1300 réplicas desde el 24 de junio, en su mayoría de baja magnitud, aunque algunas superaron los 4,0 grados. Estas se concentran en la región centro-norte, que incluye Caracas y los estados de La Guaira, Miranda, Aragua y Carabobo.

Especialistas advierten que este comportamiento es habitual tras terremotos de gran intensidad, pero la continuidad de los movimientos complica las tareas de reconstrucción y alimenta la preocupación entre la población.

Una mujer está sentada entre los escombros de edificios dañados por los terremotos del 24 de junio JUAN BARRETO - AFP

En simultáneo, el volumen de asistencia humanitaria también crece: se han distribuido más de 35,6 millones de litros de agua potable y cerca de 11.000 toneladas de alimentos en las zonas afectadas, mientras el número de personas atendidas por los servicios de salud se acerca a las 40.000.

El balance sanitario también evidencia la presión sobre el sistema de salud, con 39.935 personas atendidas, un incremento de más de 1600 en apenas un día, en hospitales y centros de emergencia. A su vez, el número de personas en refugios aumentó en 2350 en 24 horas, reflejando el desplazamiento continuo de familias que perdieron sus hogares o que temen regresar ante la persistencia de réplicas.

Agencias AFP y ANSA