El oscuro crimen de Lourdes Maldonado: quién era la periodista asesinada en México

Un día después de que el fotoperiodista mexicano Margarito Martínez fuera asesinado el pasado 17 de enero, su colega de profesión, Lourdes Maldonado, le dedicó íntegramente su programa de radio y televisión como homenaje.

“Para todos nosotros ha sido un shock (…). En el microsegundo que él abrió la puerta (de su auto) y se agachó para dejar su material, pum, le dieron el balazo en la cabeza. Si eso no es planeado y no es cazado, no sé cómo lo llamarían ustedes (…). Todos estamos exigiendo que no quede impune su asesinato”, afirmó tajante en vivo.

Solo cinco días después de pronunciar estas palabras, a pocos kilómetros, Maldonado fue también asesinada en la misma ciudad, Tijuana, en el norte del país considerado el más mortífero para ejercer el periodismo.

Maldonado era consciente del riesgo que corría. “Temo por mi vida”, le llegó a decir cara a cara al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa hace tres años.

La comunicadora ganó la semana pasada un conflicto laboral que mantenía desde hace años contra una televisora local para la que había trabajado, propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla, quien este lunes negó cualquier tipo de relación con el homicidio.

Según compañeros y organizaciones del gremio, Maldonado estaba inscrita en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, sin embargo, no sirvió para evitar su muerte.

“No es responsable adelantar ningún juicio”, expuso este lunes López Obrador, si bien aseguró que su compromiso es “que no haya impunidad, que se encuentre a los responsables”.

“Un ejemplo” para periodistas de Baja California

Lourdes Maldonado contaba con una amplia trayectoria profesional en diferentes medios, cubriendo especialmente temas de política y corrupción en el estado de Baja California. Trabajó en Televisa, Primer Sistema de Noticias (PSN) y el semanario Séptimo Día, entre otros medios.

Desde hace algunos meses, presentaba el programa “Brebaje” en la emisora de radio Sintoniza sin Fronteras y en streaming de video a través de Internet, donde se la identificaba como “ícono de la comunicación en Baja California”.

En efecto, tras conocerse su muerte este domingo al recibir un disparo de arma de fuego en el interior de su vehículo frente a su casa, en una zona repleta de viviendas, muchos colegas lamentaron su muerte y la reconocieron en redes sociales como “mentora” de muchos profesionales.

“Lulú rompió en Baja California con un estilo de periodismo que entonces estaba totalmente sometido al poder y corrompido. En las universidades nos la ponían de ejemplo por su estilo con el que nunca se calló”, le dice a BBC Mundo Laura Sánchez Ley, periodista originaria de Tijuana.

“Era una mujer guerrera, y más en una época en la que las periodistas eran relegadas a cubrir espectáculos y sociales en un estado totalmente machista. Ella se había convertido en una voz de la gente, abriendo el micrófono para gente de la periferia, los migrantes… Fue un ejemplo para todos nosotros”.

Maldonado, quien formaba parte del Club Primera Plana, que reconoce la labor de compañeros periodistas, había propuesto que se creara un concurso en conmemoración de Margarito Martínez durante una vigilia celebrada este fin de semana en Tijuana para exigir justicia para el fotoperiodista, según informó el semanario Zeta.

La Red de Periodistas de Mexicali exigió a la Fiscalía estatal que no descarte ninguna línea de investigación. “Principalmente las amenazas a su persona y atentado a su vehículo (…), cuyos hechos denunció que eran por su ejercicio periodístico y por una demanda laboral contra una empresa en la que había trabajado como reportera y conductora”, expuso en un comunicado.

Pidió ayuda al presidente

La empresa a la que se refiere la organización es PSN, un canal de televisión local propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla, dirigente del partido de López Obrador (Morena).

Durante casi una década, Maldonado había mantenido un litigio por despido injustificado y adeudos de nómina pendientes contra la empresa para la que trabajó por seis años. Fue este conflicto el que le llevó a pedir ayuda al presidente López Obrador en 2019.

“Vengo aquí a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, le dijo. “Se trata (Bonilla) de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos (…). Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana con este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente”, agregó.

Tras escucharla, López Obrador pidió públicamente al coordinador de Comunicación Social que atendiera y apoyara a Maldonado “para que haga justicia, que no haya influyentismo y que se actúe en el marco de la ley”.

Sin embargo, Maldonado denunció seguir recibiendo amenazas y el año pasado accedió al Mecanismo de Protección a Periodistas de Baja California que, según la Red de Periodistas de Mexicali, consistía en “rondines de la Policía Municipal de Tijuana”.

“Ese mecanismo definitivamente fue un fracaso, debe ser revisado porque no protege la vida de los periodistas”, critica la periodista Sánchez Ley, quien hace años tuvo que abandonar Tijuana tras sufrir una agresión y sentir que estaba poniendo en riesgo a su familia por su trabajo.

La fronteriza Baja California es ruta del narcotráfico, agenda habitual de los periodistas locales que se vuelven objetivo de los narcos y de autoridades corruptas.

“Tú quieres hacer periodismo en Tijuana, pero denunciabas al narcopolítico y el domingo estaba en la mesa de al lado de donde estabas desayunando con tu familia. Es una situación muy difícil y compleja”, asegura Sánchez Ley. “Todo el mundo está coludido, todo el mundo se conoce. No puedes hacer periodismo libre y llega un momento en el que sabes que tienes que callarte o te tienes que ir para seguir haciéndolo”, denuncia con impotencia.

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, llamó por su parte este lunes a las autoridades mexicanas “a reforzar la protección de los periodistas y en particular a tomar más medidas para prevenir nuevos ataques contra ellos”.

Ya son tres los periodistas asesinados en México en lo que va del año 2022

“Hay que ver el móvil”

Pero el conflicto de Maldonado con su antigua empresa dio un vuelco cuando, hace solo unos días, la periodista anunció que había ganado el juicio laboral. El pasado 19 de enero, PSN fue notificada de un embargo mercantil a favor de Maldonado, quien acudió junto a su abogado a las oficinas de la empresa ante la negativa de su exempleador a liquidar las deudas que tenía con ella.

Según publicó entonces el diario La Jornada, la empresa informó que sigue funcionando normalmente y que “su representante legal está en contacto con la parte afectada y seguramente habrá un acuerdo”.

“Desde hoy PSN está embargado a mi favor y ahí estaba Bonilla, pero no nos recibió”, dijo en aquel momento la periodista a medios locales. Solo cuatro días después, Maldonado fue asesinada. Este lunes, el exgobernador Bonilla rechazó tener cualquier relación con el homicidio y aseguró estar dispuesto a declarar si es citado en el marco de la investigación.

“Nosotros somos gente de paz (…). Nunca hubo una amenaza, ni siquiera una discusión con ella (…). Lamento mucho lo que le pasó, pero somos ajenos a cualquier situación que le pasó”, dijo en entrevista con el medio Grupo Fórmula en la que envió sus condolencias a los familiares.

También reconoció la victoria judicial de Maldonado por valor de 500.000 pesos (US$ 24.250). “Esos trámites estaban en conciliación. Nosotros estamos tranquilos y esperando a que la Fiscalía resuelva este asunto”, agregó. Por su parte, el presidente López Obrador pidió “no adelantar ningún juicio” hasta que avance una investigación “a fondo” que evite que el caso quede impune.

“Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad (…). No se puede así, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen”, dijo este lunes.

“No dejar de considerar lo político, porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios”, agregó, a la vez que aseguró que su petición de ayuda en 2019 “no era un asunto de amenazas, de violencia; se le ayudó y se le garantizó que su demanda fuese atendida”.

La actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, prometió poner “toda la fuerza del Estado en hacer justicia”. Pero pese a las promesas, la protección a periodistas sigue siendo una de las claras tareas pendientes de las autoridades de México, convertido en el país más letal para ejercer esta profesión.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, nueve reporteros murieron de forma violenta en 2021. En lo que va de 2022, ya son tres las víctimas de esta lista de la que Lourdes Maldonado pasó a formar parte desde este domingo, y a quien sus colegas destacan con admiración.

“Siempre te recordaremos como una mujer valiente, profesional y con un estilo peculiar de hacer periodismo crítico”, se lee en un mensaje publicado junto a un lazo negro por la última empresa para la que trabajaba.