WASHINGTON.– El islam superará al cristianismo como la religión con más fieles del planeta hacia 2035. Ese año, los musulmanes llegarían a 2570 millones de personas y los cristianos, a 2520 millones, según nuevas proyecciones del Pew Research Center y del Center for Advanced Studies of Population and Religion (Caspar), de Polonia. En 2020, la relación era inversa: 2270 millones de cristianos frente a 2020 millones de musulmanes.

El motor principal no es una ola de conversiones, sino un factor demográfico: los musulmanes son, en promedio, más jóvenes y tienen más hijos que otros grandes grupos religiosos. “Son los bebés”, resumió Conrad Hackett, demógrafo de Pew. Entre 2020 y 2025, la fecundidad musulmana fue de 3,1 hijos por mujer; la de las cristianas llegó a 2,5 y el promedio de las mujeres de otras religiones fue de 1,6.

La Mezquita Katara, también conocida como la Mezquita Turquesa de Qatar, se observa en la Aldea Cultural Katara de Doha KARIM JAAFAR - AFP

En ese periodo nacieron unos 252 millones de bebés de madres musulmanas, frente a 208 millones de madres cristianas. Para Pew, los cambios de identidad religiosa tienen un efecto mucho menor que la fecundidad y la estructura de edades. Por eso, el avance del islam no implica necesariamente una pérdida de fieles para el cristianismo: ambas religiones crecerán, sobre todo, en países donde ya son mayoritarias.

La población mundial aumentará un 29% entre 2020 y 2070. En ese lapso, el número de musulmanes crecerá un 80% y el de cristianos, un 30%. Si continúan las tendencias, hacia 2070 habrá más de 3600 millones de musulmanes y algo menos de 3000 millones de cristianos.

Mezquita de Hassan II en Casablanca Shutterstock

El cambio también modifica dónde se concentra la población religiosa. La mayor parte del crecimiento mundial de las próximas décadas tendrá lugar en África, en especial al sur del Sahara. Allí, la alta fecundidad y el aumento de la esperanza de vida impulsarán tanto al islam como al cristianismo.

Para 2070, más de la mitad de los cristianos del mundo vivirá en África subsahariana. La República Democrática del Congo desplazará a Estados Unidos como el país con más cristianos: su población cristiana se triplicaría hasta alcanzar los 270 millones. En Nigeria, la cantidad de musulmanes se duplicaría y llegaría a 282 millones.

Un Occidente menos cristiano

En paralelo, Estados Unidos dejará de ser un país de mayoría cristiana. Los cristianos representan hoy alrededor del 62% de su población y caerán por debajo de la mitad hacia 2065. Para 2070, serán el 48%. En Canadá, ese umbral se cruzaría antes, hacia 2030.

La Semana Santa es el periodo más sagrado del cristianismo iStock

La caída en América del Norte coincide con el avance de las personas sin afiliación religiosa: ateos, agnósticos o personas que no se identifican con ninguna fe. En Estados Unidos podrían representar el 41% de la población en 2070 y en Canadá superarían en número a los cristianos. En Europa, la población cristiana bajaría de 505 millones en 2020 a 324 millones en 2070, mientras la proporción musulmana subiría del 6% al 13%.

A escala mundial, la proporción de personas sin afiliación bajaría del 24,2% al 17%, en gran parte por la contracción demográfica prevista en China. Sin China, ese grupo crecería en más de 180 millones de personas hacia 2070.

La Biblia sigue siendo el refugio espiritual para muchas personas

Qué mide la proyección

Pew aclara que sus cálculos no buscan anticipar si la religiosidad aumentará o disminuirá ni medir el efecto de la secularización, la teología o la evangelización. El estudio combina las tendencias recientes de permanencia y cambio de religión con datos de edad, fecundidad, esperanza de vida y migración. También proyecta un aumento de la población hindú y judía, aunque ambas perderían peso relativo, y una caída del número de budistas.

Un mono fuera del templo de la cueva Rangiri Dambulla en Dambulla ISHARA S. KODIKARA - AFP

Las proyecciones no describen una competencia en la que una fe avanza a costa de la otra. La mayor parte del crecimiento de musulmanes y cristianos ocurrirá en países donde ya son mayoritarios. En el caso del cristianismo, el estudio anticipa además un cambio de perfil geográfico: más de la mitad de sus fieles estará en África subsahariana en 2070.

Agencia AP y diario The Washington Post