El look que eligió Máxima Zorreguieta para encabezar un momento histórico: vestido reciclado y un imponente tocado

El sábado 25 de julio, Máxima Zorreguieta protagonizó un hecho histórico. A 25 años de la celebración del primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Ámsterdam, se convirtió en la primera reina en inaugurar en la ciudad capital el WorldPride 2026, la celebración internacional del orgullo LGBTQIA+. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y varias miradas se posaron en el look que eligió para encabezar el importante evento. Se trató de un outfit reciclado que tuvo como protagonista a un espectacular e imponente tocado que causó furor.

La monarca nacida en la Argentina dijo presente en el parque Vondelpark de Ámsterdam para inaugurar el WorldPride 2026, el cual “centra la atención mundial en la visibilidad, la emancipación y los derechos humanos de la comunidad LGBTQIA+”, destacaron desde la casa de Orange-Nassau. “Ámsterdam está pintada en todos los colores del arco iris”, celebraron, puesto que es la primera vez que la capital neerlandesa realiza este evento, el cual se extenderá hasta el sábado 8 de agosto.

La reina Máxima inauguró el WorldPride 2026 en Ámsterdam (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

“Sosténganse los unos a los otros, apóyense mutuamente y disfruten. Poder ser uno mismo, amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal?”, expresó la reina de los Países Bajos sobre el escenario durante la inauguración frente a una multitud que se acercó para celebrar. Además de recorrer distintos eventos dentro del parque, disfrutó de los shows en vivo que se realizaron, visitó los stands y conversó animadamente con miembros de la comunidad.

Y lo cierto es que, para encabezar su primer WorldPride, Zorreguieta eligió un look elegante y sofisticado, pero que al mismo tiempo reflejó a la perfección su estilo y personalidad y le permitió estar cómoda y moverse por el espacio sin preocupaciones. Se lució con un vestido midi semitransparente de manga larga de Natan Couture, su firma de cabecera. Se trató de un diseño de cuello redondo y mangas abullonadas con un estampado a cuadros en rosa y blanco.

La reina se lució con un vestido de Natan Couture y un imponente tocado que causó furor GettyImages

Lo complementó con un par de stilettos —sus zapatos predilectos— en color marrón de Gianvito Rossi, guantes de cuero a tono, un clutch beige, aretes colgantes de perlas, brazaletes y anillos. Pero, sin duda, la pieza central fue el accesorio que llevó en la cabeza. Lució el cabello suelto con unas sutiles ondas para que el protagonista sea su imponente tocado cubierto de hojas a tono con el vestido de la firma neerlandesa Berry Rutjes.

La reina usó el mismo look en julio de 2021 durante una visita de estado a Alemania (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Y lo cierto es que, como una de las máximas impulsoras de la moda circular, esta no fue la primera vez que la reina se lució con este outfit. Lo usó el 18 de junio de 2019 para asistir junto al rey Guillermo Alejandro al Royal Ascot, el evento hípico más importante de Gran Bretaña, donde se reunió con la reina Isabel II, los príncipes Guillermo y Kate Middleton y otros integrantes de la corona británica. Lo reutilizó el 6 de julio de 2021 para reunirse con la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, durante una visita de Estado que realizó junto al rey al país europeo y además repitió el vestido para otros eventos, pero sin el imponente tocado.