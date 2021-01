Nicolás Maduro dijo que aumentó seis kilos en diciembre. Fuente: AFP

CARACAS.- En medio de la crisis económica y alimentaria sin precedentes que afronta Venezuela desde hace años, el presidente Nicolás Maduro se jactó, en cadena nacional de televisión, de su aumento de peso durante las fiestas navideñas.

"En el mundo a mí me dicen que yo tengo un régimen... el único régimen que tengo es para bajar seis kilos que engordé en diciembre... Mira cómo me queda apretado este liki liki", dijo Maduro durante una reunión con los nuevos diputados de la Asamblea Nacional con mayoria oficialista.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió en junio pasado que uno de los países más afectados por el hambre es Venezuela, donde los niveles de desnutrición de los niños menores de cinco años ya son comparables con los de las naciones más pobres del mundo.

Mientras la última actualización de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) estima que 33% de los hogares en el país están en situación de inseguridad alimentaria severa, un aumento del 10% en comparación con los resultados del 2018.

La encuesta estima que nueve de cada 10 hogares venezolanos (un 96%) presenta pobreza de ingreso, mientras que la pobreza multidimensional -relacionada con indicadores como educación, estándar de vida, empleo, servicios públicos y vivienda- ya afecta a 64,8% de los hogares, un aumento del 13,8% entre 2018 y 2019.

Además, reveló que el 64 % de los encuestados reporta haber perdido un promedio de 11 kilos en el último año por no poder acceder a los alimentos. Y 61 % de los consultados dijo que se había "acostado con hambre" porque no contaba con suficientes alimentos y el 90 % dice que su ingreso "no es suficiente" para comprar los alimentos necesarios.

