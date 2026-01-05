El hijo de Maduro habló tras la captura del exmandatario: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que “la historia dirá quiénes fueron los traidores” luego de la captura de su padre en manos de Estados Unidos.

El registro contiene un mensaje del hijo del mandatario en el que se refiere al impacto inmediato del hecho y al escenario posterior. “Hoy fue un día de shock”, expresó.

En otro pasaje del audio, Guerra aseguró haber recibido mensajes de respaldo tras la captura. “Me llamó mucha gente hoy, mucha gente espiritual, mucha gente de mucha fe y todos, sin ponerse y hasta sin llevarse bien, todos me decían ‘de esta salimos’ y que el presidente Nicolás Maduro va a volver”, afirmó en el mensaje que circuló por redes sociales.

Maduro Guerra sostuvo que las personas que apoyan a su padre va a reagruparse "alrededor de nuestro alto mando político militar con máxima unidad” Twitter

El hijo del mandatario convocó a reforzar la cohesión interna y llamó a la militancia a reagruparse. “Vamos a unirnos alrededor de nuestro alto mando político militar con máxima unidad”, sostuvo en uno de los tramos del audio.

En ese contexto, volvió a aludir a eventuales responsabilidades políticas internas. “La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará, lo veremos”, afirmó, antes de señalar que el foco debe estar puesto en la acción política. “Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sanos y salvos a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores”, agregó.

El mensaje concluyó con una referencia directa al núcleo familiar del presidente detenido. “Mi familia está firme”, aseguró.

Horas antes, Nicolás Maduro Guerra publicó un comunicado en sus redes sociales en el que convocó a la movilización. El diputado de la Asamblea Nacional sostuvo que el objetivo del operativo es “apoderarse de los recursos estratégicos” de Venezuela y denunció lo que definió como “una agresión militar” por parte de Estados Unidos.

Tras su captura, Donald Trump compartió una imagen de Nicolás Maduro esposado (Foto: X)

El texto, difundido a través de su cuenta de Instagram, afirmó que el ataque “amenaza la paz y la estabilidad internacional” y pone “en grave riesgo la vida de millones de personas”. En ese marco, llamó a las fuerzas sociales y políticas del país a activar planes de movilización y a repudiar la ofensiva, al tiempo que aseguró que las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas para garantizar la soberanía.

En el comunicado también señaló que el presidente dispuso “todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas”. Según indicó, el mandatario ordenó el paso “a la lucha armada”.

Tras la captura de Maduro y de Cilia Flores, el paradero de Maduro Guerra permanece desconocido.