El líder supremo de Irán advierte que su fuerza naval está lista para infligir “nuevas derrotas” a EE.UU.

TEHERÁN.- Después de que Irán anunciara que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, horas más tarde de haberlo reabierto, el líder supremo del régimen, Mojtaba Khamenei, reapareció vía Telegram y redobló la presión sobre Estados Unidos al afirmar que sus fuerzas navales están listas para infligir “nuevas derrotas”.

Las amenazas de la república islámica han ido escalando en las últimas horas después que Estados Unidos afirmara que no pondría fin a su bloqueo del transporte marítimo. Mojtaba Khamenei, que no ha sido visto en público desde antes del inicio de la guerra, aseguró a través de un mensaje de Telegram que la “valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.

En un mensaje con motivo del aniversario de la creación del ejército iraní, elogió los ataques con drones de Irán que tuvieron como objetivo a Israel y los intereses estadounidenses en toda la región durante la guerra.

A la advertencia de Khamenei se suma la del viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saed Khatibzadeh, quien sostuvo que Estados Unidos “no puede imponer su voluntad” y bloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

“Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”, señaló el funcionario a periodistas al margen de un foro diplomático en la provincia meridional de Antalya, Turquía.

En esa misma línea, marcó que no hay fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, cuyo presidente, dijo “tuitea y habla mucho”.

El bloqueo en Ormuz

El anuncio del cierre en Ormuz se produjo este sábado luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que, incluso después de la reapertura del paso marítimo, el bloqueo estadounidense se mantendría "plenamente en vigor” hasta que Teherán alcanzara un acuerdo con Washington, también sobre su programa nuclear.

Horas después, Irán cumplió con su advertencia y el mando militar conjunto del país manifestó que “el control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior, bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”. Sostuvo además que seguirá prohibiendo el tránsito por el paso mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

La república islámica había “aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales” por el estrecho, pero los estadounidenses “siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo”, denunció el sábado el mando central de las fuerzas armadasiraníes. Por esta razón, alegaron, se dio la marcha atrás.

Mercantes navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos el 19 de marzo de 2026. (AP Foto) AP

El conflicto en torno a este paso amenaza con agravar la crisis energética que sacude la economía global después de que los precios del petróleo comenzaron a bajar de nuevo el viernes ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán se estuvieran acercando a un acuerdo. Alrededor de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo pasa por Ormuz, y la imposición de limitaciones adicionales reducirían aún más un suministro ya de por sí restringido, impulsando nuevamente los precios al alza.

El control del estrecho supo ser una de las principales cartas de presión de Irán y llevó a Estados Unidos a desplegar fuerzas e iniciar un bloqueo de sus puertos dentro de un esfuerzo para obligar a Teherán a aceptar un alto el fuego mediado por Pakistán para poner fin a casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

¿Nuevo acuerdo?

A pesar de la escalada en el estrecho de Ormuz, funcionarios paquistaníes señalaron que Estados Unidos e Irán seguían tratando de cerrar un acuerdo antes que expire el alto el fuego el 22 de abril.

El alto el fuego en Líbano podría despejar un gran obstáculo para un eventual acuerdo. En su intervención en un foro diplomático en Antalya, Turquía, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, apuntó que la tregua en Líbano era una señal positiva, y recordó que los combates entre Israel y Hezbollah habían sido un punto clave de la discusión antes de que el diálogo en Islamabad terminara “muy cerca” de un acuerdo el fin de semana pasado.

El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, visitó Teherán, mientras que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se reunió con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en Antalya, según el ejército y la oficina de Sharif. Se espera que Pakistán acoja una segunda ronda de conversaciones entre Teherán y Washington a principios de la próxima semana.

Agencias AFP y AP