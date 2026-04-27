El fuerte accidente que sufrió el padre de Max Verstappen durante una competencia de Rally en Bélgica

Jos Verstappen y su copiloto Jasper Vermeulen salieron ilesos tras un violento accidente que marcó el final anticipado de su participación en el Rally de Wallonie, la cuarta cita del Campeonato Belga de rally celebrada en los alrededores de Namur. El incidente, que tuvo lugar durante el decimotercer tramo y provocó el vuelco de su Skoda Fabia RS Rally2, generó un momento de tensión durante la competencia. Pese al impactante siniestro, ambos salieron ilesos.

La ausencia de Renaud Jamoul, navegante habitual que se recupera de una fractura de tobillo, obligó a Verstappen a competir junto a Vermeulen, su nuevo tripulante por primera vez en esta temporada. Ambos iban terceros en la clasificación tras la jornada inaugural, incluso superando una penalización de 40 segundos en el inicio del rally. Sin embargo, el accidente les sacó las posibilidades de alcanzar el podio. De ese modo, decidieron abandonar según lo relatado por Verstappen. Tras chocar contra un poste y volcar en una curva a la derecha, ambos pudieron salir por sus propios medios del automóvil.

Jos Verstappen junto a su hijo Max Instagram

En uno de los videos de un aficionado se ve cómo el vehículo perdió el control, chocó contra un árbol y volcó después del tremendo impacto. “Lo más importante es que Jasper y yo salimos del coche sanos y salvos. Fue un gran impacto, pero estos coches son increíblemente seguros, y eso vuelve a demostrarse. Me alegra que hayamos salido bien de esto”, expresó Jos Verstappen.

No es la primera vez que el padre del tetracampeón de la Fórmula 1 abandona una competencia de este tipo a causa de un accidente. En junio de 2023, un vuelco durante el Royal Rally de Escandinavia, en Suecia lo obligó también a retirarse antes. En aquella ocasión, estuvo acompañado por Jamoul y ambos resultaron sin inconvenientes tras un accidente que destrozó el vehículo. En 2024, un accidente en el Rally de Ypres lo forzó nuevamente a abandonar la acción, mientras su hijo Max Verstappen disputaba paralelamente el Gran Premio de Barcelona.

La sortie de Jos Verstappen au rallye de Wallonie en Belgique. Équipage OK ! pic.twitter.com/DZPziSm8Og — Rallye Sport (@RallyeSport) April 27, 2026

Como consecuencia directa de este abandono, el neerlandés descendió al cuarto lugar en la tabla general del campeonato belga, ya que acumula 40 puntos luego de haber finalizado segundo en dos pruebas previas: el Rally van Haspengouw y el TAC Rally. La clasificación es liderada por Maxime Potty con 65 puntos, seguido por Bastien Rouard y Cedric Cherain, según información de la organización de la carrera.

Vale destacar que la familia Verstappen marca una presencia relevante a nivel internacional en el automovilismo. Max, tetracampeón de Fórmula 1, es para muchos el mejor piloto del mundo en la actualidad, a pesar del complicado inicio de temporada en la Máxima con su Red Bull, y buscará lograr la clasificación a las 24 Horas de Nürburgring, cuya edición tendrá lugar el 16 de mayo. El próximo desafío para el piloto neerlandés, hijo de papá Jos, será el próximo fin de semana en el GP de Miami, en lo que será el retorno de la F1 tras la cancelación de dos competencias por el conflicto bélico en Medio Oriente.