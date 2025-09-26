El hijo de una modelo podría convertirse en príncipe tras ser reconocido como sobrino del rey de Bélgica

El príncipe Laurent de Bélgica, hermano del rey Felipe, sacudió el martes el mundo de la monarquía cuando reconoció ser el padre biológico de un hijo fuera del matrimonio en un comunicado enviado a la Agencia de Noticias Belga.

“Por este comunicado, reconozco ser el padre biológico de Clément Vanderkerckhove”, escribió el miembro de la realeza.

Pocas horas más tarde, fue el propio Clément el que se dirigió al público belga a través de un documental sobre su historia publicado el mismo día, en el que defendía a sus padres y revelaba ser también hijo de la famosa cantante, modelo y actriz belga conocida como Wendy Van Wanten, pero cuyo nombre real es Iris Vandenkerckhove.

Clément Vanderkerckhove, el hijo del príncipe Laurent de Bélgica, hermano del rey Felipe. Fuente: X

“Mi padre no hizo nada malo, ni mi madre tampoco. Quiero poder vivir una vida normal y que ya no me pregunten constantemente: ‘¿Sabes siquiera quién es tu padre?’. Quiero acabar con eso”, dice Clément en el documental emitido por el canal de televisión belga VTM.

Además de confirmar un rumor de larga data entre la opinión pública belga, el anuncio abre una serie de interrogantes respecto al rol que el joven de 25 años podría empezar a ocupar dentro del entramado real, que parece reacio a la incorporación de miembros nuevos.

El príncipe Laurent de Bélgica junto a su hijo Clément Vanderkerckhove. Fuente: X

El precedente más cercano es el de Delphine Boël, una artista belga reconocida como hija del rey Alberto II en 2020 tras una ardua batalla legal. Si bien obtuvo el título de princesa de Bélgica y el tratamiento de alteza real, Boël no fue incluida en la sucesión.

Además, el rey Felipe ya había dispuesto en 2015 limitar la concesión de títulos reales a descendientes de matrimonios legítimos, por lo que Clément podría verse impedido de acceder a ese privilegio. En su caso, advirtieron expertos como el periodista belga Wim Dehandschutter, será fundamental el reconocimiento oficial en el registro civil.

El príncipe Laurent de Bélgica junto a su hijo Clément Vanderkerckhove. Fuente: X

No obstante, aunque no otorgaría derechos a la sucesión al trono ni una asignación presupuestaria de la Corona, el rey Felipe se prepara para firmar un decreto real que formalice el estatus de Clément de Su Alteza Real y el apellido de la dinastía belga, según informes de la prensa belga.

¿Quién es Clément Vanderkerckhove?

La relación entre sus padres se extendió por varios años en la década de 1990, después de que ambos se conocieran durante un desfile de moda de Van Wanten en París en 1995. Cinco años más tarde, el 16 de agosto de 2000, nacería Clément.

Desde entonces, el supuesto vínculo entre Clément y su padre fue un rumor habitual a pesar del bajo perfil que siempre mantuvieron el joven y su familia. A sus once años, incluso, su padrastro Frans Vancoppenolle instó a los medios a dejar de publicar fotos del chico para preservar su privacidad.

La modelo y actriz belga Wendy Van Wanten. Fuente: X

“Ha llegado a una edad en la que toda esta información puede afectarle. Simplemente queremos darles a nuestros hijos una infancia sin preocupaciones”, afirmó entonces Vancoppenolle.

En el documental publicado esta semana, que lleva su mismo nombre, Clément recuerda que conoció al príncipe Laurent recién a sus 13 años en un shopping con su madre. “De repente, un hombre se paró junto a mi madre. Ella dijo: ‘Clément, este es tu papá’. Todo pasó rapidísimo, pero no tenía ni idea de quién era ni cuál era su estatus”, aseguró el joven.

El príncipe Laurent de Bélgica junto a la modelo y actriz belga Wendy Van Wanten. Fuente: X

De hecho, fue el propio Laurent el que le propuso “una prueba de ADN” a su hijo para confirmar su identidad, comenta Clément.

Pero fue sólo a sus 16 que Clément descubrió la condición real de su padre. “Me miraba en el espejo para ver si me parecía a él. Y pensé: ‘Si él es un príncipe, ¿qué soy yo?’. Me preocupaba mucho eso. Así que mi tío es el rey de Bélgica. Nunca le di mucha importancia, pero la cara de mi abuelo está en la moneda de un euro. Me lo enfrentaba a diario”, relata el joven sobre su vinculo con la realeza.

Su madre también participó del documental, en el que afirma que si hubiera sido por ella “probablemente nunca habría hablado” del vínculo de su hijo con la realeza. “Pero lo hago para apoyar a mi hijo y por amor a él. Creo que es muy valiente que quiera hacer pública esta historia”, asegura la cantante de 70 años.

Más allá de lo que suceda con su vínculo con la nobleza, Clément dice que pretende continuar con una vida normal, reconociendo su origen pero sin dejar que ello lo defina.

¿Podría Clément detentar un título nobiliario?

El caso de Clément abrió un nuevo debate en Bélgica en torno a la posibilidad de extender la entrega de títulos nobiliarios. Según la prensa local, el rey Felipe evalúa firmar un decreto real que le otorgue el tratamiento de “Su Alteza Real Clément, Príncipe de Bélgica, Príncipe de Sajonia-Coburgo”. De concretarse, eso significaría que el hijo de la realeza también podría adoptar oficialmente el apellido de la dinastía, Van Saksen-Coburg.

Sin embargo, este título no lo colocaría formalmente en la línea de sucesión al trono, ni le garantizaría una asignación económica de parte del Estado. Tampoco pasaría a integrar la Casa Real oficial, diferencia clave respecto de los tres hijos nacidos dentro del matrimonio de Laurent, los mellizos Aymeric y Nicolás y la menor, Louise.

El príncipe Laurent de Bélgica junto a su hijo Clément Vanderkerckhove. Fuente: X

El príncipe Laurent, conocido por su carácter rebelde y su tendencia a generar controversias, ha sido una figura polémica dentro de la familia real belga. Nacido el 19 de octubre de 1963 en Laeken, Bruselas, el segundo hijo del rey Alberto II y la reina Paola Ruffo di Calabria, reina consorte de los belgas, se casó con la topógrafa británica Claire Louise Coombs en 2003, tres años después de que naciera Clément.