El mayor ataque contra las disidencias desde que asumió De La Espriella y un coche bomba reavivan la violencia en Colombia

BOGOTÁ.– Veinte disidentes de las FARC, incluido uno de sus líderes, ‌murieron en ‌un ⁠bombardeo como parte de una ofensiva militar ordenada el lunes por el recientemente posesionado presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ​quien terminó los ⁠diálogos ⁠con los grupos armados y prometió mano dura para recuperar ​la seguridad en el país.

El mandatario precisó que ‌el ataque se registró el ​domingo en la noche en ​las selvas del departamento del Guaviare, y además dejó a cinco rebeldes capturados, dos menores de edad recuperados, así como fusiles, ametralladoras, pistolas y equipos de campaña incautados.

Imágenes del operativo militar en el departamento del Guaviare

Entre los muertos se encuentra ​alias “Tigre” o “Pintado”, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza ⁠de Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, de las disidencias de las Fuerzas ‌Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Continuamos, todos los días tenemos operativos militares y policiales para devolverle la tranquilidad a nuestro pueblo colombiano, la paz que nos merecemos”, dijo De La Espriella en un vídeo a través de su cuenta de X el lunes por la noche.

El operativo se produjo tras otro bombardeo el ⁠jueves pasado en la misma región, contra otra facción ‌de las FARC dirigida por Alexander Díaz Mendoza, ⁠alias “Calarcá Córdoba”, que dejó 10 personas muertas, ⁠incluidos tres menores de edad.

¡Golpe demoledor a las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Guaviare!



La Operación Militar AZARÍAS deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados.… pic.twitter.com/ljXB7gRP6D — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

De La Espriella, un abogado de derecha, tomó posesión en agosto prometiendo mano dura para combatir los grupos armados ilegales y el narcotráfico, al tiempo ‌que terminó con el fallido enfoque dialoguista del gobierno del expresidente de izquierda Gustavo Petro, para tratar de finalizar un conflicto interno armado de más de 60 años que ha dejado alrededor ‌de medio millón de muertos.

Los grupos armados han amenazado al nuevo gobierno con responder con represalias a los ataques de las fuerzas de seguridad.

El lunes por la noche, un coche bomba explotó junto a una estación de policía de un municipio del noreste de Colombia cercano a la frontera con Venezuela, y dejó un civil muerto, once heridos y parte del edificio destruido, según autoridades locales.

Atentado en el noroeste del país

La carga que explotó frente a la estación de policía de Los Patios, municipio que hace parte del área metropolitana de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, fue detonada sobre la medianoche del lunes.

“Nos solidarizamos con la familia de cada uno de los heridos de este atentado. Esperamos entonces el respaldo de la comunidad hacia nuestra policía nacional”, dijo en un video difundido a la prensa el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

Imágenes del atentado en Los Patios, Colombia

El gobernador pidió que los responsables del ataque sean identificados y capturados. En la zona operan varios grupos armados ilegales como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), en armas desde 1964.

De la Espriella aseguró que asistirá, junto a la cúpula de la fuerza pública, a un consejo de seguridad de urgencia por el “atentado terrorista” en Los Patios, fronterizo con Venezuela.

“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, indicó el mandatario en X.

A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente.



No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

El coronel Jimmy Balalcázar, comandante de la policía local, indicó que entre los heridos hay dos policías, que están recibiendo atención médica.

Uno de los uniformados tiene “mutilación de un miembro inferior y otro con esquirlas en su cuerpo”, añadió Balalcázar.

Decenas de personas en motocicleta o a pie se detenían en la escena del atentado ocurrido cerca de la medianoche mientras el vehículo continuaba en llamas y rodeado de vidrios y muros rotos, registraron periodistas de la AFP.

Imágenes del atentado en Los Patios, Colombia

El auto usado en el atentado fue robado y su color modificado para simular un taxi. Llevaba aproximadamente 80 kilos de explosivos y fue detonado a control remoto, según la policía.

El ataque ocurre en medio de la peor ola de violencia en las últimas dos décadas en el país, avivada por el conflicto entre guerrillas y otras organizaciones que se disputan las rentas del narcotráfico.

Agencias AP, AFP y Reuters