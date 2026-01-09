Vacunos: mayor oferta semanal y leve repunte en los precios en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 7890 animales descargados de 210 camiones, que hicieron un acumulado semanal de 23.328 animales, un 79,44% superior a los 8348 ingresados la semana anterior.

Desde el inicio de los remates, los operadores del abasto y de la industria mantuvieron mayor interés para toda la hacienda especial, y se obtuvieron valores con ganancias para casi todas las categorías y clasificaciones expuestas.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,29%, al pasar de 3496,919 a 3541,957 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 4,45%, tras variar de 4044,951 a 4225,171 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 10,60 en el General y ganaron un 1,5% en el Novillo frente a los 3961,827 y a los 4162,863 pesos vigentes la semana anterior.

El detalle de venta fue 1234 novillos; 1808 novillitos; 1854 vaquillonas; 2204 vacas; 481 conservas; y 337 toros

Los novillos, con 1234 cabezas, representaron el 15,58% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 434 kg; $4600 con 485 y con 537 kg, y $4500 con 533 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 470 kg; $3700 con 580 kg, y $3600 con 485 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4800 con 345 kg; $4700 con 370, 380 y con 407 kg, y $4650 con 391 kg, y en vaquillonas, $488 con 273 kg; $4700 con 351 kg, y $4300 con 418 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3541,957 mientras que el peso promedio general resultó de 438 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4225,171 con un promedio semanal de $4123,207. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4225,181 y el promedio semanal de $4123,254. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4254,672. Detalle de venta: 1234 novillos; 1808 novillitos; 1854 vaquillonas; 2204 vacas; 481 conservas, y 337 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (152) El Mate Agropecuaria vq. 34, 330 kg a $2100; Ibáñez n. 16, 448 a 4000. Blanco Daniel y Cía. SA: (394) Campos vq. 38, 406 a 4200; Dellizzotti Hnos. nt. 30, 391 a 4650; vq. 15, 365 a 4400; 15, 329 a 4500; Grupo D y V n. 65, 470 a 4550; tr. 39, 508 a 4000; vq. 16, 355 a 4400; Hillairet vq. 48, 349 a 4400; Los Molea n. 20, 483 a 4500; Juaristi vq. 15, 407 a 1880. Brandemann Consignataria SRL: (162) Litomar v. 16, 485 a 3600; Savio vq. 23, 366 a 4500. Campos y Ganados SA: (93) Bertolín n. 30, 446 a 4700; Suárez v. 29, 538 a 3100; 33, 490 a 3200. Casa Usandizaga SA: (134) Sol Naciente tr. 15, 557 a 3000.

Colombo y Colombo SA: (219) Agropecuaria Cattalano vq. 24, 376 a 3700; 42, 335 a 4200; Arambarri nt. 17, 385 a 4500; Suc. Pagnanini vq. 31, 390 a 4100; 20, 340 a 4400. Colombo y Magliano SA: (586) Agrop. Los Grobitos nt. 19, 457 a 4140; 25, 388 a 4570; Colombo y Magliano vq. 20, 263 a 4320; Conexpor nt. 32, 455 a 4220; El Recado vq. 21, 361 a 4600; 26, 349 a 4700; Estab. Ganadero San Antonio v. 29, 521 a 3290; Ganagrin vq. 22, 350 a 4350; La Escampada n. 15, 437 a 3750; nt. 29, 417 a 3750; Odello nt. 16, 353 a 4610; Simón vq. 18, 340 a 4810; 17, 308 a 4820. Consignataria Blanes SRL: (74) García n. 15, 432 a 4500; 28, 433 a 4600; nt. 28, 419 a 4600. Consignataria Melicurá SA: (357) El Broquel nt. 86, 341 a 3950; Baya Casal v. 32, 438 a 2400; 35, 474 a 2800; 15, 533 a 2900; Estab. Doña Elena v. 15, 527 a 3100; Portugal nt. 19, 405 a 3700.

Crespo y Rodríguez SA: (191) El Indio de Juárez nt. 17, 395 a 4650; 23, 380 a 4700; Tierra n. 34, 521 a 4600; Waratah vq. 16, 428 a 4300; 64, 364 a 4600; 16, 321 a 4700. Gahan y Cía. SA: (92) Corrales Ganad de Tandil v. 15, 493 a 2000; 21, 477 a 2250. Ganadera Salliqueló SA: (145) Ganadera Salliqueló vq. 48, 352 a 3850; Deka Ártica vq. 32, 422 a 2100. Gananor Pujol SA: (162) Estab. Fourcade v. 26, 606 a 2000; Lena v. 50, 554 a 2700; Polo Sur Agropecuaria vq. 15, 397 a 3400. Goenaga Biaus SRL: (38) Los Olmos de Azul v. 21, 485 a 2500. Harrington y Lafuente SA: (122) De Lusarreta n. 18, 507 a 4000; nt. 18, 422 a 4000; San Julián Agro vq. 32, 347 a 3800. Heguy Hnos. y Cía. SA: (83) Chacras Lyj v. 16, 525 a 3100; Cossio vq. 50, 346 a 4000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (76) Stadler nt. 21, 397 a 4000; 20, 401 a 4050. Iriarte Villanueva Enrique SA: (33) Savio n. 16, 446 a 4100. Jáuregui Lorda SRL: (53) Salto de las Rosas v. 31, 487 a 3100.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (269) Calles vq. 16, 388 a 2000; Daneo v. 28, 454 a 2000; El Muflón v. 22, 480 a 2300; Est. Tres Bonetes n. 35, 517 a 3900; Santa Rosa de los Cerrillos v. 16, 508 a 2600. Lartirigoyen & Oromí SA: (92) Gualok vq. 47, 323 a 3700; Moreno nt. 35, 325 a 4000. Llorente-Durañona SA: (116) Belaunzaran vq. 18, 495 a 3000; Explot. San Carlos Pringles v. 27, 562 a 2600; Hijos de Adrogue vq. 15, 425 a 3800; Pazzaglia n. 20, 445 a 3800. Madelan SA: (244) Font Bazterrica v. 16, 457 a 2500; vq. 19, 403 a 2610; Váldes n. 22, 452 a 4500; vq. 15, 342 a 4550. Martín G. Lalor SA: (333) Azumendi Agrícola Ganadera nt. 29, 426 a 4650; Comp. de Tierras Tecka nt. 50, 393 a 4600; Ferro nt. 25, 403 a 4200; Polo nt. 43, 408 a 4650; Quinto Paso v. 15, 500 a 3200; Zanotti n. 17, 449 a 4100; nt. 27, 411 a 4100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (468) Arotcarena vq. 21, 295 a 4520; El Linyera nt. 30, 378 a 4150; 30, 357 a 4250; El Pinar Agrop. nt. 16, 373 a 4550; 16, 360 a 4600; 33, 336 a 4720; vq. 16, 325 a 4500; 17, 301 a 4550; 16, 292 a 4620; Oro Rojo nt. 29, 407 a 4050; Valdulac vq. 18, 332 a 4250.

Monasterio Tattersall SA: (891) Algarra Hnos. v. 16, 453 a 2500; 23, 464 a 2700; Bernal vq. 20, 312 a 4750; 33, 309 a 4800; Biscardi tr. 16, 687 a 2400; vq. 20, 309 a 4700; Campomax n. 24, 435 a 4240; Cía. Inversora Agropecuaria v. 15, 451 a 2300; El Pelusa vq. 16, 410 a 4450; 17, 358 a 4600; Iparraguirre n. 16, 539 a 4500; nt. 15, 458 a 4500; Moscardi v. 19, 521 a 3100; La Revancha v. 15, 442 a 2400; Mónaco vq. 15, 325 a 4800; 60, 277 a 4840; 21, 273 a 4880; Pizarro v. 24, 531 a 2600; Sánchez Gale Explotación vq. 15, 278 a 4300; Sánchez vq. 16, 305 a 4700. Pedro Genta y Cía. SA: (264) Ambrosius vq. 25, 418 a 2100; Carayta nt. 20, 386 a 4400; Fernandino v. 46, 543 a 3150; La Victorina v. 20, 470 a 2800; Los Elu v. 22, 518 a 3050; Tunex nt. 21, 342 a 4600; 25, 319 a 4650; vq. 17, 337 a 4620.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (816) Agro Cereal 9 de Julio nt. 32, 372 a 4650; 61, 343 a 4800; Agrop. Las Helenas v. 28, 483 a 3000; 60, 525 a 3150; vq. 15, 440 a 3400; Áridos del Norte v. 15, 508 a 2600; Aristizábal v. 27, 506 a 3000; Aseguinolaza v. 28, 583 a 3100; El Indio de Juárez nt. 40, 388 a 4650; Estab. Maraju nt. 20, 362 a 4600; vq. 19, 319 a 4550; Mathet e Hijos nt. 30, 407 a 4700; Gente de Campo n. 21, 470 a 4500; Greslebin nt. 18, 370 a 4700; Jomarca n. 37, 443 a 4650; Monvale n. 48, 508 a 4600; v. 32, 555 a 3450; Urrutia tr. 24, 669 a 2700; Valker v. 28, 616 a 2300; 38, 720 a 2670. Santamarina e Hijos SA: (82) Alem v. 30, 530 a 3200; Herrera Vegas y Aleman nt. 17, 426 a 4500. Wallace Hermanos SA: (64) Dichiara n. 40, 460 a 4200; Messler vq. 16, 418 a 4300.

Otras consignaciones: Casa Massola SA (35); Dotras, Ganly SRL (14); Gogorza y Cía. SRL (33); Gregorio Aberasturi SRL (40); Nieva H. y Asociados SRL (56).