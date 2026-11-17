EL CAIRO.– Irán lanzó este martes un nuevo ataque con drones contra una instalación militar estadounidense en Bahréin, el tercero en apenas cinco días, en una escalada que amenaza con reavivar la guerra en Medio Oriente. La ofensiva coincidió con la llegada de un tercer portaaviones de Estados Unidos a la región y una dura advertencia del presidente Donald Trump: “Pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás”.

El ataque tuvo como objetivo un sistema de radar estadounidense en la base aérea de Sheij Isa, en Bahréin. Sin embargo, tanto el gobierno del reino insular como el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguraron que los drones fueron interceptados sin provocar daños materiales ni víctimas.

IRGC firing Jet-powered Shahed-238 drones this morning towards US Sheikh Isa Air Base in Bahrain https://t.co/KwA3c6oZvr pic.twitter.com/OEMShZmq1T — MenchOsint (@MenchOsint) November 17, 2026

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó la operación, que se suma a otras dos ofensivas lanzadas el viernes y el domingo contra instalaciones de radar estadounidenses en Bahréin. Los ataques marcaron la reanudación de las hostilidades contra países árabes del Golfo después de una pausa de aproximadamente dos meses.

Teherán sostuvo que las operaciones fueron una represalia por los bombardeos estadounidenses contra torres de comunicaciones iraníes y las continuas misiones de vigilancia con drones sobre su territorio.

El portaaviones USS Theodore Roosevelt, de la clase Nimitz, navegando junto al buque de reabastecimiento HMAS Stalwart, de la Armada Real Australiana - - US NAVY

“El continuo acto de agresión contra el espacio aéreo del país, así como el uso de bases e instalaciones militares regionales para actos hostiles contra Irán, no quedará sin respuesta”, advirtió la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

Despliegue militar

La nueva ofensiva se produjo poco después de que el Centcom confirmara la llegada a la región del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se suma al USS George H.W. Bush y al USS George Washington, además de otros buques destinados a sostener el bloqueo del transporte marítimo iraní.

Con este refuerzo, Estados Unidos cuenta con tres grupos de ataque de portaaviones y miles de militares adicionales en una región donde mantiene abiertas sus opciones para una nueva ofensiva, casi nueve meses después del inicio de la guerra, el 28 de febrero.

Trump participa en la cumbre entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Manila, Filipinas Aaron Favila - Pool AP

Según un análisis del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, la fuerza naval estadounidense desplegada entre el golfo Pérsico, el mar Arábigo, el mar Rojo y el Mediterráneo ya supera la que participó en el comienzo de los ataques conjuntos de Washington e Israel contra Irán.

El despliegue incrementa tanto la capacidad ofensiva estadounidense como sus posibilidades de interceptar misiles. Sin embargo, el Centcom no aclaró si los tres portaaviones permanecerán simultáneamente en la región o si el Roosevelt reemplazará al Washington, que lleva varios meses desplegado.

En paralelo, Trump elevó el tono de sus advertencias después de que trascendieran informaciones sobre un presunto plan iraní para atentar contra altos funcionarios de su gobierno en Washington.

Personas pasan junto a una valla publicitaria que muestra un misil en pleno lanzamiento, en la plaza Vali-Asr, en Teherán ATTA KENARE - AFP

Según CNN, que citó a siete funcionarios bajo condición de anonimato, los servicios de inteligencia estadounidenses investigan la posibilidad de que Irán estuviera preparando ataques con una “bomba sucia”, un artefacto que combina explosivos convencionales con material radioactivo.

Consultado sobre esa amenaza durante una visita a Filipinas, Trump aseguró que se la tomaba “muy en serio” y lanzó una advertencia: “Si existe, pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás”.

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. El vocero de la cancillería iraní, Esmail Baqai, calificó la información de “inventada” y acusó a Washington de intentar “preparar el terreno” para nuevas agresiones.

El temor a una nueva escalada

La renovada tensión militar llega en un momento especialmente delicado para las negociaciones de paz, estancadas pese a los esfuerzos de mediación de Qatar.

Peatones iraníes cruzan la calle frente a una valla publicitaria que dice "Mataremos a Trump", en referencia al presidente de Estados Unidos, en la plaza Enghelab, en Teherán ATTA KENARE - AFP

Para Hamidreza Azizi, analista principal sobre Irán del International Crisis Group, los últimos acontecimientos complican aún más las posibilidades de una salida diplomática.

Mientras Washington evalúa si reanudar los bombardeos a gran escala o intensificar el bloqueo para debilitar la economía iraní, Teherán enfrenta su propio dilema: aceptar la presión económica o responder con una escalada militar.

“El riesgo de una guerra renovada ya no depende únicamente de si Trump decide atacar a Irán de nuevo”, advirtió Azizi. “También depende de si Teherán concluye que los costos de seguir conteniéndose se han vuelto mayores que los riesgos de escalar”, explicó.

En la misma línea, Sascha Bruchmann, analista de defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos radicado en Bahréin, consideró que los ataques de esta semana reflejan la creciente impaciencia iraní ante el deterioro económico provocado por las sanciones y el bloqueo.

Una mujer iraní sostiene un cartel del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una concentración en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán ATTA KENARE - AFP

“Disparar contra barcos provoca miedo, pero no es lo suficientemente eficaz como para cambiar la ecuación estratégica”, señaló. Y agregó: “Teherán sabe que necesita hacer algo, pero yo no sobreestimaría lo que vimos contra Bahréin esta semana”.

Funcionarios iraníes describen desde hace meses la situación como un escenario de “ni guerra ni paz” que, aseguran, debe terminar. Aunque el régimen mantiene abierta la posibilidad de un acuerdo negociado, también advierte que está dispuesto a intensificar su respuesta si continúa la presión estadounidense.

La semana pasada, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, una figura clave en las conversaciones con Washington, aseguró a Al Jazeera que su país no tolerará un “comportamiento erosivo” de Estados Unidos y que buscará establecer una “disuasión sostenible” frente a nuevos ataques.

Agencias AP y Reuters