Fuerte reacción del petróleo a la apertura del estrecho de Ormuz

LONDRES.- Tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz luego del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en medio de la guerra, este viernes el petróleo Brent, de referencia internacional, registra una fuerte baja del 10% y el barril cotiza a US$86, cuando hasta hace pocas horas estaba por encima de los US$90.

Al mismo tiempo, los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caen US$8,87, o un 9,4 %, hasta situarse en US$85,82 el barril.

Un camarógrafo graba al petrolero con bandera india LPG Jag Vasant, que lleva gas licuado de petróleo, en el Puerto de Mumbai en Mumbai, India, tras pasar por el estrecho de Ormuz (AP Foto/Rafiq Maqbool) Rafiq Maqbool - AP

Más temprano, los precios ya habían reaccionado “con gran sensibilidad a las noticias sobre la escalada o la distensión”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de la banca de inversión UBS, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara el jueves que un acuerdo con Irán para el fin del conflicto “estaba muy cerca”.

Desde el bloqueo de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte del petróleo -que había comenzado hace más de un mes-, el crudo subió más de 50%.

El carácter temporal del alto el fuego entre Israel y el Líbano (que rige por 10 días), el objetivo israelí de debilitar de forma significativa al régimen iraní y las escasas perspectivas de que el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato sirvieron para sostener los precios, según Tamas Varga, analista de PVM Investment.

Mercantes navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos el 19 de marzo de 2026. (AP Foto) AP

En tanto la posibilidad de un entendimiento entre Washington y Teherán reavivó las expectativas de un alivio en las sanciones al sector energético iraní, lo que podría traducirse en un aumento de la oferta global de crudo. El mercado sigue atento a cualquier avance nuclear iraní, un factor que en los últimos años tuvo un impacto directo en los precios de la energía, en un contexto ya marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la demanda global.

Acuerdo

El anuncio de Estados Unidos e Irán llegó este viernes por la mañana, en medio de las dos treguas (la primera y la que alcanzaron el Líbano e Israel el jueves). El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que -en línea con el alto el fuego- queda “totalmente abierto” el paso de todos los barcos comerciales por el estrecho de Ormuz mientras dure el acuerdo.

“El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego”, indicó en la red social X.

Donald Trump (AP/Manuel Balce Ceneta) Manuel Balce Ceneta - AP

Sin embargo el funcionario no precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbollah o al alto el fuego con Estados que termina el 22 de abril.

La noticia fue celebrada por Trump, quien compartió un posteo desde su red social Truth en el que ratificó la apertura del estratégico paso marítimo. “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!“, indicó el mandatario republicano.

Posteo de Trump

La medida supone un gesto de distensión en el conflicto que, pese a la tregua vigente, es leído como una señal positiva hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra. En ese contexto, la Casa Blanca dejó trascender que es muy probable que en las próximas horas se retome una segunda ronda de negociaciones en Pakistán, tras las fallidas que encabezó JD Vance en Islamabad, de la que podría participar el propio Trump.

Agencias Reuters y AFP.