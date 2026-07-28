Una invasión récord de sargazo obliga a cerrar playas en el Caribe mexicano

TULUM, México.– Una oleada sin precedentes de algas pardas y malolientes está llegando a las playas de la costa caribeña de México, lo que ha obligado ‌a cerrar algunos de los principales destinos turísticos ‌y ⁠está causando un daño económico cada vez mayor a hoteles, restaurantes y tiendas.

Esta masa sin precedentes de sargazo —un alga parda que se desplaza por el Atlántico en enormes mantos y que, en primavera, las corrientes oceánicas empujan hacia las costas del Caribe— ha llevado ​al Gobierno ⁠federal a elaborar un ⁠plan de emergencia para hacer frente al problema.

Sargazo en el Caribe mexicano

En el estado oriental de Quintana Roo, un importante destino turístico que alberga playas que en su ​día fueron cristalinas, como Cancún y Playa del Carmen, las autoridades medioambientales prevén que 119.000 toneladas de sargazo lleguen a la costa antes de ‌que termine el año, superando el récord del año pasado de 96.000 toneladas.

“Las temperaturas más ​cálidas provocarán un aumento de las algas sargazo”, afirmó Brian Barnes, ​profesor asistente de investigación de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida que estudia el fenómeno, y añadió que la combinación de nutrientes y las largas jornadas de luz solar también influyen.

Una vez varados en las playas, los sargazos comienzan a pudrirse rápidamente, desprendiendo un hedor que a menudo se compara con el de los huevos podridos.

Sargazo en el Caribe mexicano

“La caída turística es gravísima”, afirmó Eugenio Barbachano, concejal de Tulum, achacándola a la plaga de sargazo. “La temporada baja no solo es baja, ​es una temporada crítica”.

Los trabajadores se alinean en numerosas playas a lo largo de la Riviera Maya de Quintana Roo, con las rodillas hundidas en las algas, mientras retiran con palas montones de sargazo de la orilla para ⁠limpiar la costa —una tarea que podría calificarse de sisífica (sin un beneficio real), ya que es posible que aún queden por llegar algunos de los peores meses de la temporada—.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara ‌Lezama, ha señalado que la gestión de las algas sargazo le cuesta al estado aproximadamente el 11% de su PBI, es decir, unos 2000 millones de dólares al año, mientras que la asociación hotelera de la Riviera Maya estima que el costo de la lucha contra estas algas asciende a unos 150 millones de dólares anuales.

Aun así, en las últimas semanas, decenas de playas de Quintana Roo han sido declaradas en alerta roja por las algas, y algunas incluso han tenido que cerrar. A finales de junio, el 92,5% de las playas del estado registraban un nivel “excesivo” de sargazo, según una red de vigilancia local.

Las playas de Florida podrían tener nuevamente una invasión de sargazo este verano Unsplash

“Siendo Quintana Roo un estado ‌que vende playas, mar azul y actividades acuáticas”, afirmó Carlos Solís, un proveedor local de servicios turísticos. “Nadie quiere el sargazo, es una afectación”.

Los científicos marinos también advierten ⁠de que las algas en descomposición privan a la vida vegetal submarina de la luz solar, lo que reduce la biodiversidad, y pueden incluso ‌filtrar arsénico y otros metales pesados a la arena.

Los trabajadores que en el pasado retiraban el sargazo de las playas con ⁠palas refieren picores y ardor en la piel, dolores de cabeza, fatiga y náuseas relacionados con las algas, según ⁠un estudio de 2025 publicado en una revista científica.

En un esfuerzo por combatir las algas, la Armada mexicana ha desplegado una flota de lucha contra el sargazo, que incluye 11 buques costeros especializados, un recolector anfibio de sargazo, 18 embarcaciones de apoyo, dos barcazas y cuatro drones. También ha instalado más de 9000 metros de barreras de contención para proteger las playas.

El Gobierno tiene previsto presentar un plan de respuesta revisado el 30 de julio con la ‌esperanza de abordar mejor el problema.

La presencia de sargazo podría traer consecuencias en el turismo Unsplas

Algunos turistas se atreven a bañarse en las aguas cubiertas de algas.

“Hoy me he dado un baño”, dijo Wendy, una turista sueca. “Me esperaba algo peor”.