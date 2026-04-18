Irán anuncia que vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz porque Trump no levantó el bloqueo a los puertos

EL CAIRO.- Irán dio marcha atrás rápidamente en la reapertura del estrecho de Ormuz y volvió a imponer restricciones en la vía marítima crucial para el trasporte de crudo este sábado, después de que Estados Unidos afirmara que no pondría fin a su bloqueo del transporte marítimo. Así, se eleva la tensión entre ambos países en medio de un alto el fuego que lleva varios días ya.

El mando militar conjunto del país manifestó que “el control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior, bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”. Advirtió además que seguirá prohibiendo el tránsito por el paso mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

El anuncio se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que, incluso después de la reapertura del estrecho, el bloqueo estadounidense “se mantendrá plenamente en vigor” hasta que Teherán alcance un acuerdo con Washington, también sobre su programa nuclear.

El conflicto en torno a este paso amenaza con agravar la crisis energética que sacude la economía global después de que los precios del petróleo comenzaron a bajar de nuevo el viernes ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán se estuvieran acercando a un acuerdo. Alrededor de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo pasa por Ormuz, y la imposición de limitaciones adicionales reducirían aún más un suministro ya de por sí restringido, impulsando nuevamente los precios al alza.

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