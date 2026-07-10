Orgullo latino: cómo será la participación del venezolano Gustavo Dudamel en la final del Mundial 2026

Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano y actual titular de la Filarmónica de Nueva York, va a participar en el espectáculo de cláusula de la Copa del Mundo 2026. Su presentación prevé apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Qué se sabe de la participación de Gustavo Dudamel en la final del Mundial 2026

De acuerdo con el sitio web de la FIFA, el director de orquesta se presentará junto con Burna Boy, el Coro PS22 y Coldplay. En el caso de esta última agrupación, el vocalista Chris Martin estará a cargo de la organización del encuentro.

“Es un honor inmenso para mí unirme a Burna Boy y al coro PS22 (con la participación de Coldplay) este 19 de julio en el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la FIFA", dijo Dudamel en su cuenta de Instagram.

El evento tiene como finalidad apoyar al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar US$100 millones para ampliar el acceso a la educación de calidad y oportunidades en el fútbol para niños en comunidades vulnerables.

Qué otros artistas van a participar en la final del Mundial 2026

El espectáculo de cláusula es el próximo 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. Contará con la participación de Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, quien fue confirmado como parte del evento el pasado 8 de julio.

Justin Bieber va a compartir escenario con Madonna, Shakira y BTS Chris Pizzello - Invision

“En lo que respecta a las necesidades del mundo, no hay nada más importante que la educación. Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para ser uno de los artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La transmisión va a tener una duración de 11 minutos y se emitirá en vivo para millones de espectadores en todo el mundo. En el cortometraje utilizado para presentar el elenco, Chris Martin resumió el espíritu al afirmar que “se trata de un espectáculo donde todos están invitados”.

En qué consiste el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA

Global Citizen de la FIFA es un proyecto diseñado con el objetivo de ampliar el acceso a una educación y a oportunidades en el fútbol para los niños.

La iniciativa prevé recaudar hasta US$100 millones en la Copa del Mundo 2026. Hasta julio de este año, ya se han recaudado más de US$50 millones a través de fuentes de ingresos principales como la donación de US$1 por cada entrada vendida para los partidos, según consignó el sitio web oficial de Global Citizen.