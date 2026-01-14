El gobierno de Venezuela liberó a cuatro ciudadanos de Estados Unidos que estaban presos por el régimen chavista

El gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, liberó a cuatro ciudadanos de Estados Unidos que estaban presos en el país de manera ilegal. Así lo confirmó el Departamento de Estado norteamericano, que celebró la iniciativa y la cooperación de los la cúpula del poder venezolana.

“Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato, según informó la agencia AFP.

Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela tras la caída de Maduro

CNN informó previamente que al menos cinco estadounidenses habían sido detenidos en Venezuela en los últimos meses.

El hecho se da a 10 días de la captura de Nicolás Maduro a manos de EE.UU. y la administración de Donald Trump en una sorpresiva incursión militar este mes.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, manifestó la semana pasada que un “número importante” de venezolanos y extranjeros encarcelados en el país serían liberados como un gesto para consolidar la paz tras la operación militar estadounidense que depuso a Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

Hasta la noche del martes, el grupo de derechos humanos venezolano Foro Penal había confirmado que 56 prisioneros, que según ellos estaban detenidos por razones políticas, habían sido liberados.

El grupo criticó la falta de transparencia del gobierno sobre las liberaciones. Sin embargo, desde Miraflores negaron el conteo de la organización y reportaron una cifra de 400 excarcelados el martes por la tarde.

Familiares de los presos políticos exigen su liberación frente a la cárcel de El Helicoide JUAN BARRETO� - AFP�

Sin embargo, el régimen venezolano no proporcionó evidencia de las liberaciones ni un rango de tiempo en el que se llevaron a cabo, ni identificó a los liberados, lo que hace imposible determinar si estaban tras las rejas por razones políticas u otras.

Cabe señalar que aunque Washington y Caracas han tenido durante mucho tiempo una relación tensa y limitada, las liberaciones de prisioneros han sido una rara fuente de conexión, ya que los dos países han participado en una serie de intercambios de ciudadanos detenidos.

En julio, Venezuela liberó a 10 ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos que estaban encarcelados a cambio de recibir a decenas de migrantes deportados por EE.UU. a El Salvador.

Con información de AFP.