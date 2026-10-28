El cerco judicial sobre el clan Bolsonaro amenaza con arrebatarles la hegemonía de la derecha brasileña

BRASILIA.– Dos días después de perder el balotaje frente a Luiz Inacio Lula da Silva, Flavio Bolsonaro tomó un avión a Estados Unidos, pese a una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) que le prohibía salir del país. Cuando ya circulaban dudas sobre su paradero, el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, publicó un video donde reconocía la victoria del presidente el domingo. Las dos imágenes condensan el dilema que la derecha se prepara a enfrentar: seguir atada a un apellido cercado por la Justicia o construir otra alternativa.

La fuga del senador completa un cuadro inédito para el clan que domina el conservadurismo durante casi una década. El expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años y tres meses por haber liderado la trama golpista que culminó en los episodios del 8 de enero de 2023.

El exdiputado Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos desde 2025 y tiene una orden de captura tras ser condenado por coacción en el proceso contra su padre. Y ahora Flavio, el heredero elegido por Jair, se suma al exilio.

Un seguidor de Bolsonaro, devastado por los resultados del balotaje Bruna Prado - AP

El detonante fue una decisión del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, dictada, según el entorno de Flavio, minutos después de la elección del domingo. A pedido de la Policía Federal, que veía riesgo de fuga en una investigación por lavado de dinero, le ordenó entregar sus pasaportes. Flavio fue intimado el lunes, no cumplió y este martes la Policía Federal los canceló.

Su propio partido, el PL, ya había reconocido la derrota de forma nítida. Él, todavía no. Rogerio Marinho, coordinador de la campaña, dijo en la tarde de este martes no saber dónde estaba Flavio, que en la mañana le había pedido “un tiempo” para descansar.

“Estamos sorprendidos. Ayer hablamos de la necesidad de que Flavio, con los 60 millones de votos, asumiera el papel de líder de la oposición”, afirmó. Calificó la medida de Moraes como “una preparación para algo más persecutorio”. Sobre la salida, fue ambiguo: “Hasta comprendo [la decisión], en caso de que Flavio haya salido de Brasil. No digo que esté de acuerdo, porque no fui consultado”.

El senador electo Carlos Jordy, del ala más dura del bolsonarismo, fue más lejos en las redes: “Flavio es el más nuevo asilado político y salió de Brasil para no ser usado como moneda de cambio por el impeachment de Moraes”.

Flavio Bolsonaro SILVIO AVILA - AFP

En ese contexto, el mensaje de Tarcisio adquirió otro peso. “La elección pasó”, repitió en poco más de dos minutos. Agradeció a los “60 millones de brasileños” que votaron al bolsonarismo y al propio candidato derrotado: “Gracias, Flavio, por caminar con nosotros”. Sobre el paradero o las dudas sobre la situación de Flavio, no dijo una palabra.

El gobernador, recién reelecto en su estado, reconoció el resultado con reparos. “Reconocer el resultado no significa callar sobre los excesos: el uso de la máquina, programas lanzados fuera de plazo, la interferencia del [Poder] Judicial”, afirmó. Al final, pidió unidad: “La derecha brasileña recibió de las urnas una responsabilidad, recibió fuerza en el Congreso y en los estados. Ahora es hora de unidad, de una oposición vigilante”, dijo.

Oportunidad de oro

“Es una oportunidad de oro”, dijo a LA NACION el politólogo Marco Antonio Teixeira, de la Fundación Getulio Vargas (FGV). “Si Flavio fue a Estados Unidos a recibir asilo de Trump para intentar articular desde allí alguna acción política que pueda desestabilizar al gobierno brasileño, no creo que los partidos brasileños, la propia derecha brasileña, vaya a aceptar eso”.

Según Teixeira, los partidos que acompañaron a Flavio -Republicanos, el de Tarcisio; Unión Brasil y el Partido Progresista- tienen ahora margen “para no depender de la familia y lanzar un nombre alternativo con miras a 2030”. Y el gran beneficiario sería el gobernador paulista: “Tarcisio no fue candidato ahora -y habría tenido muchas más posibilidades de ganarle a Lula- únicamente porque Flavio fue ungido por su padre”.

El gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, durante un acto septiembre de 2025 Andre Penner - AP

Para Teixeira, el video de este martes, con su reconocimiento y sus “pizcas de crítica”, muestra “que de algún modo él representa a una derecha que juega bajo las reglas del juego”.

Teixeira menciona una segunda figura capaz de ocupar ese vacío: la ex primera dama Michelle Bolsonaro, electa senadora por el Distrito Federal con la mayor votación de la historia de la capital.

“Es de la familia, pero tiene problemas de relación dentro de la propia familia”, señaló. “No creo que tenga la misma estatura que Tarcisio ni que tuviera el mismo apoyo. Tarcisio está por delante de cualquier otro liderazgo y tendría mucha más capacidad de unificar”.

La emancipación, sin embargo, no será automática. Flavio perdió por apenas 3,6 puntos y ganó en el propio estado de San Pablo. Para el politólogo Murilo Medeiros, de la Universidad de Brasilia (UnB), su ausencia acelera la disputa por la herencia electoral del bolsonarismo. “El riesgo es que el campo conservador entre en un proceso de fragmentación interna, con diferentes liderazgos disputando la conducción de la oposición”, advirtió.

Tarcisio aparece como el nombre más competitivo, pero “su desafío será construir un liderazgo propio sin provocar una ruptura con la base bolsonarista”. El gobernador necesita ese voto para 2030, pero también despegarse de una familia que acumula una condena por golpismo, una orden de captura y un senador que salió del país desafiando a la Justicia.