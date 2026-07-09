Tras los nuevos ataques cruzados, crecen los interrogantes sobre el futuro de la guerra con Irán

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump afirma que cree que el alto el fuego con Irán terminó. Dice que ya no está seguro de querer un acuerdo y que Estados Unidos debería “terminar el trabajo”. Pero también insiste en que los ataques continuos no significan un regreso a la guerra ni una acción a largo plazo.

La confusión y la incertidumbre que generan los mensajes contradictorios de Trump y su aprobación de ataques militares consecutivos plantean importantes interrogantes sobre lo que sucederá a continuación en el conflicto, apenas unas semanas después de las difíciles negociaciones diplomáticas para alcanzar siquiera un acuerdo inicial entre los antiguos adversarios.

La retórica errática podría ser una estrategia para aumentar la presión sobre Teherán para que deje de atacar los barcos que transportan petróleo y gas natural en el estrecho de Ormuz y ceda a las exigencias estadounidenses sobre su programa nuclear, algo que Trump ya intentó antes.

Trump publicó en Truth Social imágenes de los ataques en Irán

Ya sea una táctica de negociación o una señal de escalada en los enfrentamientos, los mediadores se esfuerzan por salvar el acuerdo provisional y estas acciones corren el riesgo de exacerbar aún más las tensiones, lo que podría acarrear problemas a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre si los precios de la gasolina se mantienen altos.

Trump advirtió el miércoles que se avecinaba una nueva ronda de ataques estadounidenses, al tiempo que intentaba restar importancia a las insinuaciones de un regreso a la guerra a gran escala. Horas después, el Ejército anunció que estaba llevando a cabo nuevos ataques contra Irán con el objetivo de “debilitar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

“Todo lo que suceda, sucederá muy rápido”, dijo Trump anteriormente. “No estamos esperando mucho tiempo”.

“Se acabó la era del acoso y la extorsión”

Un funcionario de inteligencia regional involucrado en las labores de mediación afirmó que el conflicto alcanzó una etapa crítica debido al aumento de la desconfianza mutua. Sin embargo, se mantienen comunicaciones de alto nivel las 24 horas del día para salvar el alto el fuego, indicó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para abordar las delicadas negociaciones que se desarrollan tras bambalinas.

Según el funcionario, los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán y Qatar, así como el jefe de inteligencia de Egipto, encabezan los esfuerzos, mientras que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan —cuyo país fue sede de la cumbre de la OTAN que concluyó el miércoles— y líderes de Arabia Saudita también participan en la iniciativa.

Estados Unidos está molesto por los ataques a buques en el estrecho de Ormuz y acusa a Irán de dilatar las negociaciones para limitar su programa nuclear, declaró el funcionario. Las conversaciones nucleares representaban un paso fundamental para intentar convertir el acuerdo provisional anunciado el mes pasado en una solución definitiva a la guerra.

Mientras tanto, Teherán afirma que es Washington quien viola el acuerdo sobre el estrecho y no garantiza que se implemente un alto el fuego en el Líbano, incluida la retirada israelí, según declaró el funcionario.

El presidente Donald Trump conversa con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a su llegada a la cumbre de la OTAN en Ankara Dogukan Keskinkiliç - Pool Anadolu

Michael Eisenstadt, exanalista militar estadounidense que ahora dirige el Programa de Estudios Militares y de Seguridad en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, dijo que “seguimos en modo de negociación, sin importar lo que diga el presidente”.

“Esto forma parte de la negociación, y declarar que el memorando de entendimiento ha finalizado también forma parte de la negociación”, dijo Eisenstadt, refiriéndose al memorando de entendimiento en el que se basó el alto el fuego.

Sin embargo, Trump ha sido explícito en sus declaraciones públicas, afirmando que ha perdido interés en preservar el alto el fuego: “Creo que se acabó”.

“Podemos jugar a juegos, pero no estoy seguro de querer llegar a un acuerdo”, dijo durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, y añadió que el ejército estadounidense podría “simplemente terminar el trabajo”.

Major MOU Violations by the US:



Violating Iranian adjustments in the Strait



Persistent threats of further strikes



Reinstating oil sanctions



Attacks on southern Iran



Continued Zionist aggression on🇱🇧



The era of bullying and extortion is over. It leads nowhere. We don’t fold. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 8, 2026

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, principal negociador de Irán, afirmó que la administración Trump había violado repetidamente los términos del pacto inicial, lo que obligó al país a responder de manera apropiada.

“Se acabó la era del acoso y la extorsión”, publicó Qalibaf en X. “No lleva a ninguna parte. No nos rendimos”, agregó.

“Probablemente les daremos otro duro golpe”

Pakistán, que ayudó a negociar el alto el fuego, afirmó que la reanudación del conflicto “no beneficia a nadie” e instó a ambas partes a cumplir sus compromisos.

“No hay alternativa a la continuidad del compromiso, el diálogo y la diplomacia para lograr el objetivo común de la paz en la región”, declaró su Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Comunicado de la cancillería pakistaní

No obstante, Trump desestimó a los líderes de Teherán, llamándolos “escoria” y “enfermos”. El mes pasado, Trump afirmó que el liderazgo iraní era “muy racional” y “agradable para tratar”, al tiempo que los calificaba de “gente inteligente”.

En un acto celebrado el miércoles en Milwaukee, el vicepresidente JD Vance, quien lideró los esfuerzos estadounidenses para alcanzar el acuerdo inicial con Teherán, declaró que Irán se había comportado “bien durante aproximadamente una semana”. Añadió que últimamente el país había comenzado a atacar el estrecho y afirmó: “Si disparan contra los barcos, les daremos una paliza”.

¿Podría tratarse de otra táctica de negociación?

Antes de que Estados Unidos e Irán alcanzaran su primer alto el fuego de dos semanas en abril, Trump intensificó sus amenazas, prometiendo que las fuerzas estadounidenses bombardearían puentes, carreteras y centrales eléctricas iraníes. Incluso publicó en internet : “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”.

Antes de que se alcanzara el acuerdo provisional de 60 días para poner fin a la guerra el mes pasado, repitió graves amenazas.

A Trump le gusta buscar maneras de negociar desde una posición de fuerza, y podría estar buscando mayor influencia con nuevos ataques. Pero ser inequívoco sobre el fin del alto el fuego también podría liberar militarmente a Irán, lo que podría volver a desestabilizar los precios del petróleo y los mercados financieros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán denunció como un "grave crimen de guerra" los ataques estadounidenses contra el país del 9 de julio, los cuales, según afirmó, tuvieron como objetivo infraestructuras civiles, incluidos puentes ferroviarios. - - AFPTV

Ali Vaez, director para Irán del International Crisis Group, argumentó que la escalada de amenazas puede ser una maniobra más arriesgada en esta ocasión, dadas las implicaciones nacionales e internacionales para Estados Unidos.

“Sin duda, parece un intento de intensificar la presión militar sin cerrar aún la puerta diplomática”, dijo Váez. “Pero la negociación coercitiva es un juego peligroso: en algún momento, una campaña de presión puede adquirir impulso propio y convertirse en la guerra que supuestamente pretendía evitar".

Sin embargo, añadió que Irán todavía tiene motivos de sobra para volver a la mesa de negociaciones, ya que necesita desesperadamente la ayuda económica que se prometió en el acuerdo provisional.

Trump también envió señales contradictorias sobre las consecuencias.

Durante mucho tiempo insistió en que el aumento de los precios de la gasolina para los estadounidenses no influyó en sus cálculos sobre Irán, para luego afirmar que parte de la razón por la que aceptó el acuerdo provisional fue para evitar una “catástrofe económica”. Desde entonces, elogió la caída del precio del petróleo tras la firma del acuerdo.

Próximas elecciones y cálculos políticos

El presidente reiteró sus amenazas anteriores de atacar la infraestructura civil de Irán, posiblemente incluyendo centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, y de apoderarse del centro de producción de petróleo de la isla de Kharg .

“Podríamos tomar el control de la isla de Kharg”, dijo. “No hay nada que puedan hacer al respecto”.

La suba del petróleo por la tensión con Irán presiona los precios de la gasolina y suma riesgo político para Trump ante las elecciones FREDERIC J. BROWN - AFP

Sin embargo, faltan menos de cuatro meses para las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos esperan conservar el control de la Cámara de Representantes y el Senado. El repunte de los precios del petróleo, en medio de una mayor incertidumbre sobre la guerra, significa que es probable que los estadounidenses sigan viendo precios más altos en las gasolineras.

El presidente intentó restar importancia a estas preocupaciones, diciendo: “Cada vez que las alcanzamos, suben un poco, unos 2 dólares”. De hecho, los futuros del petróleo estadounidense subieron mucho más y podrían seguir subiendo, incluso cuando Trump reconoció: “Como va el petróleo, va todo lo demás”.

Argumentó que un aumento en los precios del petróleo valía la pena para impedir que Irán obtuviera un arma nuclear. “Está bien”, aseguró el mandatario.