España: seis muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados en un incendio forestal

ALMERÍA.- Un incendio forestal azotó el municipio de Los Gallardos, en Almería, al sur de España, y dejó hasta el momento un saldo de seis muertos y más de 50 heridos. El trágico hecho tuvo lugar durante la tarde del jueves, obligando a un gran operativo que incluyó 150 bomberos y cinco camiones cisternas.

“Seis personas fallecieron en el incendio forestal declarado este jueves en el municipio almeriense de Los Gallardos. Las muertes se produjeron en una pedanía de Bédar y, algunos de ellos han sido hallados en vehículos”, informaron en un comunicado los servicios de emergencia de la región.

El incendio filmado por uno de los lugareños

Los habitantes de diversos barrios fueron evacuados ante la emergencia. Una mujer, herida por quemaduras, y otra persona, intoxicada por el humo, fueron trasladadas a un hospital local.

“Otras cuatro personas fueron asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves”, precisaron las autoridades regionales de Andalucía.

Además, cerca de 50 personas fueron alojadas en un centro cultural y varias carreteras cerraron por los incendios. Por otro lado, varios lugareños que pudieron esquivar las llamas, registraron el avance del fuego y compartieron esos videos en redes sociales.

Según el testimonio de diferentes testigos, el fuego pudo haberse iniciado tras la caída de una línea eléctrica, que habría prendido la vegetación seca antes de extenderse rápidamente por el bosque circundante. Por su parte, las autoridades no confirmaron la causa.

Otro registro del avance del fuego en Almería

El incendio forestal tuvo lugar mientras España atraviesa una ola de calor, con regiones del sector sur bajo avisos meteorológicos naranja en los últimos días debido a las abrasadoras temperaturas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en mayo que este año se desplegaría el mayor dispositivo estival contra incendios forestales.

Durante los últimos años, España sufrió olas de calor cada vez más largas, con temperaturas que superan a veces los 40°C, creando las condiciones para incendios devastadores.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), solo en 2025, más de 393.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas en España, lo que constituye los peores incendios de la historia reciente del país.

Con información de AFP