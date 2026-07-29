El mapa del sargazo en México muestra un avance récord y suma alertas regionales en el Caribe

TULUM.– El mapa actualizado del sargazo en el Caribe mexicano refleja una situación crítica en la costa de Quintana Roo, donde el avance de la macroalga alcanza niveles récord y amenaza con profundizar el impacto ambiental y económico sobre uno de los principales destinos turísticos del país.

De acuerdo con los sistemas de monitoreo en tiempo real, más de una decena de playas presentan condiciones de “exceso” de sargazo, con focos especialmente críticos en Mahahual y la zona hotelera de Tulum. El seguimiento, basado en imágenes satelitales, cámaras costeras y reportes ciudadanos, permite identificar con precisión los puntos más afectados y anticipar nuevas acumulaciones de algas.

El mapa también muestra una marcada heterogeneidad en la región: mientras 52 de las 74 playas de la Riviera Maya mantienen condiciones favorables, otras 22 registran distintos niveles de acumulación. Sin embargo, especialistas advierten que la tendencia es al agravamiento, impulsada por factores climáticos y oceanográficos.

A record wave of brown, foul-smelling sargassum seaweed is swamping Mexico's Caribbean coast, forcing beach closures and costing the region around $2 billion annually in cleanup https://t.co/PtudGHH7fA pic.twitter.com/0QLYeFWP2h — Reuters (@Reuters) July 28, 2026

La crisis del sargazo trasciende las costas mexicanas y se extiende a todo el Caribe. En Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evalúa nuevas estrategias de recolección luego de que proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) duplicaran las estimaciones iniciales y ubicaran el volumen de algas en más de 100 millones de toneladas métricas en sus aguas.

A nivel regional, investigadores señalan que se ha consolidado un “cinturón” de sargazo de miles de kilómetros de extensión en el Atlántico tropical, monitoreado por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida. Este sistema generó un ciclo de crecimiento autosostenido que alimenta las arribazones masivas año tras año.

El fenómeno está vinculado al aumento de la temperatura del mar y al aporte de nutrientes provenientes de grandes cuencas fluviales como las del Amazonas y el Misisipi. Estos nutrientes, combinados con la intensa radiación solar en aguas poco profundas, crean condiciones ideales para la proliferación acelerada de la macroalga.

Cantidades récord de sargazo han cubierto partes de la costa de Playa del Carmen DALE WEBBER. - DALE WEBBER.

En el caso de México, la Secretaría de Marina informó que durante la temporada 2026 ya se recolectaron cerca de 89.000 toneladas de sargazo, mientras que otras 38.000 toneladas permanecen flotando en el Caribe mexicano.

Las proyecciones oficiales estiman que el total podría superar las 119.000 toneladas antes de fin de año, lo que marcaría un nuevo máximo histórico. Este escenario se produce luego de que, a finales de junio, más del 90% de las playas del estado registraran niveles “excesivos” de sargazo.

Costos crecientes y presión sobre el turismo

El avance del sargazo genera un fuerte impacto económico. El estado de Quintana Roo destina alrededor de U$S2.000 millones anuales —equivalentes al 11% de su PBI— para tareas de limpieza y contención.

En el sector privado, los costos también se disparan. Empresarios hoteleros aclaran que retirar el sargazo puede triplicar el gasto en comparación con el consumo eléctrico de un establecimiento, lo que ha llevado a evaluar esquemas de operación restringida.

El fenómeno también está modificando el comportamiento de los viajeros. Cada vez más turistas consultan mapas satelitales y reportes oceanográficos en tiempo real para elegir playas protegidas, que permanecen libres de sargazo. En contraste, los destinos expuestos al Atlántico registran caídas en las tasas de ocupación.

La interacción entre algas sargazos, desechos plásticos marinos y la bacteria Vibrio crea la tormenta "patógena" perfecta que tiene implicaciones tanto para la vida marina como para la salud pública

Frente a este escenario, distintos países del Caribe ensayan nuevas estrategias. En Puerto Rico, autoridades analizan el uso de redes desde embarcaciones para capturar el sargazo en superficie y barreras flotantes sumergidas, aunque reconocen limitaciones operativas.

En México, la respuesta incluye barreras de contención, embarcaciones especializadas, drones de monitoreo y maquinaria pesada para retirar las algas de las playas, en coordinación con autoridades locales y el sector privado.

Riesgos ambientales y sanitarios

El mapa del sargazo también evidencia riesgos ambientales crecientes. Una vez en la costa, las algas comienzan a descomponerse en pocas horas, liberando gases como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, responsables de irritaciones respiratorias y del fuerte olor que afecta a residentes y turistas.

La descomposición reduce el oxígeno en el agua, impacta la biodiversidad marina y puede provocar la muerte de peces, como ya se ha registrado en la región. Además, trabajadores encargados de la limpieza reportan síntomas como irritaciones en la piel, fatiga y dolores de cabeza.

La Secretaría de Marina de México lanzó la "Operación Sargazo" para enfrentar un gran problema que afecta al turismo Semar

El avance del sargazo confirma que se trata de un fenómeno estructural y persistente. La combinación de cambio climático, contaminación por nutrientes y dinámica oceánica ha configurado un sistema que se retroalimenta.

Agencia Reuters y diario El Universal/GDA