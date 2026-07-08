Un ataque israelí en Gaza mató al referente palestino que organizó una proyección de Egipto-Argentina justo antes del inicio

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.– Un ataque israelí en la Franja de Gaza justo antes del inicio del partido del Mundial entre Egipto y la Argentina del martes mató a un alto funcionario palestino de ayuda humanitaria que colaboró en la organización de proyecciones públicas del encuentro en todo el enclave, según funcionarios de salud locales.

La explosión convirtió lo que se suponía que sería un momento de celebración –la transmisión en vivo de un posible desafío a la selección campeona del mundo por parte de un equipo árabe– en un recordatorio de cómo los ataques israelíes casi diarios en toda Gaza siguen matando a civiles a pesar de la tregua alcanzada en octubre.

Palestinos desplazados miran el partido en Gaza OMAR AL-QATTAA - AFP

La bomba impactó un automóvil en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, al anochecer del martes, y mató a los transeúntes Mohamed al–Wahidi, un funcionario del Comité Egipcio en Gaza, Hamza al–Deri, un chico de 10 años, y a su hermano Fari, de 8.

También murió Ahmed Daghmush, de 33 años, el conductor del vehículo, según el doctor Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, que recibió los cuatro cuerpos.

El Ejército israelí afirmó que Al–Wahidi, quien ayudó a organizar las proyecciones de de los partidos, no era el objetivo del ataque. Indicó que el ataque tenía como objetivo a un miliciano del grupo terrorista Hamas y que estaba verificando si Daghmush era el objetivo del ataque.

TOPSHOT - Displaced Palestinians react as they watch the 2026 World Cup Round of 16 match between Egypt and Argentina on a giant screen amid the rubble of destroyed buildings in Gaza City on July 7, 2026. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP) OMAR AL-QATTAA - AFP

Daghmush es un taxista y no se sabe que estuviera afiliado a ningún grupo armado, señaló Abu Selmiya.

Un ataque israelí alcanzó la misma calle media hora antes, sin causar víctimas.

El Comité Egipcio para el que trabajaba Al–Wahidi es el brazo de ayuda del gobierno egipcio, que proporciona alimentos, refugios y otra asistencia a los palestinos en Gaza. El comité también organizó la iniciativa de instalar pantallas en toda Gaza para ver partidos de fútbol, indicó.

Muchos integrantes de la diáspora palestina viven justo al otro lado de la frontera, en Egipto, que fue un mediador clave del alto el fuego entre Israel y Hamas.

Aficionados por Egipto en la Franja

La base de aficionados en Gaza de la selección de Egipto no ha hecho más que crecer desde el inicio del torneo, ya que el entrenador Hossam Hassan ha puesto de relieve la difícil situación del pueblo palestino en ruedas de prensa y en el campo de juego.

El director técnico dedicó la victoria de su equipo sobre Australia el viernes tanto a egipcios como a palestinos y ondeó una bandera palestina en el campo.

En una rueda de prensa el lunes antes del partido contra la Argentina, Hassan instó al mundo a hacer más por el pueblo palestino.

Hassan sostiene la bandera de Palestina después de la victoria de su equipo ante Australia, el 3 de julio de 2026, en Arlington, Texas MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Les ruego, les ruego a todos los responsables de medios, a todos los deportistas del mundo, independientemente de sus identidades, que quizá podamos transmitir un mensaje colectivo que sea el siguiente: dejen al pueblo palestino en paz, dejen que exista, dejen que viva una vida propia”, manifestó Hassan.

El Ejército de Israel sostiene que sus ataques tienen como objetivo a milicianos y lamenta el daño a civiles. Al menos 1084 personas, incluidos 258 chicos, han muerto desde que la tregua entró en vigor en octubre. Cinco soldados israelíes han muerto en ese periodo.

Palestinos trasladan el cuerpo de Mohamed al-Wahidi durante su funeral en la Gran Mezquita de Omari, en la Ciudad de Gaza, el 8 de julio de 2026 Yousef Al Zanoun - AP

La cifra de muertos palestinos por la guerra entre Israel y Hamas asciende a 73.110, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno encabezado por Hamas y está integrado por profesionales médicos que mantienen registros detallados considerados, por lo general, fiables por agencias de las Naciones Unidas y expertos independientes.

Esa cifra no distingue entre civiles y milicianos, pero afirma que las mujeres y los chicos representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

La guerra empezó cuando milicianos encabezados por Hamas atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a alrededor de 1200 personas y tomando a otras 251 como rehenes.

Agencia AP